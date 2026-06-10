Este 10 de junio se cumple un año de la detención domiciliaria de la expresidenta Cristina Kirchner, condenada por corrupción en la causa Vialidad y el gobernador bonaerense Axel Kicillof publicó un mensaje en sus redes para referirse al tema. “Un año atrás se consumó una enorme infamia a la vista de todos: la condena de Cristina dictada por sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real”, escribió.

Para el funcionario provincial, la también exvicepresidenta -en prisión domiciliaria- “fue víctima de una larguísima persecución que desembocó en una condena arbitraria, desprovista de pruebas y por supuestos hechos que ni siquiera estaban entre sus competencias, usando un argumento jurídicamente absurdo: ‘no podía no saber’”. Su posteo llega en medio de la tensión entre ambos debido a la interna dentro del peronismo.

El mensaje de Kicillof al cumplirse un año de la detención de Cristina Kirchner por la causa Vialidad. @Kicillofok

“Persiguen también a su familia y alimentan un clima de odio y violencia que tuvo su expresión más salvaje en el intento de asesinato que sufrió. A casi cuatro años del atentado, la investigación sobre quiénes lo planificaron, financiaron e instigaron brilla por su ausencia”, apuntó también Kicillof.

Kicillof publicó un mensaje al cumplirse un año de la detención de Cristina Kirchner. La Cámpora

El gobernador aprovechó para apuntar al gobierno de Javier Milei. Dijo que “los mismos intereses que impulsaron la persecución contra Cristina son los que hoy sostienen un modelo económico que destruye la industria nacional, pulveriza salarios y jubilaciones, recorta derechos sociales y laborales, y concentra la riqueza en cada vez menos manos”. Para Kicillof, el Presidente “alimenta todos los días el odio y ataca los fundamentos sociales de nuestra democracia”.

“Cristina es inocente y continúa injustamente detenida. Frente a cada injusticia y cualquier intento de disciplinar al campo popular, tenemos la obligación de defender la democracia y el derecho de nuestro pueblo a vivir dignamente, en una Argentina más justa”, insistió en su extenso posteo en su cuenta de X.

Kicillof publicó un mensaje al cumplirse un año de la detención de Cristina Kirchner. La Cámpora

Este miércoles se cumple un año del histórico fallo judicial de la Corte Suprema por la causa Vialidad que ejecutó la pena contra la expresidenta. Los días posteriores a la condena judicial se vivieron en un clima de extrema tensión social, con vigilias en las afueras del edificio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, para denunciar un intento de “proscripción” para sacarla del escenario electoral que se avecinaba.

Cristina Kirchner en San José 1111 Fabian Marelli

En noviembre de 2025, la Justicia decidió endurecer las condiciones de detención para Cristina Kirchner: puede recibir visitas por afuera de la lista autorizada —la que integran sus hijos, un secretario, sus abogados y un médico— solo dos veces por semana, dos horas como máximo en cada oportunidad, y con un tope de tres personas por encuentro.