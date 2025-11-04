Karina Milei recibió a los legisladores electos de LLA en la Casa Rosada y dijo que se vive un “momento histórico”

El Gobierno reunió este martes al mediodía a sus diputados electos para trabajar junto a ellos en los lineamientos generales propios de la actividad legislativa, que comenzarán a desempeñar a partir del 10 de diciembre próximo. “Estamos frente a un momento histórico donde el Congreso tendrá un rol fundamental para acompañar las transformaciones que la Argentina necesita”, dijo la funcionaria.

El encuentro, que originalmente trascendió que iba a ser encabezado por el presidente Javier Milei, estuvo a cargo de la secretaria general y titular de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, y del presidente de Diputados y vice del espacio libertario, Martín Menem.

Karina Milei remarcó que el bloque oficialista estará compuesto por “representantes que llegan al Congreso para defender con convicción las ideas de la libertad que hará a la Argentina próspera para siempre”.

También tomó parte de la reunión Eduardo Menem, exsenador justicialista y referente del clan familiar que ahora orbita en el corazón del poder libertario. El hermano del fallecido exmandatario Carlos Saúl Menem es el autor del libro Derecho Procesal Parlamentario y fue uno de los oradores esta tarde.

Karina Milei habló durante el encuentro con los legisladores Presidencia

Karina Milei y Martín Menem son, además de los responsables del partido, dos de las figuras que resultaron más fortalecidas tras el contundente triunfo del oficialismo en los comicios legislativos del domingo 26, tras haber estado detrás del armado y la estrategia electoral que resultó clave para torcer lo sucedido en los comicios bonaerenses.

Ambos, además, forman parte de la mesa de política nacional encabezada por el presidente Milei y en el caso de Menem también fue ratificado al frente de la Cámara de Diputados.

Martín Menem y Karina Milei cuchichean en la Casa Rosada Presidencia

“Fue una reunión preparatoria, para que se conozcan entre ellos y hablar de la dinámica en Diputados”, detalló uno de los participantes del encuentro al que asistieron alrededor de sesenta personas, entre ellos la mayoría de los diputados electos a excepción de algunas ausencias por motivos de agenda.

De las fotos del encuentro, que fue a puertas cerradas se destacó la conversaciones que la funcionaria tuvo con varios de los diputados electos, como Virginia Gallardo y Sergio “Tronco” Figliuolo, que desembarcarán en el Congreso en diciembre próximo.

Si bien no se abordó específicamente la agenda legislativa, entre lo que estará el Presupuesto 2026 y las denominadas reformas de segunda generación, entre las que están la laboral y la tributaria, sí se hizo hincapié en el funcionamiento de la Cámara y el bloque.

Del encuentro, que se extendió por casi dos horas, estuvieron los ministros y legisladores electos, Patricia Bullrich y Luis Petri; y el titular del bloque libertario en la Cámara baja, Gabriel Bornoroni, confirmado en su cargo durante el encuentro.

Entre los oradores, además de Karina Milei y Eduardo Menem, también estuvieron Bullrich, Bornoroni y la diputada Nadia Márquez.

Un obsequio especial

Los asistentes recibieron, en bolsas violetas de tela con el logo de la fuerza, ejemplares de la Constitución Nacional.

El cónclave se dio a apenas una semana que La Libertad Avanza (LLA) obtuviera una contundente victoria en las elecciones de medio término. Lo que le permitirá mejorar su composición parlamentaria.

Patricia Bullrich junto a Martín Menem, Gabriel Bornoroni y Karina Milei, de espaldas Presidencia

El encuentro comenzó apenas pasadas las 13 y se extendió hasta casi las 15 y se realizó en el Salón Malvinas, en la planta baja de Casa Rosada, precisaron fuentes oficiales.

Tras el encuentro, en Casa Rosada trascendió que este miércoles, el mandatario podría reunir tanto a diputados como senadores, por la mañana, antes de la jura de Manuel Adorni, como flamante jefe de Gabinete, que se dará a las 12 en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Luego de lo cual el mandatario volará por la tarde a Estados Unidos para participar del Miami Economic Forum, este jueves, luego de lo cual volverá al país para luego viajar a Bolivia, el sábado, para la asunción de Rodrigo Paz, presidente electo de ese país.