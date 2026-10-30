Kicillof sigue de gira por el país: visita Jujuy con el objetivo de fortalecer su proyecto presidencial

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, desembarca hoy en Jujuy, provincia gobernada por el radical Carlos Sadir, en busca de ampliar su alcance federal frente a las elecciones presidenciales de 2027.

El viaje será luego de la cumbre peronista que unió a Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, un encuentro del que también participaron los gobernadores de La Pampa, Sergio Zilotto; de Formosa, Gildo Insfrán; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y de La Rioja, Ricardo Quintela, además de los legisladores Germán Martínez y José Mayans.

El viaje de Kicillof se inscribe en una gira que ya incluyó actividades en distritos administrados por fuerzas opositoras y aliados del peronismo.

De este modo, Kicillof apuesta a construir una base de consolidación más amplia y federal para derrotar a Javier Milei el año que viene.

En Jujuy mantendrá reuniones políticas con referentes territoriales, sindicales y municipales, como ya hizo en otras provincias, además de tender puentes y acuerdos con universidades.

En La Plata buscan que la jornada del mandatario bonaerense no quede atrapada por la interna local del Partido Justicialista (PJ), aunque esa situación será parte inevitable de los encuentros.

Un PJ intervenido

El PJ de Jujuy está bajo intervención judicial desde 2023. Los primeros interventores fueron Gustavo Menéndez (alineado con Cristina Kirchner) y Aníbal Fernández. Luego de una serie de conflictos, la disputa llegó hasta la justicia federal.

El 5 de octubre, el juez federal con competencia electoral Esteban Hansen prorrogó por 60 días la intervención que encabeza el abogado Federico Prieto.

La intención de Kicillof, en sus recorridas por el interior del país, es intentar un diálogo con dirigentes de distintas corrientes del peronismo para sumarlos a su proyecto presidencial del año que viene.

En este sentido, intentará ser recibido de forma protocolar por el gobernador Sadir, como antes logró ser recibido por el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

Los gobernadores Valdés y Kicillof, en Corrientes X

Pero se trata de un objetivo difícil de conseguir dado que Sadir se ha mostrado cercano al ministro del Interior, Diego Santilli.

Por el momento, solo hay un encuentro confirmado con el diputado provincial Rubén Armando Rivarola, jefe del bloque peronista de la Legislatura jujeña. Él ya se reunió con Kicillof en Buenos Aires, en agosto, en un seminario denominado Peronismo por peronistas.

Rubén Rivarola

En aquel encuentro, también estuvieron presentes los intendentes de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola; de Humahuaca, Karina Paniagua; de Abra Pampa, Ariel Macacha, y de La Quiaca, Dante Velázquez.

Kicillof ya visitó Misiones, Chaco, Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Formosa, La Pampa, Tierra del Fuego y Chubut.