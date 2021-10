Julio María Sanguinetti cuestionó a Aníbal Fernández

El expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti participó este martes de una charla junto con el senador Martín Lousteau en donde abordaron las asechanzas que tiene la democracia actual en la región y no dejaron afuera el análisis de la coyuntura política de la Argentina.

En la charla “Los desafíos de la democracia en América Latina”, organizada por el Partido Colorado, Sanguinetti se refirió al reciente escándalo que involucra al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y calificó las palabras del funcionario contra el humorista de LA NACION, Nik, como “una expresión infeliz y amenazante para un periodista”. En esta línea, subrayó la necesidad de defender la libertad de expresión y asegurar la continuidad institucional.

“La batalla por la libertad de expresión, por el derecho, por la independencia judicial son fundamentales porque sin eso no hay nada. Hay que recuperar los valores esenciales”, dijo el exmandatario. Y continuó: “Tenemos que asegurar la continuidad institucional, la seguridad institucional, frenar los reeleccionismo ilimitados y defender la libertad de expresión, que es la garantía de todos los demás delitos. Sin eso, no hay nada. No es una batalla sencilla”.

En otro momento de la extensa exposición, el exmandatario lanzó: “La Argentina es el mejor país del mundo para ser periodista porque todos los días tenés una novela entera”.

Durante el encuentro que se realizó vía Zoom, ambos invitados compartieron su mirada respecto a la democracia como sistema político frágil que ha tambaleado más que la economía de mercado. Según sostuvo el expresidente, la región y el mundo entero atraviesan el proceso de transformación política “más fuerte desde la época del Renacimiento”.

En esta línea, Sanguinetti resaltó: “La democracia no promete un buen gobierno sin libertad, garantías necesarias para expresarse y la oportunidad de que si el gobierno no te gusta lo puedas sacar por un medio pacífico”. Y argumentó: “Todos los tiempos de cambio y de migraciones han sido tiempos de inestabilidad. Y hoy que imaginábamos que, caído el Muro de Berlín, habíamos entrado ya en la Pax kantiana, donde no se discute más ni la economía de mercado ni la democracia liberal, está claro que esta última sí se discute”.

Asimismo, conversaron sobre el nivel del debate público que se lleva adelante en la Argentina y de qué manera las redes sociales impactan hoy en la sociedad. Según Lousteau, en el país el debate público se ha ido degradando y, a veces por las propias vías, se polariza más la opinión de cada uno. “Hoy hay que ser lo más vehemente posible, lo más llamativo posible para poder existir y eso erosiona un montón el debate. Transcurren menos por la argumentación que por la falacia a dominen y el ataque liso y llano”, observó.

Sanguinetti nació en Montevideo en 1936, es abogado, periodista y político, fue presidente de Uruguay en los períodos 1985-1990 y 1995-2000, y actualmente es secretario general del Partido Colorado. Entre otros, escribió La reconquista. Proceso de restauración democrática en Uruguay y El doctor Figari.