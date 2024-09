Luis Brandoni opinó sobre el paro en Aerolíneas, la vuelta de Cristina y dejó un mensaje para Milei

Escuchar

En el final de una semana de alta carga política, el actor Luis Brandoni pasó por Comunidad de Negocios, por LN+, con José Del Rio, y abordó distintos temas de coyuntura. En eso, fustigó el paro de pilotos y aeronavegantes, al considerar que los gremialistas hacen esta medida de fuerza de 24 horas solo porque actualmente no hay un gobierno peronista en la Argentina y dijo que la expresidenta Cristina Kirchner, que habló el viernes desde Merlo, está “preocupada” porque cada vez la escucha menos gente. Asimismo, se mostró “esperanzado” con el avance de la administración de Javier Milei, aunque le dejó un mensaje al líder libertario sobre algo que -según su visión- debería cambiar.

En medio del paro en los aeropuertos por una medida comandada por los gremialistas Pablo Biró, de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA); y Juan Pablo Brey, de los Aeronavegantes, que reclaman un aumento salarial de al menos 25% (cuando la empresa estatal ofrece 11%), Brandoni fue tajante: “ Este es un problema del peronismo , no hay otra cosa, no inventemos cosas que no son. Son gremios peronistas, que están tratando de dañar al Gobierno de un presidente no peronista ; no es más que eso. Lo he visto muchas veces, por eso me indigna”.

Consideró el también dirigente radical que la sociedad debería “ponerse firme ante estas canalladas”, debido a que implican una “indisimulable actitud de querer perjudicar al Gobierno”. Esto luego del caos que se generó por la cantidad de vuelos suspendidos y reprogramados no solo en Aerolíneas Argentinas -principal destinataria del paro- sino también en las low cost Flybondi y JetSmart, que se vieron afectadas sobre todo porque la medida incluyó a Intercargo, que presta servicio de rampa.

Asimismo, criticó la partida de Edgardo Llano, otro de los sindicalistas del sector, en este caso secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), quien en medio de los conflictos gremiales partió hacia Madrid, España, con su familia, tal como reveló LA NACION. “¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? ‘Yo soy peronista, no me gusta que gobierne otro que no sea peronista. Ese señor [por Milei] no es peronista, vamos a hacerle la vida imposible’”, consideró Brandoni sobre las vacaciones del líder gremial.

Paro de pilotos y aeronavegantes: así estaban los aeropuertos

Además planteó que estas situaciones contra los gobiernos detractores del peronismo también las vivieron los expresidentes Arturo Frondizi, Arturo Illia y Raúl Alfonsín. “El único presidente no peronista que terminó su mandato fue Macri. Entonces, como se les está viniendo la cosa abajo a sindicatos como los de las líneas aéreas, que son muy sensibles, que hacen mucho daño, [hacen estos paros y dicen] ‘yo no solo hago paro, sino que me tomo vacaciones con toda la familia y todos los beneficios que eso significa’”, comentó Brandoni, quien recordó que también puede haber influido que la oposición no logró dar de baja el veto de Milei a la nueva fórmula de movilidad y recomposición jubilatoria, el pasado miércoles en la Cámara de Diputados. “Entonces esta es la reacción y no estoy hablando de ficción”, sintetizó.

Por otro lado, el dirigente del radicalismo consideró que Cristina Kirchner “registra cosas muy parciales y falsas”, luego de su discurso con duras críticas contra Milei y su plan económico desde la Universidad Nacional del Oeste en la provincia de Buenos Aires. “Macanea bastante seguido. Y además tiene aplaudidores. Debe estar preocupada porque le habla a menos gente de la que le gustaría que la escuchara” , comentó sobre la expresidenta.

El rumbo de la administración de Milei y un consejo

En tanto, Brandoni definió la situación del país como “muy difícil, pero muy esperanzada al mismo tiempo” y acotó: “Yo creo que muchos argentinos tenemos una esperanza y es por eso que, con esa esperanza, esa intuición, olfateó algo la sociedad argentina y ganó las elecciones el actual presidente de la República y fue un batacazo, en términos de burrero. Y la cosa pareciera ser que se puede ir enderezando , creo que hay gente importante en el Gobierno, que está haciendo las cosas bien”.

Sin embargo, el actor puso un reparo y le dejó un consejo a Milei. “Creo que el Presidente debería tener un poco más de cuidado con su lenguaje. No me gusta escucharlo decir cosas tan ácidas, como ‘los que votaron en contra del veto son unos degenerados fiscales’. No, no son palabras de un presidente, no es así, no es necesario ese lenguaje, al contrario, lo que es necesario es dar cada día, en cada momento, en cada entrevista, un ejemplo de cordialidad , de que estamos en una pelea muy grande, en una situación muy complicada, y necesitamos agredirnos lo menos posible. Y el ejemplo lo tiene que dar el Presidente y no me parece que es lo que esté haciendo, con todos los problemas y la responsabilidad que tiene encima y que su cargo le exige”, explicó.

Entonces, siempre bajo esa postura, consideró que los argentinos deberían hacerle saber a Milei que tiene que tener un lenguaje “cordial, de amigos” y no de enemigos contra quienes no piensan lo mismo en términos ideológicos. “Hay cosas en las que no coincido con el Presidente y no me considero un enemigo suyo. Yo no lo voté, pero no soy un enemigo suyo, quiero que lo sepa, si es que alguna vez tiene la oportunidad o por casualidad alguien le dice lo que dije: no soy un enemigo del Presidente, no lo voté por otras razones, pero me parece que hay gente que está muy ilusionada y esa ilusión vale mucho. Ojalá podamos encontrar un camino más cordial para las diferencias. Siempre va a haber diferencias con un gobierno, pero el tema no es subrayar las diferencias, sino tratar de disimularlas, o no darles más valor, o más peso, o más asperezas de las que la que las cosas tienen”, recomendó.

Brandoni cuestionó los enojos de Milei

Mientras, analizó que como Milei tiene “un estilo distinto”, por eso presenta el Presupuesto 2025 de una forma no tradicional. Es decir, va el domingo al Congreso en persona a darlo a conocer, cuando lo usual es que se presente su ministro de Economía -en este caso, Luis “Toto” Caputo- a dar explicaciones en la Comisión de Presupuesto.

“Así como asumió y no lo hizo en el lugar que normalmente se hace, en la Asamblea Legislativa, lo hizo de cara al público... no significó nada distinto más que la asunción a la más alta magistratura de un presidente elegido democráticamente. No creo que sea para tanto. Y con esto vamos a tener la oportunidad muchos ciudadanos de ver cómo un presidente expresa el presupuesto nacional, cómo lo expresa, con qué lenguaje, que lo podamos entender todos (los que son economistas y los que no tenemos idea), pero puede ser muy atractivo y, además, sabemos de qué está hablando. Creo que tiene un lenguaje lo suficientemente amplio como para hablar y que lo entendamos todos, en un tema tan complicado como el del problema económico”, dijo Brandoni sobre esta velada nocturna en el Palacio Legislativo que cosechó críticas en la oposición, cuyos bloques no se presentarán completos el domingo.

En relación con el papa Francisco, Brandoni bregó por que venga a la Argentina, después de que en una charla exclusiva con LA NACION el Sumo Pontífice asegurara que tiene intenciones de venir, pero que hay “diversas cosas que resolver antes”. Sobre eso, el actor opinó: “Me parece raro que haya tardado tanto en decidir un viaje a su patria, porque él es profundamente argentino. Y sería importante que nos visite. Ha visitado países muy cercanos a nosotros, de modo que espero que tome la decisión, que todavía pareciera ser que no se tomó. Más allá de las diferencias que podamos tener de vez en cuando con alguna cosa que dice el Papa, acá se lo quiere, es un orgullo para los argentinos que tengamos un papa compatriota. De modo que yo espero que venga, me gustaría que él como argentino se dé el gusto de hacer lo que hicieron muchos otros Papas, que fueron a visitar su patria, donde nacieron y tienen sus raíces”.

Sus escenas

Ya sobre su carrera actoral, Brandoni reveló que todavía en la calle lo detienen para halagarlo por la escena de las tres empanadas en la película Esperando la Carroza. “¡Como si hubiese ganado yo el Premio Nobel de literatura! Cuando filmamos esa escena nadie se rio porque es muy canallesca. Pero esto es como el Cambalache, de Discépolo, que lo escribió durante la década infame. Nunca se debe haber imaginado que hasta el día de hoy algunos, cuando en un asado, en una comida, cuando hay cierto nivel etílico, importante, cantamos eso y terminamos diciendo que es un himno nacional”, dijo entre risas.

También aseguró que la casa de Carroceros es un “museo involuntario” y agregó: “Nos divertimos mucho cuando hicimos la película y nunca pensamos que iba a tener la suerte que tuvo, de tener muchos años de filmada, de estrenada, centenares de pasadas por televisión, y sigue teniendo un público que se renueva. Los jóvenes la ven y se enamoran de ella, aprenden los textos de memoria, es un caso muy significativo y curioso”.

