Karina Milei reunió a los legisladores porteños: muestra de poder y señalamientos a la gestión de Jorge Macri

Karina Milei reunió este jueves en Casa Rosada a los 14 legisladores porteños de La Libertad Avanza (LLA) y a la jefa del bloque, Pilar Ramírez, una de las dirigentes más cercanas a ella. El encuentro se extendió por poco menos de dos horas y primero se retiraron los legisladores, al tiempo que Ramírez permaneció más tiempo en la Casa Rosada.

Según pudo saber LA NACION, en el encuentro se habría hecho foco en el trabajo que viene para los próximos meses en la Legislatura porteña. Al tiempo que también hubo críticas veladas a la gestión de Pro en la Ciudad, aunque sin nombrarla directamente.

Del encuentro también participaron los equipos técnicos del espacio y fueron ellos quienes, de acuerdo a fuentes de Casa Rosada, le transmitieron a la funcionaria “su preocupación por la acumulación de residuos, los problemas de circulación ocasionados por las barreras ferroviarias y la falta de desarrollo del sur de la Ciudad”.

La mesa de dirigentes porteños de LLA que reunió Karina Milei en la Casa Rosada Presidencia

Los señalamientos fueron dados a conocer por fuentes de Balcarce 50 cuando viene habiendo señales de distensión en el vínculo entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad, como se vieron tras meses de una relación compleja. Pero también cuando desde el oficialismo descartan por ahora hablar de posibles acuerdos electorales e insisten en que de cara a 2027, “la idea sigue siendo pintar de violeta la Ciudad”, como dijo una de las fuentes consultadas por este diario.

“Hoy no hay un acuerdo y, más allá de ese tema nosotros tenemos un proyecto de Ciudad. Eso fue lo que se mostró en la reunión”, resaltaron fuentes al tanto de lo conversado.

En el encuentro, los equipos técnicos también presentaron los proyectos que impulsarán en la Legislatura porteña y los avances en la elaboración de la plataforma de gobierno con vistas a las elecciones de 2027.

Los equipos también presentaron los trabajos “que vienen desarrollando en la Ciudad”. Entre ellos mencionaron: la estructura territorial de CABA, cómo se organiza el trabajo en el territorio, el rol de los profesionales y el funcionamiento de la Escuela de Dirigentes, que se empezó a replicar en el resto del país. Una suerte de demostración de fuerza política, de cara al año por delante en el que un posible acuerdo sobrevuela, tal como se dio en 2025 a nivel nacional, a diferencia de lo que sucedió en la Ciudad.

Karina Milei, este jueves en la Casa Rosada Presidencia

Entre las propuestas, los libertarios hablaron del tratamiento de la basura con un esquema “waste to Energy”, con inversión publico-privada. También proyectaron la ampliación de las líneas de subte, el soterramiento de la autopista Lugones y de proyectos de movilidad.

También, según explicaron, expusieron las distintas mesas de trabajo que impulsan propuestas en áreas como espacio público, salud, capital humano, educación, inteligencia artificial y desarrollo económico.

A nivel porteño, el espacio libertario enfrenta un desafío de cara a los comicios de 2027 luego de haber ganado en el distrito, en las elecciones de mayo de 2025, con la figura de Manuel Adorni. Una performance que le permitió a los libertarios doblegar a Pro en su propio terruño. Sin embargo, poco más de un año después el escenario es completamente distinto.

Adorni salió eyectado del Gobierno en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. El caso generó un complejo caos interno tanto a nivel político como judicial, por lo que se terminó decidiendo su salida.

Pilar Ramírez y Karina Milei escucharon a los equipos técnicos de LLA para la Ciudad Presidencia

El nombre de la propia Pilar Ramírez o de Patricia Bullrich, son dos de los que por estas horas, a más de un año de las elecciones, los que más suenan como propuestas “violetas” para la estratégica ciudad de Buenos Aires.

Entre los asistentes estuvieron Solana Pelayo, Nicolás Pakgojz, Andrea Freguia, Juan Pablo Arenaza, Lucía Montenegro, Leonardo Seifert, Rebeca Fleitas, Diego Vartabedian, Marina Kienast y Juan Fernández. Del encuentro también participó el secretario de Comunicación y Prensa Fabián Fernández.

El de hoy fue el segundo encuentro con legisladores del espacio que se da en Casa Rosada esta semana. El lunes, fue el propio presidente Javier Milei quien recibió a senadores y diputados nacionales para dialogar sobre el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que planean enviar al Congreso en las próximas semanas.