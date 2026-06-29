Kicillof pidió una audiencia con Santilli para reclamar la deuda que la Nación tiene con la provincia

LA PLATA.- El gobierno de la provincia de Buenos Aires solicitó una audiencia con el designado jefe de Gabiente, Diego Santilli, con el objeto de intentar regularizar atrasos en transferencias y demoras en ejecución de obras, que cuantificó en 26,7 billones de pesos.

La designación de Santilli como nuevo jefe de Gabinete de Javier Milei suscitó una reacción política por parte del gobierno de Axel Kicillof. “Esperemos que ayude a que el gobierno nacional pague deudas con la provincia y a que retome más de mil obras paradas, ya que quiere ser candidato a gobernador”, desafió hoy el ministro de gobierno provincial, Carlos Bianco.

Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense

Santilli no oculta su intención de suceder a Kicillof en 2027. Así lo dejó explícito en sus intervenciones en la Derecha Fest, donde llamó a cambiar de signo político al gobierno de la provincia más grande del país.

La puja tomará relevancia dada las nuevas funciones de Santilli, que administrará la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior a partir de mañana.

Bianco informó que envió ayer un mensaje al designado funcionario nacional para pedir una audiencia. Recordó que el gobierno de la Nación mantiene deudas por 17 billones de pesos y un desfinanciamiento total por $26, 7 billones. “Nunca hizo nada por la provincia, pese a que él es bonaerense. Y se supone que tiene intención de ser candidato a gobernador”, expresó Bianco. Y agregó: “No ha enviado aportes del Tesoro Nacional, como a otras provincias. No ha enviado fondos. Cero. Hay saña con el gobierno de la provincia de Buenos Aires”.

La nota de Bianco a Santilli no sólo solicitó una audiencia, también solicitó un plan de trabajo, tras la eliminación de transferencias y obras. Un desfinanciamiento que, remarcó, asciende a un total de 26,7 billones.

“El gobierno nacional ha borrado de su mapa de gestión a la provincia. El problema no es Santilli o Adorni. Es Javier Milei. Milei ha decidido destruir a la provincia de Buenos Aires”, opinó Bianco, mano derecha de Kicillof.

Bianco se refirió además a la salida del gobierno de Manuel Adorni. “Estaba impidiendo la gestión porque el no podía poner la cara. Lo tuvieron que sacar porque estaba parando la gestión”. Aseguró que Adorni “es un problema de la Justicia, que deberá investigar si incurrió en lavado de activos por corrupción o solo una omisión maliciosa”.

Por último, Bianco se refirió al lugar de Adorni en el directorio de YPF: “No presentó la renuncia a YPF. Va a intentar seguir ganando 93 millones de pesos. Tiene que presentar la renuncia. Si no puede explicar sus movimientos como Jefe de Gabinete, capaz ahora lo va a justificar”.

El gobernador Kicillof aún no se refirió al recambio del jefe de Gabiente. Días atrás deslizó que “si Adorni fuera peronista, estaría preso”.