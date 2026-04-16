Kicillof en España: visitó a la vicepresidenta Yolanda Díaz y esta tarde se reunirá con empresarios en Madrid

MADRID.– Axel Kicillof inició este jueves en España su gira internacional más ambiciosa, que culminará el fin de semana en Barcelona donde pretende coincidir con Pedro Sánchez y Lula Da Silva en un congreso global del progresismo. El viaje es un nuevo paso en su estrategia para proyectarse en el exterior como el líder del peronismo, un posicionamiento clave en la antesala de las próximas elecciones presidenciales.

Su día comenzó con una reunión con la vicepresidenta Yolanda Díaz, la principal aliada del gobierno socialista desde la izquierda española. La líder de Sumar, que mantiene una excelente relación con el sindicalismo argentino y con otros dirigentes kirchneristas, lo recibió al mediodía (las 9 de Argentina) en su despacho del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Fue un encuentro amistoso que duró más de una hora. Kicillof aparece sonriente en las fotos difundidas por el equipo de la vicepresidenta con su característico mate de cuero. Después del encuentro, que se extendió más de una hora, los dirigentes posaron con las banderas de ambos países de fondo y agendaron una próxima reunión cuando la española viaje a Buenos Aires.

Axel Kicillof y Yolanda Díaz Pedro Ruiz

“Díaz y Kicillof han coincidido en la necesidad de recuperar una agenda de justicia social en Argentina frente a las políticas de retroceso del gobierno de Milei, y han compartido experiencias sobre cómo el fortalecimiento de los derechos laborales y el papel activo del Estado son la respuesta a la desigualdad y la precariedad”, informaron desde el Ministerio de Trabajo.

La segunda escala de su gira fue la más desafiante: una reunión con empresarios locales. El establishment español lo recuerda a Kicillof como el protagonista de la nacionalización de YPF que perjudicó a la petrolera Repsol. Fuentes de la gobernación indicaron que los convocados eran ejecutivos con intereses en la Argentina, pero dijeron que no harían pública la lista de invitados por “temor a represalias del gobierno nacional”.

LA NACION preguntó hoy en las dos cámaras empresariales más importantes de España, pero en ninguna tenían conocimiento sobre un encuentro con Kicillof.

Presentación del libro

Kicillof aprovechará hoy para presentar su libro “De Smith a Keynes: siete lecciones de historia del pensamiento económico” en el Ateneo de Madrid, el único evento público de su paso por Madrid.

Por último, su día terminará con una cena organizada por las autoridades de la facultad privada IE University, a la que están invitados políticos y académicos, en su torre de lujo sobre el Paseo de la Castellana.

La gira de Kicillof continuará mañana en Barcelona, con una reunión con el alcalde de esa ciudad, Jaume Collboni. Por la tarde se espera su participación en la Movilización Progresista Mundial. Desde las 15 (las 10 de la Argentina), el gobernador integrará el panel “Progresismo y multilateralismo en un mundo fragmentado: las relaciones entre la Unión Europea y América Latina en tiempos de cambios”, junto con representantes de Brasil, México, Italia y Portugal.

Kicillof también participará de un taller el sábado por la mañana, que será a puertas cerradas. Pero, sobre todo, Kicillof espera llevarse una foto con los grandes líderes del progresismo internacional, Pedro Sánchez y Lula da Silva, que serán los oradores que cierran el encuentro.