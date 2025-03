Karina Milei prioriza a sus incondicionales y acota la injerencia de Patricia Bullrich en las listas de La Libertad Avanza

La decisión de Karina Milei de recostarse en sus incondicionales y priorizar a los dirigentes oficialistas que juran lealtad al Presidente se plasmó en la confección de las nóminas de candidatos de La Libertad Avanza (LLA) en las provincias que abrirán el calendario electoral. De hecho, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Milei y abanderada de los conversos de Pro, logró hasta ahora injerir poco o nada en la negociación para resolver la oferta libertaria en los distritos que ya cerraron listas, como Santa Fe, Salta o Chaco.

La próxima escala decisiva para los integrantes de la tropa de Bullrich, quienes decidieron mutar al mileismo para sobrevivir en la nueva configuración del mapa político, será el próximo sábado, con la oficialización de las postulaciones a legisladores con vistas a los comicios del 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires.

En el emblemático bastión del macrismo, los armadores de la ministra de Seguridad aspiran a ubicar a dos exponentes de su espacio -uno será Juan Pablo Arenaza, que apuesta a renovar su banca- en los primeros diez puestos de la boleta. No obstante, los delegados de Karina Milei en el distrito planean ceder un lugar de los primeros diez casilleros -los “entrables”, en la jerga de la política- para el bullrichismo, ya que privilegiarán la inscripción de integrantes fieles de la organización libertaria o los pedidos que pueda hacer el Presidente. “Salvo Arenaza, no habrá gente de Pro en los primeros diez lugares”, aventuran en el cuartel general de LLA.

Diego Valenzuela, Patricia Bullrich y Karina Milei, en una de las reuniones de armado político-electoral de la La Libertad Avanza

Los Milei ponen en juego tres bancas de la Legislatura. Y Bullrich renueva los escaños de Arenaza y María Luisa González Estevarena, quien no podrá estar en la boleta ya que finaliza su segundo mandato. En la mesa chica de la ministra provocó malestar que trascendiera la versión de que los estrategas de LLA evaluaban su eventual postulación a legisladora porteña en los comicios del 18 de mayo, una prueba de fuego para Pro y libertarios, que condicionará el armado de alianzas y listas para octubre. Al jugar una carta fuerte, como Manuel Adorni o Bullirch, LLA fortalecería sus chances de doblegar a los Macri en su territorio.

“Ni en pedo; me voy a mi casa” , advirtió Bullrich cuando la consultaron sus laderos sobre la chance de que le pidan sumarse la grilla de postulantes porteños. Quienes frecuentan a la extitular de Pro aseguran que el asunto nunca estuvo bajo evaluación y que ni siquiera la sondearon. Sos pechan que la versión surgió desde un sector del Gabinete que intenta desgastarla para correrla de la cartera de seguridad . Fuera de micrófono, siembran dudas -o apuntan- alrededor de la figura del número dos de la SIDE, Diego Kravetz. Presumen que el exfuncionario de Jorge Macri, que se convirtió en el “Señor 8″ gracias a una gestión de Santiago Caputo y Manuel Vidal, anhela suceder a Bullrich en Seguridad. Bullrich y Kravetz ya tuvieron cortocircuitos cuando debieron coordinar los primeros operativos de la Nación y la Ciudad después de que se anunciara el protocolo antipiquetes. Esos antecedentes refuerzan en buena medida las razones de los recelos. “Hubo una operación para esmerilarla o hacer ruido”, remarcan en el campamento de Bullrich. La última vez que Kravetz se vio con la ministra fue el martes pasado, cuando discutieron en el despacho de Caputo el plan para evitar desmanes en la marcha por los jubilados.

Está claro que las tratativas para diseñar las listas electorales suelen ser un caldo de cultivo para los enojos o decepciones en la política. Por ahora, Bullrich evitó quejarse intramuros por el reparto de lugares en las nóminas y se concentra en octubre. En su equipo perciben que está dispuesta a todo para congraciarse con los Milei. Incluso, pese a que no la entusiasma, aceptaría ser candidata a senadora nacional si el Presidente se lo solicitara.

Entre sus feligreses perciben que la cerrazón de los libertarios podría ser un escollo a futuro. Pero cargan sus tintas en los Menem, los ejecutores de las órdenes de Karina Milei. Son pocos los que se animan a hablar de decepción. “Patricia no defiende a los suyos o no puede. Ellos son ellos [por los libertarios] y nosotros no somos lo mismo”, admite uno de los aliados de la ministra en Pro.

Por estas horas hay una tensión latente por el reparto de lugares en las nóminas de la Capital. No obstante, los bullrichistas miran de cerca los movimientos de Diego Santilli y Cristian Ritondo, quienes coquetean con saltar el cerco. Su desembarco en Buenos Aires le quitará margen de maniobra a la ministra, que ya fusionó su tropa con los libertarios en el distrito más populoso. No es casual que la foto del lunes pasado en la Casa Rosada haya despertado resquemores. ¿Los libertarios ofrecieron puestos en las nóminas porteñas a Santilli y Ritondo para alentarlos a que se pinten de violeta y traicionen a Macri? Por lo pronto, los Macri deberían estar atentos porque Pro se convirtió en un valle de infidelidades. Se impone el “sálvese quien pueda”.

Los puestos que cedió Karina

Damián Arabia, uno de sus colaboradores más estrechos, estuvo a cargo de integrar a bullrichistas y libertarios en las provincias que ya cerraron frentes electorales o listas. “Queremos llevar dirigentes de Pro a LLA y los vamos pasando en función del buen vínculo con los libertarios. En algunos casos hubo que empujar más”, dicen cerca de la ministra.

En ese marco, los operadores políticos de la ministra se conforman con haber conseguido ubicar a María Elena Davids, funcionaria del Ministerio de Seguridad, en los primeros puestos de la boleta de diputados provinciales de LLA en Salta, con vistas a los comicios del 11 de mayo. Davids, que supo ser parte del macrismo, es empresaria y ocupa un cargo en el gobierno nacional: es delegada de Salta y Jujuy del Comité Ejecutivo de Trata y Explotación de Personas y para la protección y asistencia de las víctimas. En el distrito gobernado por Gustavo Sáenz ya se habían producido el año pasado los pases a las filas de LLA del concejal Pablo López, exPro, o la exdiputada Virginia Cornejo, actual directora de Fronteras e Hidrovías. Ahora se sumaron referentes de Bullrich en Salvador Maza, Tartagal, Molinas o Salta Capital. “No hay lugar para medias tintas ni para quienes priorizan acuerdos con el poder antes que con los principios”, indicaron en un comunicado de LLA.

Representantes de la línea interna de Pro que conduce la ministra también figurarán las nóminas de LLA para los comicios del 13 de abril en Santa Fe, en los que elegirán desde candidatos para cargos municipales hasta los representantes para la Convención Constituyente. Colocaron a dos candidatos a convencionales constituyentes en los primeros diez puestos y el periodista Juan Pedro Aleart, quien se sumó al mundo libertario de la mano de Bullrich y podría protagonizar un batacazo en la categoría de concejal en Rosario.

Karina Milei-Patricia Bullrich-Manuel Adorni

En Chaco, donde el radical Leandro Zdero logró inscribir a LLA en el frente oficialista -Pro debió firmar como adherente por pedido expreso de la Casa Rosada-, los bullrichistas se ufanan de haber promovido a Carina Botteri Dissoff, exministra de Desarrollo Social. Botteri Dissoff forma parte de Pro en la provincia. También aspiran a conseguir el segundo puesto de la nómina de legisladores locales en Tierra del Fuego.

En ese contexto, allegados a Bullrich consideran que comenzaron a allanar el camino para una integración total con LLA en octubre con los cierres de listas en los distritos que abrirán el calendario electoral. Es sabido que su prioridad es fomentar el salto de dirigentes de Pro a las filas libertarias para debilitar el poder de influencia de Macri y fortalecer a Bullrich de cara a las negociaciones para las legislativas nacionales.

Por caso, la ministra de Seguridad viajará mañana a Córdoba, donde tiene previsto mantener reuniones con dirigentes de clubes de la provincia para presentar su proyecto de ley antibarras. Un día después, Macri desembarcará en la provincia mediterránea, donde el Pro atraviesa una profunda crisis por el nivel de adhesión que ostenta Milei en ese terruño. El expresidente decidió a finales del año pasado intervenir el partido para desplazar a Oscar Agost Carreño, integrante del bloque de Miguel Pichetto, quien tomó distancia de la estrategia colaboracionista del macrismo.

A su vez, Macri enfrenta el desafío de los cordobeses que se alinean con la postura de Bullrich y reclaman una fusión. Incluso hay intendentes macristas que no quieren chocar con Milei para que LLA no les plante un candidato en sus municipios y los ponga a tiro de sufrir una estocada del peronismo. En una carta que difundió anteayer, la senadora nacional Carmen Álvarez Rivero (Pro) le exigió a Macri que firme un pacto con Milei para “desperonizar” a Córdoba.

Desde hace meses, los soldados de Bullrich sostienen la tesis de que los votantes antikirchneristas ya se mudaron al campamento de Milei. Por lo tanto, están convencidos de que Pro debe fusionarse con LLA. Son los que aspiran a seguir el camino de Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, quien dio el portazo en Pro y se afilió a LLA. En cambio, otros seguidores de Bullrich apuestan a colaborar con el oficialismo en las políticas que concuerdan con la cosmovisión del partido fundado por Macri sin perder la identidad propia. “Estamos ayudando a clarificar. ¿Estamos con el oficialismo o la oposición? Hoy la mayoría del bloque de diputados de Pro está con LLA”, se ufanan en el bullrichismo. Por ahora, la ministra no emuló a Valenzuela. ¿Prefiere esperar o no la dejan? “Tiempo al tiempo. Si nos echan de Pro, nos hacen un favor”, dicen los leales a Bullrich.

El enigma de LLA en la Capital

Con ese trasfondo, los ingenieros electorales de LLA se alistan para una férrea disputa con el macrismo. Ansían apoyos en la Capital para exhibir la potencia de la marca de LLA y ubicarse como la voz del descontento de los porteños con la gestión de Pro.

Todavía no está confirmado quién encabezará la boleta de LLA. El vocero Adorni podría ser la carta de Karina Milei para evitar que los Macri ratifiquen su liderazgo en la Capital , pero también tomó fuerza la chance de que haya un tapado. Ya quedaron descartados el conductor Iván de Pineda o Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá. Tampoco prosperaron las charlas con la directora del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Fabiana Mindlin, para que se incorpore en la boleta. “Ya está casi definido. Hay dos finalistas. Lo va a decir el presidente con Karina”, afirman en el búnker de LLA. Desde el entorno de “El Jefe” anticipan que la incógnita seguirá hasta el sábado, cuando cierra el plazo para la inscripción de candidatos en la Capital. Se alistan para una batalla sin cuartel. Es más, aseguran que no hubo un pedido de la Casa Rosada para morigerar los ataques al macrismo. No es casual que Pilar Ramírez, la delegada de Karina Milei, haya salido ayer a cruzar el anuncio de Jorge Macri sobre reducción del gasto público.

¿Qué pensás que los porteños comen vidrio? El ABL y las patentes no paran de subir. Te la gastas toda en los anuncios de obras que ni están contempladas en el Presupuesto 2025. ¿Achicar el gasto político? 30 páginas el organigrama del @GCBA, dale Jorge, vivís en una realidad… https://t.co/TOR3k5VhZb — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) March 25, 2025

Matías Moreno

Elecciones 2025