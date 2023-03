Juntos por el Cambio advirtió que Cristina Kirchner perdió el control del Senado y afirmó que el oficialismo montó un espectáculo

escuchar

El interbloque de senadores de Juntos por el Cambio (JxC) acusó hoy al Frente de Todos (FdT) de “no aceptar las reglas de juego democrático”, luego de que la oposición dejara sin quorum la sesión de la Cámara alta en la que se iban a debatir los pliegos de jueces designados para la justicia federal en la provincia de Santa Fe y la Ley Lucio.

“El kirchnerismo no acepta las reglas de juego democráticas, el reglamento interno y las leyes que regulan el funcionamiento parlamentario. Cuando tienen mayoría, las aceptan, cuando no tienen mayoría, la pudren, como hicieron hoy”, dijo el presidente de la bancada opositora, el mendocino Alfredo Cornejo.

Cornejo aseguró que “hoy se le puso freno al autoritarismo”, argumentando que “quisieron tratar los temas que se les da la gana, no los que pidió con antelación Juntos por el Cambio y Unidad Federal”.

También afirmó que “los pliegos de los jueces para Rosario están desde octubre y el kirchnerismo no quiso tratarlos” y agregó que “en cambio, los jueces de Piedra Buena, que le interesaban a la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) tuvieron tratamiento exprés”.

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio formuló estos conceptos en una conferencia de prensa improvisada que se llevó a cabo en el despacho del bloque radical, en el Palacio Legislativo.

Acompañado por otros integrantes de la bancada, como el formoseño Luis Naidenoff y el misionero Humberto Schiavoni, justificaron la decisión de dejar el recinto cuando estaba por votarse una moción de preferencia para modificar el orden de prelación de los temas.

El conflicto se manifestó cuando el oficialismo interpretó que se buscaba un “apartamiento del reglamento”, para lo cual se necesitan los votos de las dos terceras partes de los presentes, mientras que la oposición reclamaba una “moción de preferencia”, que se podría votar con mayoría simple.

“El Frente mezcló un montón de temas metiéndolos a última hora de ayer, con una convocatoria que no tenía nada que ver con lo pedido con antelación. Cuando vieron que íbamos a imponer el orden de tratamiento, adujeron que se requerían dos tercios de los votos. En el pasado, el oficialismo actuó en todas las mociones de orden con mayoría simple”, explicó Cornejo.

Naidenoff añadió que “el kirchnerismo no acepta la realidad de que hoy perdieron el número, entonces quieren violentar el Reglamento”, al hacer referencia a la salida del bloque oficialista de cuatro legisladores, lo que lo deja sin quórum propio.

“No podemos viabilizar una ruptura del reglamento”, se justificó el senador, y remató: “Al kirchnerismo no le interesa la gente y nunca les importaron todos los que trajeron a las gradas”.

Naidenoff recordó que “el presidente (Alberto Fernández) convocó a extraordinarias para tratar todos los temas y los plancharon durante todos estos meses”.

Por la noche, publicaron un comunicado en el que agregaron que Cristina Kirchner perdió el control de la Cámara.

“ El oficialismo del Senado de la Nación tuvo que enfrentarse a una nueva realidad, Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación, ha perdido el control de la Cámara Alta ”, arranca el texto y suma: “Si tuviéramos enfrente un bloque respetuoso de las reglas básicas de la política, que entienda que las mayorías son circunstanciales y que las reglas están para cumplirlas, nunca hubiese pasado lo que hoy pasó en el recinto”.

“Lo único que buscaron fue ensuciar una sesión convocada por ellos mismos, desconociendo, violentando y manoseando el reglamento del Senado de la Nación. Esto no es nuevo: es su modus operandi desde hace años, manejando a su antojo la agenda de debate sin diálogo y sin respeto por las reglas”, sigue el documento y agrega: “Desde la oposición habíamos realizado dos pedidos de Sesión Especial. Uno para el día de ayer por Unidad Federal y el otro, por el Inter-bloque de Juntos por el Cambio, para el día de hoy. No respetaron ninguno de los dos pedidos y convocaron de ‘prepo’ y de manera antirreglamentaria a una sesión con el solo fin de generar una situación de caos”.

Luego recordaron: “Hace meses el oficialismo se viene negando a tratar temas como Ley Lucio, CUD, el nombramiento de Jueces de Rosario para permitir profundizar la lucha contra el narcotráfico y otros, ya que como condición para tratarlos y sancionarlos pretendían incorporar a las sesiones temas de la agenda de los sectores más extremos del kirchnerismo. Nunca respetaron esos temas, siempre fueron para ellos excusas para introducir temas de agenda K, alejados de la sociedad”.

“ Hoy quisieron construir un espectáculo donde convocaron a sectores de la sociedad civil interesados y partícipes en estos proyectos de alta sensibilidad, pero no lo hicieron como un gesto de apertura , sino que lo hicieron con el único fin de utilizarlos y pretender condicionar la discusión”, se quejaron los parlamentarios opositores y remarcaron: “Es mentira que nosotros no queramos sancionar estas leyes ni debatirlas. Pero no podemos someternos a la extorsión del Frente de Todos”.

Los legisladores dijeron: “Queremos dar tratamiento a esos proyectos, pero en una sesión convocada de acuerdo a las reglas y no bajo los caprichos del oficialismo que se siente incómodo porque perdió la mayoría en el Senado y el respaldo social”.

“Nuestro mandato es el de resolver los problemas de la gente, pero es también proteger la institucionalidad frente a estos mentirosos y tramposos”, agregaron y cerraron: “Ratificamos nuestro compromiso con la agenda vinculada a las necesidades de la sociedad, pero también reiteramos que no podemos permitir la extorsión, la mentira y la ruptura institucional”.

