Ricardo Quintela busca un sucesor en La Rioja y aspira a competir a nivel nacional

CÓRDOBA.- El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, está decidido, por el momento, a no forzar una interpretación de la Constitución provincial reformada en 2023 y no buscar su reelección. Tiene intenciones de jugar a nivel nacional en una eventual fórmula presidencial del peronismo. Su estrategia es instalarse públicamente y lograr que se lo conozca más allá de su provincia. Es gobernador de La Rioja desde 2019.

Algo de su estrategia quedó en evidencia la semana pasada, cuando amenazó a inversores con revisar todas las leyes favorables para el sector que puedan prosperar durante la gestión de Javier Milei. “No se entusiasmen; el peronismo va a revisar absolutamente todo”, alertó Quintela, en una declaración que no cayó bien en otros sectores del peronismo.

Sus dichos fueron después de un intento de hacer una cumbre de unidad en el acto en homenaje a monseñor Enrique Angelelli, asesinado durante la dictadura militar en 1976. Al acto fue Máximo Kirchner, pero no el bonaerense Axel Kicillof.

Es que, más allá de las internas entre esos dos sectores, Quintela tampoco resulta “confiable” para las distintas fracciones del PJ. Juega con unos y otros, y genera “ruidos” en el escenario político con frases resonantes que no tienen -según varias fuentes consultadas por LA NACION- representatividad.

A modo de ejemplo, recuerdan que había prometido renunciar como gobernador si Milei ganaba la presidencial. “Y sigue. No se fue a ningún lado”, ironiza un dirigente peronista.

Hace dos años, Quintela desafió a Cristina Kirchner al postularse para presidir el Partido Justicialista nacional, pero con el paso de los meses, se reunió con la expresidenta. En marzo pasado respaldó a Kicillof. “Es el compañero más preparado para gobernar el país”, lo endulzó.

El riojano interpreta que “no hay nadie” que quiera enfrentar al presidente Milei, entonces busca hacerse un lugar por ese lado y está convencido de que ese camino podría llevarlo a ser candidato a Presidente.

Un allegado al gobernador comentó a LA NACION que, en una reunión, “el Gitano” admitió que “podría ser nuevamente candidato” en la provincia, pero que “no es su objetivo”. De hecho, ya comenzó a barajar algunos nombres para impulsar, entre los que se cuentan los de tres mujeres: la diputada nacional Gabriela Pedrali, la senadora Florencia López y la vicegobernadora Teresita Madera, además de su hijo Jerónimo Quintela, quien preside la empresa estatal de energía y de Armando Molina, intendente de la ciudad de La Rioja.

Lo que está claro es que la definición la tendrá el gobernador; quiere a un PJ local alineado que le responda absolutamente. Está convencido de que para tallar a nivel nacional tiene que tener ordenada su casa.

Con algo menos del uno por ciento del padrón nacional, La Rioja concentra miradas nacionales por el perfil de Quintela y también porque, en 2023, fue el único distrito en donde Milei apadrinó a un candidato: Martín Menem. El actual presidente de la Cámara de Diputados sacó 15,56% de los votos. Hay dudas respecto de si volverá a competir el próximo año.

Como en la mayoría de las provincias, La Libertad Avanza (LLA) no tiene referentes potentes en La Rioja. “Menem, si se lo pide el Presidente, bajaría nuevamente -razona un libertario-. Habrá que ver qué se decide en la Capital, porque es allá donde se cocinará todo”.

Hasta el momento, el único anotado es Felipe Álvarez. En 2023 se postuló por Juntos por el Cambio (JxC) y comenzó a trabajar de nuevo porque interpreta que ni el quintelismo a nivel provincial ni los libertarios a nivel nacional le están dando respuestas a la gente.

Vuelven los “Chachos”

La dependencia de los riojanos del Estado es altísima -hay 115 agentes públicos cada 1000 empleados- y el lunes 17 de este mes regresan los Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade), conocidos como “Chachos”. La inyección por esa rondaría los $4000 millones.

La primera entrega alcanzará al personal de planta permanente y a toda modalidad de empleo vinculada al Estado. El esquema oficial prevé pagos hasta noviembre.

Además, Quintela impulsa que el Estado provincial se haga cargo de las deudas de los trabajadores estatales y las convierta en créditos de 12 o 18 cuotas sin interés. También reclamó a la Legislatura que termine de regular el ingreso básico incorporado en la Constitución riojana.