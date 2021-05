Apuntado por Carrió, Frigerio afirmó que ella se dedica más “a pegarle a Macri” que a “consolidar Juntos por el Cambio”

Entrevistada por LA NACION, Elisa Carrió afirmó que la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal administró la provincia “con un gobierno nacional que le sacaba recursos vía Rogelio Frigerio” con el objetivo de “arreglar con provincias del PJ”. La dura crítica de la líder de la Coalición Cívica hizo mella en el exministro del Interior, quien hoy subrayó que la exdiputada se dedica a “pegarle a Mauricio Macri más que a consolidar Juntos por el Cambio”. Recalcó que prefiere pensar que Carrió habla del financiamiento bonaerense “por desconocimiento” y no porque quiere “instalar una mentira”.

“Carrió, desde hace años, se dedica más a pegarle a Macri y a su equipo de gobierno que a trabajar para consolidar a Juntos por el Cambio. Yo no voy a entrar en ese terreno, que es claramente funcional al Gobierno. Voy a seguir trabajando en Entre Ríos, ahora desde el llano, para intentar ganar esta elección”, afirmó Frigerio, quien se prepara para ser candidato a diputado nacional por Entre Ríos.

Sobre la acusación que le lanzó Carrió en su entrevista con LA NACION, el exministro del Interior subrayó: “Hago un esfuerzo por creer que la doctora Carrió habla del tema del financiamiento de la provincia de Buenos Aires durante nuestro mandato por desconocimiento, y no porque deliberadamente intenta instalar una mentira. Nosotros trabajamos, junto a la entonces gobernadora Vidal y a su ministro [de Hacienda, Hernán] Lacunza, en la restitución del Fondo del Conurbano para los bonaerenses. No fue una negociación fácil con la oposición, ni siquiera con muchos de nuestros aliados, pero tuvimos éxito”.

Elisa Carrió, en su casa de Exaltación de la Cruz Rodrigo Néspolo - LA NACION

Carrió, quien se consideró “madre política” de Vidal, subrayó que a la exgobernadora “le tocó una etapa muy difícil” para administrar la provincia de Buenos Aires. “Estuvo al frente de la provincia con un gobierno nacional que le sacaba recursos vía Rogelio Frigerio. A Axel Kicillof le llueven los recursos y a María Eugenia se los quitaron para arreglar con provincias del PJ”.

“En el marco del Consenso Fiscal, logramos un hecho histórico que ningún gobierno anterior había alcanzado, y la provincia de Buenos Aires pasó de recibir el 18% de los recursos coparticipables, al 23%. En los cuatro años aumentamos cinco puntos de coparticipación para los bonaerenses, lo que ayudó a revertir una situación heredada desastrosa también desde el punto de vista fiscal y financiero”, se defendió Firgerio.

La reacción de Frigerio incluyó una mención a la pelea electoral, en la que remarcó que participará y criticó la idea de ser “testimonial”, en otro dardo para Carrió, quien no definió si será o no candidata. “La sociedad no está esperando este tipo de reacciones de los dirigentes de la oposición. Necesitamos realismo, humildad y autocrítica. El desafío no es solamente consolidar la unidad, sino también ampliar y convocar. Nosotros vamos a trabajar para crear una alternativa de poder y de gobierno. Limitar el crecimiento de la oposición y ser testimoniales es repetir los errores del pasado”, cuestionó.

En otro pasaje de la entrevista con LA NACION, Carrió criticó también a Emilio Monzó, dirigente cercano a Frigerio. “Está claro quién es. Han traicionado y entregado la elección nacional”, sostuvo. Y reiteró que “A María Eugenia le hicieron un golpe de dinero”.

Con la mira en la pelea puesta por las candidaturas, Frigerio dejó un mensaje más en su crítica a la líder de la CC: “La discusión por los lugares en las listas no se van a saldar esta vez por extorsiones en los medios. Hoy por suerte contamos con la herramienta de las PASO. Y no hay nadie que pueda impedir que se compita en todo el país”. En medio de sus críticas, Carrió había señalado lo contrario en la entrevista. “Yo estoy buscando la unidad de la coalición, no busco la interna”, dijo.

