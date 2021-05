“No sé quién asesora ahí, nunca muestran un grupo de expertos”, dijo Axel Kicillof sobre el gobierno de la Ciudad

En desacuerdo con que la Ciudad mantenga las clases presenciales a pesar del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que promulgó la administración nacional, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que este “es el peor momento para disputar autonomía o federalismo”. Además, criticó el rol de la oposición en la pandemia e, incluso, puso en duda los métodos con los que se toman las decisiones en territorio porteño.

“Alberto [Fernández, el presidente de la Nación]; Carla [Vizzotti, la ministra de Salud] y toda la gente de Salud se reúnen con expertos del más altísimo nivel de la Argentina. En la Provincia también tengo un grupo de expertos, un comité científico y todos están de acuerdo, menos no sé quién”, comenzó Kicillof y agregó, en diálogo con Radio El Destape: “Porque no sé quién asesora ahí, nunca muestran un grupo de expertos tampoco, no hay una discusión, aparece gente de otra especialidad o rama diciendo que no hay que vacunarse, que está mal, que si se hace una cosa está mal y la contraria también. Lo único que hacen es aportar incertidumbre, dudas y angustia, cuando en un clima tan complicado hay que dar un poco de tranquilidad”.

El gobernador del Frente de Todos además hizo una enumeración sobre las dificultades que deben afrontar los argentinos a causa del Covid-19 y luego destacó: “A toda esa angustia que naturalmente la sociedad experimenta con algo tan extraordinario como esta pandemia se le agrega que hoy los padres, las madres y las familias tienen que ver si respetan un DNU o a una jurisdicción que ha decidido no tenerlo en cuenta. Esto es agregar incertidumbre o dudas cuando uno tiene que transmitir la mayor certeza sobre las decisiones que toma”.

Asimismo indicó que la actitud que tomó Larreta generó además discrepancias dentro de la provincia, porque algunos intendentes se sumaron a su postura. "En el Gran Buenos Aires hubo algunas réplicas de lo que hizo Larreta y sobre todo de la orden que dieron Mauricio Macri y Patricia Bullrich con respecto a la cuestión educativa". De todos modos remarcó que pese a los intentos, incluso algunas búsquedas legales, la intención en la provincia no avanzó y que incluso hubo ejemplos de "distritos opositores que pidieron pasar a fase 2 con interrupción de clases".

Vacunación contra el COVID-19 en Olavarría Mauro V. Rizzi - LA NACION

A continuación, volvió a criticar al expresidente y afirmó que ahora " se desgarra las vestiduras por la situación de la educación cuando llevaron adelante uno de los periodos de mayor desinversión y desprecio por la educación pública y universitaria”.

“Evidentemente es un tema político. Han tomado esa cuestión como en pugna. Ante tanta falsedad es difícil tomárselo en serio. Si les preocupara la educación, se hubieran ocupado cuando tuvieron la posibilidad. Es una cargada”, agregó.

Kicillof insistió en que la decisión del Presidente de ordenar que la educación continúe en formato virtual para evitar la suba de contagios de coronavirus es la correcta en tanto detalló que los estudios científicos prueban que es “una de las medidas más efectivas”.

Por último, al referirse a la campaña de vacunación en el país, que en las últimas horas confirmó que ya llegaron 10 millones de dosis el gobernador aseveró que desde su administración están todo el tiempo hablando con proveedores para conseguir más contratos.

“Si conseguimos vacunas, las vamos a compartir con la Argentina. No hay posibilidad de que vacunemos más rápidamente porque nos adelantamos”.

