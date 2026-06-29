Karina Milei amplía su influencia sobre el Congreso y convoca a los bloques libertarios a la Casa Rosada

Karina Milei decidió involucrarse de lleno en la estrategia parlamentaria del oficialismo. Después de consolidar su poder dentro del Poder Ejecutivo y con la intención de dejar atrás la crisis que terminó con la salida de Manuel Adorni, la secretaria General convocó para este miércoles a los bloques libertarios de Diputados y el Senado a una reunión en la Casa Rosada. El encuentro estará acompañado por otro gesto de fuerte contenido político: en los últimos días comenzó a participar de los grupos de WhatsApp de los legisladores de La Libertad Avanza (LLA).

La convocatoria es a las 9.30 y, además de Karina Milei, participarán el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

"Lule" Menem, Diego Santilli, Ignacio Devitt y Martín Menem participarán, junto a Karina Milei, de la reunión del miércoles con legisladores libertarios Instagram

Según pudo saber LA NACION, el objetivo es “ordenar la agenda” legislativa y coordinar la estrategia para impulsar los principales proyectos del Gobierno. En primer lugar aparece la reforma política, que contempla, entre otros puntos, la eliminación de las PASO (primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias). La iniciativa permanece trabada en el Senado por la resistencia de aliados del oficialismo, que consideran a las primarias una herramienta clave para resolver sus disputas internas. Para Karina Milei, sin embargo, se trata de una prioridad política: busca preservar el control de LLA y fortalecer la estructura partidaria.

La decisión de asumir un rol más activo también se trasladó a la comunicación cotidiana con los legisladores. En Diputados, Karina Milei se incorporó al grupo de WhatsApp del bloque oficialista. “Entró para invitarnos a la reunión del miércoles”, resumió una diputada libertaria. Pero, a diferencia de otras ocasiones, esta vez permanecerá en el chat y seguirá de cerca las conversaciones internas.

Karina Milei rodeada del bloque de diputados de La Libertad Avanza tras la media sanción del Súper RIGI y aprobar el acuerdo con dos fondos buitre LLA

En el Senado el movimiento fue distinto. En lugar de incorporarse al chat donde Patricia Bullrich coordina la estrategia política del bloque, ordenó crear un grupo nuevo con todos los senadores oficialistas. El chat que administra la jefa de bloque continuará funcionando en paralelo, aunque Bullrich también fue incluida en el nuevo espacio.

El movimiento no pasó inadvertido. La relación entre ambas atravesó momentos de tensión durante la crisis de Adorni. En el entorno de Karina Milei cayó mal que Bullrich reclamara públicamente que el entonces jefe de Gabinete presentara “inmediatamente” el detalle de su patrimonio. A eso se sumó un sugestivo mensaje publicado por la senadora minutos antes de que se oficializara la renuncia de Adorni. “Tanto hacerse el guapo, al final llegó la cuenta”, escribió en su cuenta de X. Aunque luego el mensaje apuntaba contra el dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, la primera lectura indicaba ser un nuevo misil al funcionario saliente.

Patricia Bullrich y Karina Milei

Con estos movimientos, la hermana presidencial busca ejercer una conducción más directa sobre los bloques legislativos y reducir los márgenes para descoordinaciones como las que expuso la discusión sobre la eventual moción de censura a Adorni. En el oficialismo interpretan que, además de ordenar la agenda parlamentaria, la secretaria general pretende centralizar la comunicación política y acotar los espacios de autonomía que algunos dirigentes habían comenzado a construir.

“Todos somos un mismo equipo y la prioridad es la reelección de Milei”, dijo Karina Milei durante una cena que compartió con el bloque de diputados a principios de junio. La arenga fue interpretada por varios de los presentes como una advertencia preventiva para quienes intenten diferenciarse de la conducción política del espacio.

El congreso más reformista de la historia. En una sola sesión votamos Super Rigi y Holdouts. Argentina será grande de nuevo! pic.twitter.com/fN0Yc7FAUm — Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) June 25, 2026

La reunión prevista para el miércoles también servirá para repasar el estado de la agenda legislativa del Gobierno. En el Senado siguen pendientes proyectos como la reforma política, la nueva ley de discapacidad, la reforma de la ley de salud mental, la derogación de la ley de etiquetado frontal, la nueva Ley General de Sociedades, la iniciativa sobre inviolabilidad de la propiedad privada y varias medias sanciones llegadas desde Diputados, entre ellas la ley Hojarasca, el recorte al régimen de zonas frías y el Súper RIGI.

La intención del oficialismo es sesionar este jueves con un temario acotado. El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada -demorado dos veces por diferencias con bloques aliados- es el plato fuerte, junto con un paquete de pliegos judiciales. Si consigue cerrar los acuerdos, tampoco se descarta incorporar la ley Hojarasca, una de las medias sanciones que espera tratamiento en la Cámara alta.