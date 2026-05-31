Bullrich refuerza su perfil propio y suma señales al electorado macrista con un proyecto sobre biocombustibles

Entre libertarios subordinados casi por completo a las órdenes de Karina Milei, Patricia Bullrich construye una agenda propia. Lo hace con movimientos medidos, sin romper con el oficialismo, pero con señales dirigidas hacia el electorado que la acompañó como candidata presidencial de Juntos por el Cambio.

En las últimas semanas presentó un proyecto sobre biocombustibles que seduce al campo, tomó distancia de la situación de Manuel Adorni −investigado por su crecimiento patrimonial− y adelantó su propia declaración jurada de bienes después de reclamar mayor transparencia dentro del Gobierno.

Son gestos que dialogan con dos banderas históricas del electorado macrista: el vínculo con el sector agroindustrial y la idea de transparencia institucional.

Surgen en un contexto particular. Según un estudio de Casa Tres, la consultora dirigida por Mora Jozami y ligada al macrismo, el 40% de quienes votaron a Bullrich en 2023 hoy expresa incertidumbre y desilusión. Solo el 35% manifiesta esperanza sobre el futuro del país, mientras que entre los votantes libertarios puros ese número asciende al 64%.

Dime a quién votaste y te diré cómo te sientes sobre el futuro del país.



El 63% de quienes votaron a Milei siente esperanza. Entre los de Bullrich cae al 35% y el 40% experimenta incertidumbre/desilusión. En los de Massa, casi 7 de cada 10 expresan bronca o angustia. pic.twitter.com/XDEiUl8SqR — Mora Jozami (@morajozami) May 20, 2026

En paralelo, la imagen de la senadora conserva niveles altos. Las consultoras Giacobbe y Atlas Intel -que elabora un informe para Bloomberg- la ubican con más de 39 puntos de imagen positiva, incluso por encima del Presidente. Los especialistas, sin embargo, aclaran que imagen e intención de voto no son necesariamente equivalentes.

Los movimientos de Bullrich son observados con atención dentro del oficialismo, sobre todo después de desmarcarse del caso Adorni. Aunque Javier Milei la cuestionó durante una reunión de la mesa política −episodio que la senadora atribuyó a la “emocionalidad” del Presidente−, en el Gobierno evitan confrontarla abiertamente.

Incluso el propio jefe de Gabinete llegó a definirla como “una fenómena” después de que Bullrich lo expusiera por su demora en presentar la declaración jurada.

Un sondeo de AtlasIntelpara Bloomberg correspondiente a mayo ubica a Patricia Bullrich con 39 puntos de imagen positiva

#Encuesta Aquí tienen el resto de las imágenes de actores principales de la política. Lean detenidamente así empiezan a saltar las fichas. pic.twitter.com/xTjzu8odOf — Jorge Giacobbe (@JorgeGiacobbe) May 18, 2026

En ese marco cobra relevancia el proyecto que Bullrich impulsa por iniciativa propia: un marco regulatorio por 15 años para crear un mercado de biocombustibles competitivo y desregulado. La iniciativa propone aumentar progresivamente el corte obligatorio del biodiesel del 7,5% al 10% y el del bioetanol del 12% al 15% en un plazo de doce meses.

Se trata de un viejo reclamo de provincias ligadas al agro como Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, además del interior bonaerense. Impulsan su reclamo frente al lobby petrolero afincado sobre todo en Vaca Muerta, un modelo energético que esta gestión sostiene como emblema. Bullrich, sin embargo, representa en el Senado a la ciudad de Buenos Aires.

Hasta ahora, en su rol de jefa de bloque libertario, se había limitado a respaldar proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. Esta es la primera iniciativa con sello propio. “Es algo que se venía trabajando junto al secretario de Energía. Lo presentó con los integrantes de LLA de esa comisión”, aclararon cerca de la senadora.

La entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador Maximiliano Pullaro durante una conferencia por el Plan Bandera, en Sante Fe Marcelo Manera

La avanzada coincide, además, con un momento de mayor despliegue territorial y político. Bullrich sostiene una agenda activa con dirigentes y empresarios de distintos puntos del país. En los últimos meses estuvo en la Bolsa de Comercio de Córdoba, participó en Montevideo de actividades de la Fundación Manantiales junto a referentes del Partido Nacional uruguayo, compartió encuentros con legisladores hondureños sobre democracia y seguridad y viajó a Chile para reunirse con el presidente de derecha José Antonio Kast. También mantuvo actividades en la Ciudad de Buenos Aires y encuentros con estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella. La semana próxima visitará Mendoza para participar de un evento académico sobre ciberseguridad.

Santa Fe aparece especialmente en ese esquema. La semana pasada, Federico Angelini −dirigente cercano a Bullrich− dejó su cargo como subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad para sumarse al equipo del gobernador Maximiliano Pullaro. Según pudo reconstruir LA NACION, Bullrich y Pullaro consolidaron un vínculo fluido durante la implementación del Plan Bandera, la estrategia federal de seguridad diseñada para Rosario y su área metropolitana.

Tal como contó este medio, Angelini decidió alejarse de la gestión nacional porque coincide con Bullrich en que Adorni no debería continuar al frente de la jefatura de Gabinete.

Patricia Bullrich y Federico Angelini Instagram

En el bullrichismo, de todos modos, buscan evitar cualquier señal de ruptura con la conducción libertaria. Admiten que ella conserva ambiciones políticas, aunque sostienen que no es momento de pensar en candidaturas. Hablan más bien de un proceso “de abajo hacia arriba”, enfocado en ampliar la base política del oficialismo entre sectores no peronistas. Una lógica distinta a la que predomina en el armado de Karina Milei, centrado en preservar la pureza libertaria.

“Tiene que ver con darle mayor gobernabilidad al Presidente y bajar el riesgo país”, sostienen quienes la rodean. “No va a sacar los pies del plato. Todo apunta a fortalecer la reelección de Milei”.

Bullrich también mantiene un canal de diálogo indirecto con Mauricio Macri. La relación es cordial, aunque distante del vínculo político y personal que supieron tener. Nadie descarta un eventual reencuentro político a futuro. Quienes conocen a los dos aseguran que, si eso ocurre, responderá más al pragmatismo que a un acercamiento personal.