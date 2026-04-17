Kicillof dijo que trabaja en una alianza “transversal” de partidos y entidades contra el modelo de Milei: “Hay que hacer un frente”

MADRID.- Los militantes kirchneristas todavía cantaban la marcha peronista en la histórica biblioteca de El Ateneo cuando un universo variopinto esperaba a Axel Kicillof tras bambalinas, mientras se sacaba las últimas selfies en la presentación de su libro.

Kicillof saludó con un abrazo al actor Boy Olmi y después conversó unos minutos con el español Juan Carlos Monedero, exdirigente de Podemos y asesor de Hugo Chávez en Venezuela. Esa fue la antesala de una breve entrevista que el gobernador ofreció ante LA NACION y un puñado de periodistas para hablar sobre su gira por España pero, sobre todo, de una posible candidatura presidencial.

“No estoy recorriendo España como candidato, pero tampoco quiero hacerme el distraído. Estoy muy convencido de que 2026 es un año de construcción porque el peronismo viene de una derrota contra [Javier] Milei a nivel nacional”, dijo Kicillof. Y reforzó la idea de construir un frente “transversal” para enfrentar a La Libertad Avanza en 2027.

La presentación del libro de Kicillof en Madrid MARIANO SANDA

El gobernador diagnosticó que una construcción sólida podría evitar algunas de las “dificultades” que tuvo el kirchnerismo durante el período que culminó con Alberto Fernández en la Casa Rosada. “No es cuestión de encontrar un candidato y después, bueno… ¡el candidato, el candidato, el candidato! Tampoco se trata simplemente de ganar una elección. Porque le ha pasado a nuestra fuerza política que ganamos la elección y que después lo que se había estructurado tuvo dificultades para gobernar. Crujió. Ya conocemos esa historia”.

Kicillof repitió durante la entrevista que, de cara a las elecciones presidenciales, se imagina una alianza “transversal” anti-Milei integrada por distintos partidos y sectores. “Hay que hacer un frente contra este tipo de políticas. Ni siquiera contra Milei en particular: contra este tipo de política”, sostuvo.

“Hay algo para discutir, incluso para crear una corriente de opinión que diga que no se trata de destruir el Estado desde adentro. Esto no se trata de decir que vas a hacer el ajuste para la casta y sacarles la plata a los jubilados. Se trata de otra cosa: discutamos el tamaño del Estado, discutamos las funciones del Estado, discutamos el nivel de déficit o superávit, pero no destruyamos todo”, agregó.

¿Cuáles son los límites de ese frente?, preguntaron los periodistas. “Hay que hacer una ampliación que no es tal dirigente o tal partido, sino que son sectores”, dijo el gobernador. Y aseguró que ya trabaja en este tipo de discusiones con entidades del campo, organizaciones empresariales y también de otros sectores como las universidades. Kicillof agregó que está en conversaciones con otros partidos políticos, como el radicalismo.

“Me he reunido varias veces con sectores del radicalismo de la parte llamémosla alfonsinista, que es un partido con el que hemos tenido enormes diferencias porque recordemos que algunos sectores participaron del gobierno de [Mauricio] Macri. Pero hoy quienes lo hicieron y quienes no lo hicieron observan lo de Milei y están espantados y asustados por cuál es el rumbo que está tomando el país”, dijo.

El establishment español

Aunque asegura que esta gira internacional, la más ambiciosa desde que es gobernador, no es un prólogo de su candidatura presidencial, Kicillof aprovechó su paso por la capital española para medir el ambiente con el establishment español, siempre importante por sus inversiones en Argentina. Por eso, convocó ayer a una decena de empresarios en el Hotel Meliá Princesa para conversar sobre planes de inversión.

La estatización de YPF, cuando la petrolera Repsol estaba a cargo de las operaciones, es un fantasma que lo persigue en España desde que tomó la decisión, en 2012. Por eso es, justamente, uno de los dirigentes políticos más conocidos en este país. “La estatización de YPF es un tema que ya está cicatrizado”, dijo sin embargo Kicillof.

“Fue una reunión muy importante. Hubo anuncios de inversión: son ampliaciones de plantas o algunas exploraciones en el sector energía, alimentos, satelital, tecnología. También había fondos de inversión”, enumeró Kicillof.

Kicillof se reunió en Madrid con Yolanda Díaz, vicepresidenta de España Pedro Ruiz

“Recibimos en algunos casos consultas por nuestro régimen de promoción de la inversión, que no es un RIGI provincial porque tiene objetivos muy claros y tiene también compromiso de las empresas en materia de tecnología, de trabajo y de localización en el interior provincial. Es decir, no es simplemente te perdono pagar impuestos porque tener tal volumen de inversión, sino que tiene que ver con nuestra política industrial general”, agregó.

Desde la delegación bonaerense relataron que en ese encuentro hubo presencia de compañías con intereses en la provincia de Buenos Aires, algunas de ellas con participación estatal, sobre todo por la buena sintonía que existe con el presidente Pedro Sánchez.