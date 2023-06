“Fullero”: qué significa el adjetivo que Cristina Kirchner usó para definir a Sergio Massa

escuchar

Sin eufemismos. Cristina Kirchner rompió el silencio después del cierre de listas que definieron a Sergio Massa como candidato a presidente de Unión por la Patria. En un discurso en el que no escatimó en críticas a Alberto Fernández y los principales dirigentes de su entorno, la vicepresidenta también dedicó unos segundos para referirse al titular del Palacio de Hacienda. “Fullero”, esa fue la palabra que eligió para describir al fundador del Frente Renovador, en un momento descontracturado.

Fullero viene, según la Real Academia Española (RAE), del que hace fullerías. “Trampa y engaño que se comete en el juego”, define la institución cultural española, y agrega: “Astucia, cautela y arte con que se pretende engañar”.

Cristina Kirchner: "Para ganar también hay que apostar"

El uso de la palabra fullero para definir a Massa se dio durante el repaso de una anécdota. Cristina Kirchner contó que el último mes de noviembre se reunió con el ministro de Economía por el avión Skyvan PA-51 utilizado para los “vuelos de la muerte” de la dictadura, que hoy presentaron recuperado desde Aeroparque.

“La reunión fue a fines de noviembre, y él me dijo que trataría traerlo para el 8 de diciembre. ‘¿De qué año?’, bromeé”, contó Cristina, y siguió: “Es buena la voluntad, pero si hay demasiada voluntad puede devenir en voluntarismo, entonces hay que corregir y moderar. Entonces le dije que no iba a poder traerlo”.

“Vos sos medio fullero, che. Porque cada cosa que le digo me contesta: ‘Te apuesto esto, te apuesto un costillar, te apuesto lo otro”, continuó Cristina, y agregó: “Hay gente que apuesta, y está bien apostar porque para ganar hay que apostar, siempre”.

Críticas a Alberto Fernández

“Vivimos en democracia y entre partidos políticos. Hay un proceso electoral en marcha. Los militantes deben haber tomado con sorpresa el viernes. Cómo no va haber sorpresa si nos batieron el parche con PASO, PASO. A mí nadie me firmó un decreto para sentarme en un sillón. Por lo tanto, la democratización de nuestro espacio político, después de la derrota de 2021, y si la verdad es la PASO y pelearnos entre nosotros. Y con el retorno del FMI al país. Me hablan de la estabilización de la economía. Sostuve que era necesario construir una lista de unidad”, dijo Cristina, cuando procedió a criticar a Alberto Fernández.

Y siguió: “Hasta el Presidente, el presidente de nuestro partido político, se embanderó con las PASO. Debe haber comprensión de contexto”.

Cristina Kirchner criticó a Alberto Fernández por insistir con las PASO

“La lista de unidad no era capricho. Lo pidieron 15 gobernadores, los intendentes y hasta la CGT. Pero hasta el viernes, 24 horas antes del cierre, teníamos a la ministra de Desarrollo Social y a nuestro embajador en Brasil lanzando sus candidaturas”, señaló la vicepresidenta. Y agregó: “Me junté con Sergio. Ni con una [pistola] 45 lo iba a hablar a Daniel. No lo iba a obligar. Y le dije a Sergio que si había PASO íbamos a ir con candidato propio, que era Wado de Pedro”.

En su primer acto con Cristina Kirchner como candidato a presidente de la Unión por la Patria, Sergio Massa se ubicó a la derecha de Cristina Kirchner. En el panel también está el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti. Entre los asistentes, está Carlos Kunkel, pero también una tropa de militantes de La Cámpora, los nuevos aliados del exintendente de Tigre y ministro de Economía.

