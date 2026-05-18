Andrés Larroque habló sobre los rumores de una candidatura de Riquelme en provincia de Buenos Aires

Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad en la provincia de Buenos Aires, se refirió este lunes a los rumores periodísticos que circularon sobre una posible candidatura del presidente de Boca, Juan Román Riquelme, en territorio bonaerense y de cara a las elecciones de 2027.

Durante una entrevista radial, el funcionario que responde a Axel Kicillof dijo desconocer que el ídolo del Xeneize tenga la intención de sumarse a la contienda electoral. “Nunca lo escuché. En el espacio nuestro nunca lo escuché. No, la verdad que no”, dijo en diálogo con Toti Pasman para Radio La Red.

Respecto de si le parece una figura “interesante” para disputar la gobernación de la Provincia, Larroque se sinceró: “No sabía que él estaba con la pretensión. Yo no lo escuché nunca. En todas las reuniones que tuve, no escuché nada al respecto. Es presidente de Boca y me parece que ya tiene mucho con eso”.

Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad en la provincia de Buenos Aires marcos Brindicci

En otro tramo de la entrevista, el ministro bonaerense cuestionó al presidente Javier Milei por su reciente defensa pública de José Luis Espert, luego de que el mandatario respaldara al exdiputado en medio de la controversia por su vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado, acusado en Estados Unidos.

“Me parece que el Gobierno está en una situación de alergia a sí mismo. Tiene que mirar más a la sociedad y preocuparse por los problemas reales de la gente. Mientras tanto, uno ve que el Presidente se aferra a los problemas de personajes muy cuestionados por la Justicia y con un juicio de la opinión pública categórico. Eso pasa cuando te desconectás de la realidad y entrás en las disputas internas”, sostuvo.

Consultado además sobre la intención del exgobernador sanjuanino Sergio Uñac de competir por la presidencia el año próximo, Larroque consideró positiva la aparición de nuevos dirigentes dentro del peronismo.

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme Gonzalo Colini - LA NACIÓN

“Me parece bárbaro. Mientras más compañeros tengan la pretensión, al peronismo le sirve. Es prematuro, pero estamos en un proceso de construcción. Invitamos a todos los compañeros y compañeras que quieran postularse y a todos los espacios que se vayan generando. No tenemos ningún temor a la competencia”, afirmó.

En ese sentido, también evitó confirmar una eventual candidatura presidencial de Axel Kicillof y pidió priorizar el ordenamiento interno del espacio. “Hoy no hay tal candidatura. Necesitamos más que una candidatura. Necesitamos poder darle certezas a la sociedad. Mostrar una fuerza política que no tenga las contradicciones que exhibimos en el período de gobierno entre el 2019 y 2023. Tiene que tener fundamentalmente ejecutividad, autoridad y orden en el funcionamiento. Estamos en esa fase todavía”, señaló.

“Necesitamos del reencuentro de los argentinos. Las diferencias y matices no nos beneficiaron, y decantaron en la situación que tenemos hoy: con un presidente como Milei”, agregó.

El presidente Javier Milei durante su discurso en el Instituto Milken PATRICK T. FALLON - AFP

Por otra parte, Larroque minimizó los gritos y reclamos vinculados a Cristina Kirchner que se produjeron durante un acto encabezado por Kicillof en la presentación de una escuela de formación política bonaerense.

“Hubo algunas expresiones aisladas que no le suman a nadie, ni a la propia Cristina Kirchner. El planteo de la inocencia de Cristina es algo que siempre hemos defendido. Es un cuestionamiento sin sentido”, sostuvo.

Finalmente, el funcionario rechazó la posibilidad de impulsar un indulto para la expresidenta y reiteró la postura del sector que integra. “Lo dijo Parrilli. Ni indulto ni amnistía. Cristina es inocente. Me parece que es un tema que tiene que resolver la Justicia. Sí entramos en un problema más de fondo, del debate argentino, que tiene que ver con la utilización política de este tema por parte de un sector del oficialismo”, concluyó.