Kicillof, tras el acto de Cristina con Massa: “La militancia estaba esperando que termináramos de ordenar”

escuchar

Al analizar que la militancia esperaba que los dirigentes “terminaran de ordenar” el oficialismo, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se mostró “energizado” después de que se terminara de diseñar la estrategia electoral de Unión por la Patria (UP). Tras el acto de Cristina Kirchner y Sergo Massa en Aeroparque y con el resto de los candidatos del espacio en Lomas de Zamora, el gobernador de Buenos Aired habló del armado de las listas y dijo: “La militancia estaba esperando que termináramos de ordenar”.

Además, Kicillof envió duros dardos a la oposición. No solo dijo que hicieron una “olimpiada para ver quién decía la barbaridad más grande en el terreno de la represión”, sino que también aseguró que “casi todos” los candidatos de Juntos por el Cambio (JxC) en la provincia de Buenos Aires “pasaron por el peronismo”.

Esto último lo mencionó en medio de la catarata de críticas que le hizo a la oposición. “No consiguen expresarse con claridad, se sienten corridos por derecha por esta fuerza nueva [por los libertarios]. Tipos que han dicho: ‘Hay que buscar acuerdos, pero sin el kirchnerismo, sin el peronismo’. Cuando uno mira los candidatos de JxC de la Provincia, casi todos pasaron por el peronismo. ¿Cómo es que el peronismo no tiene peso y pueden decir estas cosas? Hacen agua todo el tiempo”, dijo en C5N el gobernador en un claro dardo al presidenciable de Pro Horacio Rodríguez Larreta, quien suele reiterar que se necesita crear una nueva mayoría, pero sin incluir a la fuerza que comanda Cristina Kirchner.

“Por más de que las condiciones no sean las más fáciles, no es dinamitando. ¿Qué van a dinamitar? ¿Esta escuela? ¿Una ruta? ¿Qué piensan dinamitar? Ha habido una olimpiada a ver quién decía la barbaridad más grande en el terreno de la represión y no es lo que la sociedad necesita, no es lo que pide. Hay malestar por la situación económica, pero no se sale para atrás, ni para la derecha. Se sale para el futuro”, indicó anoche también en ese medio Kicillof, en cuestionamientos dirigidos sobre todo al ala dura de la coalición opositora, representada por Patricia Bullrich y Mauricio Macri.

Convencido de que la derecha presenta un mismo proyecto de ajuste pero muchos candidatos, Kicillof entendió que la oposición va dividida entre postulantes que “se dijeron de todo”. Entonces, contrastó con el oficialismo: “Esto para muchos fue una sorpresa. Parecía que era todo pelea y hubo un reseteo de UP, que se ha lanzado con mucha fuerza. Esto permite ver que al interior de JxC hay un solo proyecto, el del ajuste, pero entre ellos hay tanta ruptura que no te podría decir cómo van a terminar ordenándose”, sostuvo, luego de que se anunciara una fórmula de unidad entre Sergio Massa y Agustín Rossi, quienes representarán los sectores mayoritarios del oficialismo, aunque deberán enfrentarse en una interna con Juan Grabois y Paula Abal Medina.

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, junto a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en el acto de ayer Ministerio de Economía

Presente ayer cuando Cristina Kirchner bendijo a Massa como postulante para la Casa Rosada, en un acto donde la exmandataria envió fuertes dardos contra el presidente Alberto Fernández y sus alfiles Santiago Cafiero y Victoria Tolosa Paz; como así también en el partido de Martín Insaurralde junto a los dirigentes que encabezan las boletas bonaerenses, Kicillof analizó: “El de Lomas fue un acto muy energizante porque hacía falta terminar de diseñar la estrategia electoral, que es un paso que se ha dado. Cristina lo decía bien, no podemos estar discutiendo entre nosotros. Tenemos un desafío muy importante y un compromiso con la sociedad, que es discutir y planificar ante lo que presenta la derecha una propuesta que vuelva a despertar el entusiasmo. La militancia estaba esperando que termináramos de ordenar”.

En ese sentido, el gobernador dijo que el acto de Cristina Kirchner fue “muy movilizante”, al presentarse uno de los aviones recuperados que efectuaba los “vuelos de la muerte” durante la última dictadura militar, y señaló: “Cristina aprovechó para bajar el banderín y decir: ‘Es tiempo de empezar a hablarle a la sociedad’”.

LA NACION