Kicillof salió de la provincia y se mostró con Valdés en Corrientes: “Estamos trabajando para que Argentina cambie”, afirmó

Con un formato vinculado a la gestión y sin confirmar ninguna candidatura, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se mostró hoy en Corrientes junto a su par radical Juan Pablo Valdés. Si bien no avanzaron en una alianza, el mandatario bonaerense se refirió a su incipiente armado nacional: “Estamos trabajando para que Argentina cambie”, afirmó.

A Kicillof se lo preguntaron directo ni bien llegó a Corrientes: ”¿Va a ser candidato a presidente?“. La respuesta fue evasiva: ”Falta mucho", contestó entre risas. Lo acompañaron a la provincia litoraleña sus ministros Carlos Bianco, Javier Rodríguez, Javier Alonso y Andrés Larroque.

Ocurrió un día después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuviera en tono desafiante que “aunque haya una invasión extraterrestre, Kicillof nunca va a ser Presidente”. En el entorno del bonaerense consideran que la apreciación de Caputo sólo confirma que es “el único” en condiciones de competir con Javier Milei en 2027.

El correntino Valdés circunscribió el encuentro a una visita institucional. No imaginó una alianza política para enfrentar a Milei, con quien el radicalismo local tuvo y tiene fluctuaciones en el trato político. Sin embargo, tuvo el gesto de recibir a Kicillof.

“Acá en Corrientes hay alta resistencia al kirchnerismo. Esperamos que el Presidente nos convoque al diálogo, que nos escuche, para discernir si acompañar o no. Estamos para construir”, fueron las palabras de Valdés tras la última elección.

Kicillof y Valdés esta tarde en la Casa de Gobierno de Corrientes

Cerca del mandatario provincial aseguran que hay diálogo con el mandatario del litoral y con su antecesor, Gustavo Valdés, por asuntos de gestión. La firma de convenios de cooperación entre las dos jurisdicciones tiene lugar luego de que la provincia de Buenos Aires asistiera a Corrientes durante una emergencia por los incendios forestales.

Antes de reunirse con Valdés, Kicillof fue recibido por el intendente peronista Rubén Fernando Etcheverría, de la localidad de Empedrado. Más tarde se reunió con sindicalistas y por último con el gobernador Valdés.

Tras esa reunión Kicillof afirmó: “Con la firma de estos acuerdos venimos a poner en valor el federalismo. Con Corrientes compartimos problemas y dificultades, pero también la solidaridad y la voluntad de utilizar todas nuestras capacidades para cooperar y salir adelante”.

“Estamos convencidos de que entre las jurisdicciones nos debemos mutua colaboración. En nombre del pueblo de la provincia de Buenos Aires, quiero dejar bien claro que estamos junto al pueblo de Corrientes para acompañarlo y ayudarlo en lo que necesiten”, concluyó Kicillof.

Por su parte, Valdés expresó: “Los gobernadores tenemos que dialogar y trabajar más en conjunto para fortalecer el federalismo. Este es un paso muy importante en la búsqueda de respuestas ante problemáticas similares de nuestros pueblos”.

Kicillof y Valdés en firma de convenios productivos para Buenos Aires y Corrientes

Los convenios firmados son para promover el intercambio de productos locales y de desarrollo agropecuario. Kicillof apela de ese modo a un formato de inserción en el interior de país que ya intentó el entonces alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, en su intento por llegar a la Presidencia.

En las últimas horas, otro jefe porteño, Jorge Macri, prácticamente lo declaró como un enemigo público: “Vamos a hacer un muro contra la barbarie y el desgobierno de Kicillof”, apuntó. Y fue más allá: “Si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden, nosotros vamos a ser un muro contra la barbarie...acá no hay zonas liberadas”, remarcó.

En cada encuentro con intendentes, sindicatos y referentes locales como el que mantuvimos hoy en Corrientes hay un denominador común que es la preocupación por las consecuencias del modelo económico nacional.



No es algo que ocurre solo en la provincia de Buenos Aires, por eso… pic.twitter.com/C1OhwAbhju — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 3, 2026

Ajeno a estas advertencias, Kicillof retomó hoy las salidas al interior del país que había emprendido hace dos años, en busca de consolidar su armado nacional y expandir su proyecto más allá de Buenos Aires. En ese plan de gestión federal ya firmó distintos convenios con varios gobernadores opositores.

Kicillof ya se reunió con su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en una firma de convenios para préstamos de patrulleros para Rosario, dos años atrás. En tanto, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, le agradeció el préstamo de ambulancias. También se reunió con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek.

Maximiliano Pullaro y Axel Kicillof marcelo-manera-7533

En abril pasado, Kicillof había viajado a Tierra del Fuego y allí se juntó con el gobernador local Gustavo Melella y el riojano Ricardo Quintela. En mayo, en tanto, estuvo en Córdoba con el intendente de Cosquín, Raúl Cardinalli. Y hoy llegó a Corrientes. Aún no tiene definida su próxima parada rumbo a 2027.