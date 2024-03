Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

01.12 | El cruce entre un funcionario clave de Milei con Guillermo Moreno

Pablo Quirno, secretario de Finanzas del Gobierno, criticó al exsecretario de Comercio a través de la red social X. Moreno había publicado un mensaje en el que afirmó que es “tremendo aumento de los pasivos remunerados del BCRA durante la gestión de ⁦Javier Milei y Luis Caputo⁩ teniendo en cuenta que el dólar crece un 2% mensual”. “Después nos quieren vender que el balance del ⁦Banco Central está mejorando”, expresó el dirigente peronista.

Quirno respondió con un mensaje irónico: “¿De qué murió? De nominalidad aguda”. Moreno le respondió: “No seas payaso, Pablo Quirno. Entonces con hiperinflación estaríamos bárbaro…”. El funcionario de Milei no quiso dejar a Moreno con la última palabra y lanzó: “La hiperinflación que dejó tu gobierno y trabajamos para evitar, sin amenazas ni patoterismos… con tus matonerías a otro lado, ya se sabe lo qué hicieron para destruir al país”. Moreno, no obstante, no participó del último gobierno y fue crítico desde un primer momento.

La hiperinflación que dejó tu gobierno y trabajamos para evitar, sin amenazas ni patoterismos…con tus matonerías a otro lado, ya se sabe lo qué hicieron para destruir al país. — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 29, 2024

00.40 | Adorni cuestionó un mensaje del nuevo titular del Frente Renovador

El vocero presidencial compartió una publicación en su cuenta de X en la que Diego Giuliano, el nuevo presidente del Frente Renovador de Sergio Massa, afirmó que el exministro de Economía fue quien evitó la hiperinflación, no el actual mandatario Javier Milei. “¿?”, escribió Adorni.

Minutos antes, el vocero presidencial publicó una imagen de él como si fuese uno de los protagonistas del juego Counter Strike y afirmó que se trata de una “gran noche para un Counter Strike 1.6″. Adorni suele anunciar los fines de semana el videojuego al que juega.

Gran noche para un Counter Strike 1.6…



Fin. pic.twitter.com/9sTLv8TPHm — Manuel Adorni (@madorni) March 30, 2024

00.10 | Adorni anunció cuándo será eliminado el primer fideicomiso: “Dilapidó $69.000 millones”

En medio de la discusión por una serie de fideicomisos que financiaba el Estado Nacional y que el Gobierno de Javier Milei pretende desarmar, el vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, anunció está tarde que cuándo será eliminado el primero de estos fondos. Según publicó el portavoz en la red social X, la semana próxima, “quedará eliminado formalmente el primero de ellos: llevaba dilapidados sin sentido $69.000 millones”.

Según pudo saber LA NACION, se trata del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) que controla el precio de la harina.

Habíamos anunciado el deseo de terminar con cada uno de los Fondos Fiduciarios que depende del dinero del Estado Nacional. La semana que viene quedará eliminado formalmente el primero de ellos: llevaba dilapidados sin sentido 69.000 millones de pesos.



¡Feliz viernes santo!



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) March 29, 2024

LA NACION