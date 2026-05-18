Kicillof apura su instalación como candidato: apunta contra Milei y cita a los 135 intendentes bonaerenses para coordinar reclamos en salud

LA PLATA.- El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, citó para este martes a los 135 intendentes de la provincia para darle impulso a un reclamo conjunto por los recortes en salud impuestos por la gestión nacional de Javier Milei. El mandatario busca ponerse al frente de la movilización del miércoles próximo en defensa de la salud pública que convocaron gremios y agrupaciones del sector.

“El sistema de salud está en una situación crítica tras la desregulación de costos de tratamientos y la caída de ingresos de la población ha hecho que la situación sea realmente grave”, sostienen en el gobierno bonaerense. En la reunión con los intendentes tendrá protagonismo Nicolás Kreplak, ministro de Salud y uno de los cuatro ministros de Kicillof alineados con La Cámpora.

Según pudo saber LA NACION, nada indica que al encuentro se presenten los intendentes de la oposición: la mayoría de los alcaldes radicales, de Pro, libertarios y vecinalistas faltaron a la última cita convocada por Kicillof más allá de que la convocatoria era para reclamar más recursos.

Kicillof con Nicolás Kreplak, el ministro de Salud bonaerense Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

El presidente del foro de intendentes radicales, Maximiliano Suescun, puso en duda su asistencia. “Yo personalmente no creo que vaya. Pero quizá vaya algún representante del foro”, deslizó el jefe comunal de Rauch. Los alcaldes del axelista Movimiento Derecho al Futuro (MdF) seguramente tendrán preponderancia entre los asistentes.

Entre los principales puntos en agenda se abordará las consecuencias derivadas de la interrupción de programas sanitarios, la creciente demanda en hospitales públicos vinculada al aumento de las tarifas de las prepagas de salud, y las dificultades en el acceso a la provisión de medicamentos y vacunas.

“El problema de las vacunas es impresionante. Hay una negligencia muy grande del gobierno nacional. El país era un modelo a nivel internacional y hoy es todo lo contrario. El país pasó a comprar 50 millones de dosis a 36 millones de dosis”, cuantificó Kreplak en la antesala del encuentro.

Más atrasos

El gobierno de la provincia de Buenos Aires reclama al gobierno nacional atrasos por más de 24,6 billones de pesos: equivalen, según el gobierno de Kicillof, a dos presupuestos anuales para el área de salud. “Eso es lo que le ha robado el gobierno nacional a la provincia. Está generando crisis económica dado que le quita recursos”, afirmó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

“Milei dijo que iba a privatizar el sistema de salud. Pasa lo contrario: 740.000 personas dejaron de tener salud privada y pasaron al sistema de salud pública desde que llegó Milei. Esto tiene que ver con que las prepagas aumentaron más del 400 por ciento”, informó el ministro de Gobierno de Kicillof. Y advirtió: “Milei tiene que cambiar el gobierno, porque la gente lo va a cambiar a él el año que viene en las elecciones”.

Carlos Bianco, en el centro, en una de sus habituales conferencias de prensa Gentileza

“Vamos a trabajar, más allá de la responsabilidad institucional de sostener la provincia, vamos a trabajar políticamente para tener una alternativa a este gobierno el año que viene”, enfatizó Bianco, de modo tal de reforzar la idea que sigue vigente el proyecto 2027, pese a que aún no lanzará Kicillof formalmente su candidatura a presidente de la Nación.

Kicillof busca presentarse como la contracara natural de Milei. De hecho, este lunes estuvo en el Colegio Nacional de Buenos Aires, con un discurso favorable a la educación pública, muy diferenciado del mensaje que transmitió el Presidente al asistir a la universidad privada de San Andrés, en San Fernando.

Además, en el entorno del gobernador buscan dejar en claro que no hay margen para el surgimiento de otros candidatos en el peronismo. Este lunes aparecieron cientos de carteles con la leyenda “Axel o Milei” en la ciudad de Buenos Aires. Y no faltaron los que atribuyeron la pegatina al ministro bonaerense Andrés “Cuervo” Larroque, con su agrupación La Patria es el Otro.

Los afiches fueron pegados en el microcentro y el Bajo porteños, y avenidas como Independencia, San Juan y Belgrano. No así en las inmediaciones de San José 1111, el departamento donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.

La campaña ya se hace ver en los carteles "Es Axel o Milei" Redes

El caso del IOMA

El miércoles Kicillof se sumará a la marcha de sindicatos convocada contra el gobierno de Milei frente al ministerio de Salud de la Nación. Mientras reclama por más recursos en la provincia se multiplican otros reclamos por el déficit en las prestaciones del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de los empleados estatales del gobierno provincial.

Las quejas por el servicio a los afiliados del IOMA y los pagos a profesionales de la salud que atienden pacientes por esa obra social son moneda corriente desde hace años y la política bonaerense, desde espacios de la oposición, se hizo eco en numerosas ocasiones.

El cúmulo de quejas llevó a un concejal de La Libertad Avanza a iniciar una causa judicial, en noviembre del año pasado, que se encuentra en la Sala I de la Cámara Federal de La Plata para resolver la competencia. El denunciante es Marcelo Mazzeo, edil del distrito de Esteban Echeverría. Pidió que se investigue a Homero Giles, titular del IOMA, pero también a Kicillof, por “administración fraudulenta agravada, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita”.

Homero Giles, titular del IOMA IOMA

Según la presentación judicial del concejal Mazzeo, en el IOMA existe un “colapso sanitario, desfinanciamiento y violación del derecho a la salud”. Entre otros puntos, indicó que “las entidades médicas Femeba, Fenecon y Fremebo han denunciado de manera reiterada la falta de pago de honorarios, demoras superiores a 90 días, aranceles desactualizados y suspensión de tratamientos”.

Según el presupuesto provincial para 2026, el IOMA cuenta para este año con recursos por $2.422.114.040.000. Pero los prestadores y los afiliados no están conformes con la situación de la entidad.