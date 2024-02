escuchar

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido apuntó contra el expresidente Alberto Fernández y lo responsabilizó por el actual Gobierno de Javier Milei. “Ha habido muy malos, pero me parece que Alberto Fernández fue el peor presidente de la democracia y fue el que más daño le hizo al peronismo. Milei es la herencia, es el resultado del gobierno de Alberto”, lanzó.

“Alberto Fernández es una vergüenza para el peronismo, es como un lastre que nos quedó de ese gobierno desastroso. Creo que el peronismo no tuvo derrota más grande que el resultado del gobierno de Alberto Fernández”, siguió en diálogo con Radio Continental quien fuera ministro durante los cuatro años de la presidencia de Néstor Kirchner, entre 2003 y 2007, y los otros ocho de Cristina Kirchner, entre 2007 y 2015.

De Vido sostuvo que “el peronismo tiene que reorganizarse a partir de una elección interna; el conductor tiene que ser el que gane las elecciones porque va a ser la voluntad de todos los compañeros”. “Hasta que no haya una elección como la del año 1988 para elegir nuestro candidato, el peronismo no tiene ninguna posibilidad de volver a figurar en una elección”, valoró el dirigente justicialista en referencia a la elección interna entre Carlos Menem y Antonio Cafiero en la que triunfó Menem y luego venció en las elecciones presidenciales de 1989.

“El peronismo tiene que refundarse. Yo he firmado hace poco una carta de varios afiliados pidiéndole al presidente del Congreso del PJ, que es el gobernador [Gildo] Insfrán, que convoque al Congreso Nacional del PJ con el único objetivo de llamar a elecciones ya”, dijo y remarcó que “en el partido están bastante dormidos”.

Néstor Kirchner y Julio De Vido Archivo

En caso de que eso no suceda, según De Vido, el peronismo “va a perder todas las elecciones como se vienen perdiendo desde el 2011″. Para el exministro, “la elección de Milei en el balotaje es producto de un justicialismo que está desaparecido de la escena política institucionalmente”.

De Vido evitó elogiar a Cristina Kirchner y aseguró: “Hay muchos afiliados que están cansados de ese juego de Cristina que lidera, pero no tanto, que está pero no quiere ser candidata a presidenta del partido y además vienen de muchas derrotas electorales muy gravosas en el peronismo”. Y afirmó que las presidencias del PJ de Alberto Fernández a nivel nacional y de Máximo [Kirchner] en la provincia de Buenos Aires no son frutos de la voluntad de los afiliados, sino de determinados dedos que dirigen el partido en un sentido o en otro y en general lo han vaciado”.

El exministro nacional, que acompañó a Néstor Kirchner en sus tres mandatos como gobernador en Santa Cruz, también se refirió al partido fundado por Mauricio Macri: “Pro está en un proceso de reorganización con un protagonismo de Macri importante. [Patricia] Bullrich quedó desairada en esta situación tanto por [Ignacio] Torres, como por Macri. Va a una reorganización y empoderamiento en el sentido del fracaso del acuerdo con Milei. Eso hubiera sido un desastre para Pro y Macri aparentemente se dio cuenta a tiempo de la situación”.

Cristina Kirchner y Julio De Vido Archivo

Para De Vido, “la gran ventaja de Milei es que no tiene oposición”. Y volvió a cargar contra el exmandatario y todavía presidente del PJ: “Alberto Fernández es socialdemócrata, no pertenece al peronismo. Es un presidente en fuga, exiliado. Él ya se fue hace mucho del peronismo”.

El dirigente del PJ criticó lo que sostiene que es el centralismo porteño: “El poder sigue estando en Buenos Aires y ahí se deciden las cosas. El interior es como si fuera una mina de mineral que está siendo permanentemente explotada”. “Les aconsejaría a los gobernadores que defiendan los recursos naturales de las provincias, y que de ninguna manera los entreguen y los regalen a cualquier precio”, dijo en relación al actual conflicto entre los gobernadores patagónicos, en especial de la provincia de Chubut, con el gobierno nacional.

De Vido también apuntó contra Martín Guzmán, exministro de Economía del gobierno de Fernández. “El acuerdo con el FMI, más allá de que ellos [el kirchnerismo] hayan manifestado diferencias en su momento, con las diferencias no hacemos nada. El acuerdo con el FMI es responsable en gran parte del fenómeno inflacionario que estamos viviendo más allá de los elementos que le incorpora Milei todos los días”.

El exministro, por último, descartó volver a los primeros planos de la política. “Nunca me fui. No hace falta tener un cargo para hacer política”, expresó, pero luego concluyó: “Ya estuve demasiado tiempo y pagué demasiados costos personales. Voy a estar siempre al lado del partido, que es el peronismo, y voy a apoyar a aquel que elijan los compañeros”.

LA NACION