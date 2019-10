Julio De Vido solicitó la libertad en la causa del yacimiento Río Turbio

Fuente: Archivo - Crédito: Fabián Marelli

El viernes se cumplen dos años desde su detención; también está en prisión por la causa de los cuadernos

La defensa del exministro de Planificación Federal Julio De Vido pidió el cese de su prisión preventiva en la causa por Yacimientos Carboníferos Río Turbio, de la que el 25 de octubre se cumplirán dos años. El planteo fue hecho ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 y deberá dictaminar el fiscal Miguel Ángel Osorio, informaron a Télam fuentes judiciales. A partir del pedido, el TOF 1 puede conceder la libertar o prorrogar la prisión preventiva por otro año.

Más allá de lo que resuelva el tribunal, De Vido también tiene prisión preventiva en la causa por los cuadernos de las coimas, y la Sala I de la Cámara Federal rechazó concederle en este caso el arresto domiciliario.

En la causa Río Turbio, De Vido está procesado por supuesta malversación de fondos que estaban destinados a reconvertir YCRT. El juez federal Luis Rodríguez consideró acreditada una estafa de 176 millones de pesos. El exministro quedó preso el 25 de octubre de 2017, cuando se le quitaron los fueros en la Cámara de Diputados de la Nación.

De Vido ya tiene una condena en su contra por la tragedia de Once, de cinco años y ocho meses de prisión como "partícipe necesario" de estafa al Estado, además de la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Por ese caso no está preso porque la condena no fue confirmada.

También fue elevado a juicio por la compra de trenes chatarra a España y a Portugal, por el direccionamiento de la obra pública (Vialidad), la ampliación de gasoductos, Skanska y el financiamiento de la telenovela Mamá corazón.