Argentina campeón del mundo: Sergio Berni desmintió a Aníbal Fernández sobre la organización del operativo de seguridad

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, desmintió este miércoles a su par nacional, Aníbal Fernández, quien se jactó en declaraciones radiales de haber sido el encargado de organizar el operativo de seguridad para el traslado de la selección argentina desde el predio de la AFA a la ciudad de Buenos Aires. “Todo lo que dice no es así”, sentenció el funcionario de Axel Kicillof y celebró que el pueblo de la Provincia haya sido capaz de recibir sin inconvenientes al plantel de la Scaloneta.

Consultado esta mañana acerca de la organización por parte de Berni del traslado de la selección que se llevó a cabo ayer desde la sede la AFA hasta la altura de la avenida General Paz, Aníbal Fernández dijo: “Berni no organizó nada. Nosotros planificamos antes de ayer todo. Una vez que terminamos, yo invité a los ministros para que lo chequearan, pero la preparación es nuestra”.

Frente a los dichos del ministro nacional, Berni aseveró en diálogo con La Red: “Como argentino que tuvo el honor de llevar la celeste y blanca en el pecho y de representar deportivamente al país, quiero decir que lo de ayer me dio mucha vergüenza y que lo que dice Fernández no es así. No voy a entrar en ningún tipo de discusión porque me parece que la sociedad y los jugadores no se lo merecen. Por suerte había testigos, estaba el ministro [Marcelo] D’Alessandro (...) Yo soy un tipo que siempre dice la verdad y hablo de cara a la gente. Eso no fue así, pero no importa”.

Tras ello, siguió: “Ayer quedaron en evidencia una vez más las miserias de la política, pero lo importante es que el pueblo bonaerense pudo abrazar a los jugadores y ellos pudieron sentir el calor, la pasión, el amor y por sobre todas las cosas el respeto de quienes acompañaron a sus héroes durante 15 km sin ningún tipo de inconvenientes”. E insistió: “Quien convocó la reunión [con Fernández y D’Alessandro] fue quien le habla, por eso digo que todo lo que dice Fernández no es así y no pienso entrar en un debate (...) Hice todo lo que tenía que hacer y me quedé viendo desde atrás cómo el colectivo seguía de largo. Después qué pasó les puedo garantizar que no lo sé”.

El colectivo de la Selección en las cercanías del peaje de la Autopista Ricchieri Ricardo Pristupluk - LA NACION

De acuerdo con Berni, su ministerio trabajó “24 horas seguidas” en la planificación del operativo de seguridad que permitió que el público bonaerense recicibera a la selección de Messi y Scaloni. “Fue una tarea que llevamos adelante con mucho esfuerzo”, enfatizó.

Con relación a los reiterados cambios en el recorrido del micro que trasladaba a los jugadores, explicó: “Nadie podía desconocer que iba a haber una marea de gente en la calle. Habíamos planificado un recorrido que se fue cambiando. Por eso, a las 3 fui personalmente a Ezeiza a hablar con la Selección para que me dijeran qué era lo que querían hacer”.

A continuación, detalló: “Comenzamos la caravana y en el trayecto hacia Buenos Aires me enteré de que se había copado la 25 de Mayo y 9 de Julio, donde la Selección iba a parar y saludar. Así que bajé del helicóptero y fui especialmente a verlo al señor [Claudio] Tapia. Le expliqué la situación y dije: bueno, vamos por la General Paz. Tapia me dijo: ‘Seguimos adelante mientras lo hagamos en paz y tranquilidad’, y le dije que la única condición que había era no apurarnos [hasta llegar a la cancha de River, donde el operativo pasaría a manos de la Ciudad]. Y así fue, nos tomamos el tiempo necesario para llegar a Capital”.

Una vez en las inmediaciones de la Ciudad, Berni dijo que el micro bajaría en la General paz escoltado por los efectivos de la Provincia. “Estaban todas las motos en el rulo y me acerco a Tapia y le pregunto si bajamos por General Paz. Me dice que sí, pero el colectivo siguió de largo. Después no supe más nada (...) Le puedo garantizar que el espíritu era seguir adelante y me quedé con la misma tristeza de todo el mundo”, aseguró y pese a desconocer por qué el ómnibus se desvió finalmente hacia Parque Roca, reconoció: “La cápsula que dirigía al micro era acompañada por la Federal”.

No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el Obelisco, los mismos organismos de Seguridad que nos escoltaban, no nos permiten avanzar.

Mil disculpas en nombre de todos los jugadores Campeones.

Una pena 😠🇦🇷 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) December 20, 2022

Quien definió que los jugadores bajaran del micro en Parque Roca y recorrieran la Ciudad en helicóptero fue Aníbal Fernández, que más temprano indicó sobre dicho momento: “Tomé la decisión de bajar allí y poner los helicópteros para sacar a los jugadores, que gustosamente subieron. Mientras Tapia me llamaba y me amenazaba con el primer tuit, que por supuesto me importó un carajo, nosotros ya sabíamos que [Lionel] Messi, [Rodrigo] De Paul y [Ángel] Di María estaban en el helicóptero H17 de la Policía Federal para que si no podían verlos, pudieran saludarlos”.

De esta forma, el ministro aludió al posteo en el que el titular de la AFA le agradeció al ministro de Seguridad bonaerense por haber sido “el único que acompañó durante toda la recorrida” y le lanzó un dardo a Tapia: “Después aparecen todos estos cachivaches de pacotilla que tratan de inventar la cuadratura del círculo, pero la realidad es que nosotros fuimos los que tomamos las decisiones”.

Agradecemos a la provincia de Buenos Aires, encabezada por su ministro de seguridad Sergio Berni, que fue el único que acompañó durante toda la recorrida hasta la entrada a la capital sin registrar ningún incidente, permitiendo a los jugadores abrazarse al pueblo argentino ⚽🇦🇷 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) December 20, 2022

