Juntos por el Cambio presentó un proyecto para modificar las sanciones judiciales por trabajo no registrado

El interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentó hoy un proyecto de ley que modifica las sanciones judiciales por trabajo no registrado o mal registrado. La iniciativa cuenta con las firmas de los jefes de los bloques que integran la principal coalición opositora Cristian Ritondo (Pro), Mario Negri (UCR), Juan Manuel López (Coalición Cívica) y Rodrigo de Loredo (Evolución), y de las diputadas María Eugenia Vidal y Graciela Ocaña. Lo presentaron acompañados por el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta; el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Moreles, y el presidente de la CC, Maximiliano Ferraro.

Se trata de la Ley de Registración de la Relación Laboral y modificaciones del sistema de certificado de trabajo y remuneraciones que había sido uno de los compromisos asumidos por Rodríguez Larreta en el último coloquio IDEA. La propuesta reforma las partes de las sanciones en tres leyes que se hicieron desde 1992 y mantiene las indemnizaciones de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

“El sistema vigente fracasó”, señalaron y afirmaron en los fundamentos del proyecto: “No hay más empleo registrado, no hay menos litigiosidad, no contribuyó con el Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS), no hay certeza en las relaciones laborales ni la previsibilidad necesaria para la creación de empleo decente”.

Participaron también el exministro de Economía Hernán Lacunza, el economista Eduardo Levy Yeyati y la diputada nacional Silvia Lospennato, entre otros.

“El proyecto tiene por objetivos incentivar a los empleadores a registrar de manera espontánea y correcta a los trabajadores, y si esto no sucediera, generar un sistema de sanciones más razonable y previsible”, plantearon los diputados. En ese sentido detallan que en primer lugar es necesario definir qué implica que una relación laboral esté correctamente registrada dado que consideran que los criterios actuales son arbitrarios.

Proponen también cambiar la fórmula de cálculo de las multas por trabajo no registrado o mal registrado utilizando de base un porcentaje del salario mínimo, vital y móvil para que haya previsibilidad y los montos no queden a discreción de un juez. “Este proyecto elimina las discrecionalidades abiertas a los jueces y le brinda a la Justicia pautas objetivas. Se modifica la manera de calcular las sanciones. Hasta hoy dependía de la interpretación de un juez, ya que el concepto de base del cálculo era difuso (´el salario reclamado por el trabajador´). Ahora pasa a tener uno transparente, como es el Salario Mínimo Vital y Móvil”, consideraron.

Buscan cambiar el destino actual de las multas judiciales hacia el sistema único y solidario de la seguridad social y apuntan a eliminar las duplicaciones o triplicaciones de multas. “Para muchas micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME), la normativa vigente, por su falta de precisiones, abre una gran incertidumbre. Es una confusión saber cuándo una relación laboral está correctamente registrada. Estas sanciones tienen un costo adicional muy alto y muchas de estas empresas debieron cerrar por condenas judiciales impagables”, dijeron.

“Con este proyecto se busca un nuevo equilibrio que permitirá fortalecer las relaciones laborales e incentivar la creación de trabajo decente sin desproteger a los trabajadores en total cumplimiento de nuestro ordenamiento nacional”, concluyeron.

Al reducir la incertidumbre a los empleadores, se incentiva aún más la generación de empleo y se evita que quiebren PyMEs por multas impagables. Además, los trabajadores van a poder reclamar si no están correctamente registrados y mantener las indemnizaciones por despido. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) December 21, 2022

Rodríguez Larreta afirmó: “El gran desafío de la Argentina es generar trabajo para poder crecer. Hoy lamentablemente tenemos un sistema que en vez de incentivar el trabajo funciona como un cepo a la actividad privada de los argentinos. Tenemos que cambiar eso”.

“Al reducir la incertidumbre a los empleadores, se incentiva aún más la generación de empleo y se evita que quiebren PyMEs por multas impagables. Además, los trabajadores van a poder reclamar si no están correctamente registrados y mantener las indemnizaciones por despido”, sumó a través de su Twitter.

