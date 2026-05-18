Un empresario confirma que le armó una reunión a Adorni en Punta del Este en carnaval: “Fue una cena de camaradería”

MONTEVIDEO.- El viaje de Manuel Adorni a Punta del Este por el fin de semana de carnaval, que motivó la apertura de la causa por enriquecimiento ilícito en su contra, no fue solo una escapada “estrictamente familiar”, como dijo el jefe de Gabinete. Incluyó una reunión con empresarios, en la Trump Tower, organizada por Marcelo Grandio y Rolando Rozenblum, referente de la colectividad israelita local, que como dueño de casa ofició de anfitrión.

La reunión fue revelada el domingo por eldiario.ar, que dijo que se trató de una cena tarifada en la que una docena de empresarios aportaron, cada uno, 1000 dólares. Rozenblum, CEO de uno de los principales colegios de Punta del Este, confirmó a LA NACION que la reunión se hizo, que hubo empresarios y que fue en su casa, pero negó haberles cobrado a los asistentes.

Rolando Rozenblum

“Fue una cena de camaradería con familiares, empresarios y amigos; una cena muy amena, como se hace en cualquier ambiente cuando hay una personalidad a la que se invita”, dijo Rozenblum. Durante el encuentro, Adorni expuso durante “unos 40 minutos”, relató el dueño de casa, que no reveló quiénes participaron. “Luego, preguntas y un intercambio de opiniones”, agregó.

La Trump Tower de Punta del Este

“Yo no cobre nada. Pagué la cena. Nunca voy a cobrar una cena en mi casa”, afirmó Rozenblum, CEO del Internacional College Punta del Este y referente de la Comunidad Israelita de Punta del Este (Cipemu). Concejal del municipio de la ciudad, en las elecciones de 2025 Rozenblum se presentó como candidato a alcalde y perdió por pocos votos.

La Trump Tower es la torre iniciada por la familia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la Playa Brava de Punta del Este. Cuando la obra había quedado frenada, fue Rozenblum quien impulsó ese desarrollo.

“Me enteré de que venía Adorni y me pareció que era bueno invitarlo”, relató. Dijo que consideró la visita como una buena ocasión para juntarse, escucharlo y “contarle particularidades” de la ciudad balenario. Informó que habló con Grandio y que le dijo: “Vamos a atenderlo bien”.

Grandio es el periodista amigo de Adorni que, según las facturas en poder de la Justicia, pagó por los vuelos privados de ida y de vuelta a Punta del Este del jefe de Gabinete y su familia en febrero pasado. Grandio, que tuvo contratos con la TV Pública durante la gestión de Javier Milei, dijo, cuando trascendió el viaje y se lo vio en un video, que él lo había invitado a Adorni para que descansara unos días en su casa del balneario uruguayo.

Manuel Adorni, entrevistado por Marcelo Grandio Captura Web

Grandio se enredó en esas primeras explicaciones. Alegó que viajar en un avión privado como el que tomaron salía “más barato que en un avión de Aerolíneas” y afirmó: “Manu lo pagó”. Pero después dijo que cada uno abonó su parte, y finalmente, que Adorni “lo pagó él con plata del Estado”. “Tengo el recibo del recibo”, dijo. Hasta hoy, ni Grandio ni Adorni mostraron ningún documento que pruebe que los vuelos los pagó Adorni. La factura del de ida, por 4830 dólares, está a nombre de la productora de Grandio. El de vuelta fue parte de un paquete de 10 vuelos comprados por el piloto Agustín Issin Hansen, que le revendió los de los Adorni a Grandio por 3000 dólares, según lo documentado. Esta última factura -que Grandio hoy desconoce- está fechada el 9 de marzo, el mismo día que el periodista Carlos Pagni habló por primera vez de este viaje.

Adorni justificó el gasto con el argumento de que cuatro días en Punta del Este fue “lo único” que hizo en un año y medio (después se conocería que en ese período tuvo otras vacaciones). Dijo que fue un viaje “estrictamente personal” con su mujer y sus hijos menores de edad. “Es un tema estrictamente familiar”, insistió, como argumento para negarse a dar cualquier explicación.

Ahora se sabe que además de estar con su familia, mantuvo al menos esta reunión con empresarios locales.

Según Rozenblum, en la Trump Tower hablaron sobre el “impacto de las elecciones de Argentina en Uruguay” y el propio anfitrión hizo “una explicación, como concejal, para explicar la naturaleza de Punta del Este y su dependencia de los argentinos”, entre otros asuntos.

“Yo siempre invité gente a mi casa, interesante, como expresidentes, ministros, senadores, diputados”, alegó el empresario.

El viaje de Adorni a Punta del Este es uno de los gastos que analiza el fiscal Gerardo Pollicita para determinar si corresponde avanzar con una intimación al jefe de Gabinete para que justifique su patrimonio. El funcionario ya suma más de 400.000 dólares en gastos detectados por los investigadores, sin contar los gastos corrientes, como expensas, colegio de sus hijos y alimentos.