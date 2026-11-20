LA PLATA.- Tras meses de tensión, el gobernador Axel Kicillof reivindicó este viernes la figura de la expresidenta Cristina Kirchner en un acto al cual asistieron intendentes de La Cámpora, la agrupación que resiste su candidatura presidencial.

Kicillof la nombró en Punta Indio al destacar que repuso como feriado el Día de la Soberanía Nacional, el 20 de noviembre.

“Hoy vinimos a celebrar al Día de la Soberanía Nacional; varias veces lo hicimos en San Pedro donde ocurrió el combate en la Vuelta de Obligado; este día fue feriado por primera vez en el año 1974 y luego la dictadura del 76 le sacó el carácter de fiesta nacional”, recordó Kicillof. Luego completó: “Después, en 2010, fue Cristina quien puso un lugar en el calendario por el combate de la Vuelta de Obligado”.

Lo aplaudía en primera fila el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, aliado y negociador de Máximo Kirchner, que el martes pasado estuvo en un acto en San Fernando junto a Sergio Massa al cual Kicillof no estuvo invitado.

El gobernador Axel Kicillof, junto a los intendentes que lo acompañaron en Punta Indio NICOLAS ABOAF

En el acto de Punta Indio participaron, también, Gastón Granados, intendente de Ezeiza; Federico Achaval, intendente de Pilar; Nicolás Matengazza, de San Vicente y Marisa Fassi de Cañuelas, quienes forman parte de La Liga de intendentes junto con Otermín. Todos ellos estuvieron sentados en las primeras filas del público.

Por cuerda separada, Kicillof estuvo acompañado en el escenario junto a el Río de la Plata por el intendente local, David Angueira. Estuvieron también los intendentes Julio Alak, de La Plata; Gastón Javier, de Chascomús; Ariel Succurro, de Saliquelló y Facundo Diz de Navarro. Todos ellos alineados con el Movimiento Derecho al Futuro, de Kicillof.

En el acto se refirió al presidente Javier Milei y criticó el proyecto del Gobierno nacional de desmantelar la Base Naval de Punta Indio.

Kicillof reclamó a Milei por la base Naval de Punta Indio NICOLAS ABOAF

“Le recuerdo a quienes están achicando la base de Punta Indio y poniendo en riesgo nuestra soberanía: los argentinos no somos empanadas que se comen”, comparó Kicillof; “o por lo menos algunos no lo somos, y los que se sientan empanadas que se vayan a servirle a otros países”.

Luego, Kicillof asoció los cambios en la base aeronaval con la política internacional. “Hoy se está discutiendo el reparto del mundo; se está configurando un nuevo orden mundial, la economía mundial, de la forma más violenta, más extremas”, dijo.

“Y Argentina tiene hoy las tres palancas de lo que se viene: recursos naturales valiosísimos, capacidad tecnológica e industria; estamos ventajosamente posicionados; la pregunta es quién se la va a apropiar”, dijo.

“Hay que decirle a cualquier potencia que Argentina no es el patio trasero de nadie”, advirtió el mandatario. “Para eso hay que hacer muchas cosas”.

El gobernador fue aplaudido por sindicalistas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Entre el público presente se asomaron carteles con la consigna: “Mejor Axel”.