Kicillof apuntó contra el abandono del Gobierno a las provincias y envió una advertencia a Milei

Tras la reaparición pública de la expresidenta Cristina Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabeza esta tarde un acto en la localidad de Santa Clara del Mar, en el partido de Mar Chiquita. Bajo la consigna del plenario: “La provincia se organiza. La patria no se vende”, el mandatario provincial comienza a medir fuerzas hacia dentro de las filas del Partido Justicialista (PJ), en la definición de una nueva conducción del espacio, acéfalo desde que Alberto Fernández renunció a su dirección. A lo largo de su discurso, Kicillof confrontó con el presidente Javier Milei y apuntó contra la legitimidad de funcionarios clave del Gobierno. “A la Bullrich, los Caputo y a Sturzenegger nadie los votó para volver a hacer los desastres que ya hicieron”, sentenció.

“Hay argentinos que votaron a Milei, pero ese ajuste que pregonaban en la campaña electoral era un ajuste que decir que era por primera vez distinto, diseñado solo para la casta, para un grupo muy pequeño”, comenzó Kicillof. “Le advierto a Milei, que cada uno de los que lo votó no lo hizo para que lo ajustara a él o a su vecino. Ahora resulta claro que lo que Milei llama casta es el pueblo”, arremetió.

“Además del ajuste, Milei dejó muy en claro que venía a gobernar con un grupo diferente y novedoso. Eso lo explicaba de una forma en la que no puedo decir que no estoy de acuerdo. Básicamente, que nada distinto se iba a conseguir con los mismos de siempre”, señaló. “Por eso, venimos a denunciar en la Provincia no solo la gigantesca estafa del ajuste, sino también con quiénes y para quiénes terminó gobernando Milei”, continuó Kicillof.

“A la Bullrich, los Caputo y a Sturzenegger nadie los votó para volver a hacer los desastres que ya hicieron”, lanzó el gobernador bonaerense. “¿Dónde está la legitimidad de un gobierno que hace algo muy distinto a lo que dijo?”, cuestionó luego.

Tal como publicó LA NACION, el armado del gobernador tiene como primera parada las elecciones de 2025, pero la organización ya trabaja para 2027 con el lema: “Axel o Milei“. Desde los últimos días, el gobernador bonaerense mantiene una fuerte disputa con el Ejecutivo por la eliminación de las tasas municipales sobre las facturas de servicios que estableció el ministro de Economía, Luis Caputo. Sin embargo, desde la Provincia anunciaron que seguirán cobrándolas.

En un comunicado oficial, el Organismo de Control de la Energía bonaerense (Oceba) aclaró que las empresas distribuidoras están habilitadas a incluir conceptos diferentes al de electricidad en las liquidaciones mensuales.

Y apuntó contra la decisión del titular del Palacio de Hacienda: “La norma nacional pretende avasallar competencias provinciales propias de esta jurisdicción, corresponde indicar que el régimen provincial contempla expresamente la regulación en los conceptos ajenos”.

El gobernador bonaerense fue uno de los presentes ayer en el acto que encabezó Cristina Kirchner, en Merlo, donde en sintonía con el texto de ocho páginas publicado hace una semana, la expresidenta volvió a diferenciarse de Milei al adjudicar la crisis económica no solamente al déficit fiscal, sino también a la economía bimonetaria y a la falta de dólares agravada por la deuda.

Asimismo, Kicillof llega a Mar Chiquita luego de haber participado del acto que encabezó ayer Cristina Kirchner, en Merlo, terruño del intendente Gustavo Menéndez. Allí, también coincidió con otros dirigentes políticos, entre los que destacan Eduardo “Wado” de Pedro y Oscar Parrilli, intendentes del P, y bajo la atenta mirada de la militancia de La Cámpora, que responde al diputado Máximo Kirchner, quien se presentará en público este viernes en un acto en La Plata.

El miércoles pasado, Kicillof marchó al Congreso de la Nación mientras se debatía el proyecto de ley jubilatorio con sus armadores políticos, lejos de las columnas de La Cámpora, con la que mantiene una interna abierta, al igual que con Máximo Kirchner. En cambio, el gobernador bonaerense se mostró junto a sus alfiles más cercanos los ministros de Desarrollo Social, Andrés Larroque, y de Gobierno, Carlos Bianco, y con los intendentes de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y de Ensenada, Mario Secco, que estuvieron en la primera fila junto a la vicegobernadora Verónica Magario.

