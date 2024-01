escuchar

Presente desde temprano en la Plaza de los Dos Congresos y a la espera del acto que esta tarde encabezará la CGT en medio del paro general que comienza formalmente a las 12, la sindicalista Karina Moyano, hija de Hugo y hermana de Pablo, defendió la medida de fuerza y justificó también la anterior gestión de Alberto Fernández. Así, la dirigente respaldó la falta de quejas del gremialismo en ese momento, pese a la alta inflación y el bajo poder adquisitivo de los salarios. Sin embargo, le giró un reclamo a la exvicepresidenta Cristina Kirchner y apuntó directamente contra Javier Milei, a quien acusó de ensañarse con los jubilados por llevarse mal con sus padres.

Convencida de que hay personas que votaron a esta gestión pero ahora no están de acuerdo con el rumbo que tomó, la psicóloga social marcó primero: “A mí me gustaría que se ocupen de cuántos arrepentidos y cuántos hay que se sienten defraudados por este personaje, la verdad que a mí no me representa, no lo puedo llamar presidente”.

Criticó, entonces, el avance rápido del ajuste, sobre todo el impacto en el sector de los adultos mayores. “[Milei] les está pegando muy bruscamente a los jubilados y todos los que tenemos padres, tenemos que ser un poquito más humanos. Y que un delirante, porque odia a los padres, odia a todos los jubilados y los quiera llevar a matarlos, porque ya los jubilados ni los remedios se pueden comprar ... Viste los precios como están. Aparte yo no sé cuántos chicos van a poder estudiar, ir al colegio, porque se fueron los precios a las nubes, no hay control de nada. Entonces me parece que los que eligieron se equivocaron y muchísimos están arrepentidos”, sentenció en Radio Continental.

No obstante, no fue tan taxativa al referirse a la anterior administración, que la tuvo a su familia como una de las principales aliadas en el plano sindical. “Alberto Fernández hizo lo que pudo, lo que estuvo a su alcance. Hubo dos años de pandemia, dos años el país parado, pero que fue mundial. ¿Le vamos a echar la culpa a Alberto por la pandemia? Lo único que falta. Le faltó tiempo como para poder reorganizar el país de nuevo con semejante pandemia”, alegó Karina Moyano, quien aseguró que en esos cuatro años no realizaron ningún paro general porque todavía la plata alcanzaba. “Ahora va a haber mucha más pobreza que en el gobierno anterior; me parece que ya está, lo pasado pisado ”, sostuvo para no ahondar en el tema.

En tanto, a la actual ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, la tildó como “la señora” y se quejó por el protocolo antipiquetes, al aseverar que en la manifestación anterior al Palacio de Tribunales hubo “compañeros de otras organizaciones que fueron reprimidos salvajemente y que no estaban haciendo nada”. Al respecto acotó: “Me parece que no queremos vivir esa época de la Argentina que vivimos muchos años atrás”.

Segura de que esta marcha hará que los diputados se den cuenta de que los más afectados por la ley ómnibus son los trabajadores, la gremialista dijo sobre los motivos de la convocatoria de hoy: “[Nos moviliza] todo lo que fue creado por el general Perón: las vacaciones, el salario, las horas extras, que tenemos dignidad como trabajadores, ser reconocidos formalmente”. Y siempre contra la gestión mileísta, advirtió: “Nosotros al gremio lo defendemos a morir porque nos representa muy bien”.

Mientras tanto, cuando fue consultada por Cristina Kirchner, en un inicio se limitó a decir: “Nada, no opino nada, prefiero no opinar. Prefiero no opinar porque para entrar en polémica…”. Pero a pesar de eso dijo: “Hoy todos los que vamos a estar en la plaza y los que no van a poder venir por distintas razones queremos una Argentina justa. Y me parece que se tendrían que hacer presentes y tendrían que, por lo menos, estar acompañando a muchos argentinos, a la gente que siempre los siguió y estuvo acompañando. Pero bueno, nada más”.

