Juntos por el Cambio: un encuentro para aplacar las internas ante la avanzada kirchnerista

Los chispazos habían llegado demasiado lejos, coincidieron los protagonistas del encuentro virtual. Por eso, las principales espadas de Juntos por el Cambio decidieron dejar anoche de lado sus recientes diferencias, públicas y privadas, para no mostrar fisuras a la hora de criticar la “avanzada del kirchnerismo sobre el Poder Judicial” por medio del proyecto de ley de reforma Ministerio Público Fiscal, que elimina el requisito de los dos tercios para la elección del Procurador y aumenta el control político sobre los fiscales.

Alarmados por la posibilidad de que el oficialismo obtenga mañana en la Cámara de Diputados dictamen de la norma, ya aprobada por el Senado, y acelere su aprobación, la cúpula opositora cerró filas en su rechazo al proyecto, parte de la “ofensiva” sobre la Justicia que adjudican a la vicepresidenta Cristina Kirchner y su ministro de Justicia, Martín Soria.

“Con esto sobrepasan un limite. Si avanzan, ponen en riesgo las relaciones institucionales con la oposición”, afirmó a LA NACION el jefe del interbloque en Diputados, Mario Negri (UCR-Córdoba), quien informó a sus pares sobre el avance del proyecto, y propuso un rechazo “activo”, informando a asociaciones de fiscales y abogados sobre el “peligro” que entraña la reforma.

“Con esto se termina el acuerdo por las PASO”, dramatizó un miembro del sector de los “halcones”, que lidera Patricia Bullrich, promotora del encuentro vía Zoom al que asistieron las primeras líneas de Pro, la UCR y la Coalición Cívica-ARI de Elisa Carrió, sin faltazos como en reuniones anteriores. Nadie quiso perderse la posibilidad de subir el tono de la confrontación con el oficialismo, más allá de los matices.

No hubo, contaron a LA NACION participantes del Zoom, diferencias sustanciales entre “halcones” y “palomas”, protagonistas en las últimas horas de notorias disidencias en relación con el vínculo con el Gobierno y la lucha contra la pandemia.

La última reunión presencial de la mesa nacional de Juntos por el Cambio

Antes del encuentro virtual, y mientras intentaba reponerse de un dolor de espaldas que lo obligó a pasar la noche del sábado en reposo, el expresidente Mauricio Macri había conversado con varias de los referentes de Juntos por el Cambio para bajar el tono de la disputa.

“No hay que gastar un segundo más de energía en discusiones secundarias. Todo el foco está puesto en frenar el avance institucional de Cristina Kirchner”, dijo a LA NACION Hernán Lombardi, miembro del círculo íntimo del expresidente, quien se enteró por la mañana que Elisa Carrió lo había cuestionado por vacunarse en Miami en coincidencia con su participación en una conferencia internacional en esa ciudad estadounidense. “Si fui una líder de convicciones y principios, no me puedo ir a vacunar a Miami”, afirmó la líder de la CC-ARI a LA NACION.

“Carrió se dedica a pegarle a Macri más que a consolidar Juntos por el Cambio”, le contestó ayer el exministro del Interior Rogelio Frigerio, quien también había recibido la estocada de la diputada de la CC-ARI, para quien “María Eugenia Vidal administró la provincia con un gobierno nacional que le sacaba recursos vía Frigerio”.

El gobernador radical jujeño Gerardo Morales fue otro de los que sumó leña al fuego interno al afirmar que “los que no gobiernan y no tienen responsabilidad profundizan la grieta”, en referencia a los “halcones”.

Ni Morales, ni los diputados de la CC-ARI trajeron el tema a la charla, de la que también participaron, entre otros, los macristas Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, los radicales Alfredo Cornejo y Martín Lousteau, los “lilitos” Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López, y el peronista Miguel Ángel Pichetto.

Los opositores tuvieron tiempo de escucharon al Presidente, quien anoche, entrevistado por C5N, los culpó por “no aceptar” el proyecto original del oficialismo y la postulación del juez federal Daniel Rafecas como nuevo procurador. “Rafecas no va a ser, pondrán a (Graciana) Peñafort u otro cristinista puro”, advirtieron desde la oposición.