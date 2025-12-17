Kicillof vetó el presupuesto de la Cámara de Diputados bonaerense y hay máxima tensión con el kirchnerismo

LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof vetó parcialmente este miércoles el presupuesto aprobado para el funcionamiento de la Cámara de Diputados bonaerense en 2026 y crece la tensión entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. El argumento del mandatario es que los recursos que se asignaron los diputados representan una “palmaria disparidad” con otros poderes del Estado provincial.

La pelea es por la administración de gastos por $222.800.000.000 que se asignó la Cámara de Diputados, a libro cerrado y sin debate en una sesión el 26 de noviembre por la madrugada en la que aprobó el Presupuesto para toda la provincia.

“Extorsión”, fue la palabra que más se escuchó en las últimas horas tanto en la Legislatura como en la Casa de Gobierno, en La Plata. En la Legislatura apuntan contra los ministros de Kicillof y en la sede gubernamental, contra el kirchnerismo y el massismo.

Kicillof, con los titulares de ambas cámaras legislativas, Dichiara y Magario, y Agustina Vila (secretaria general de la Gobernación) Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Ese presupuesto ordenaba al Banco Provincia trasferir por goteo, con frecuencia diaria, las partidas para la Cámara baja. “Este año que cierra nos quedaron debiendo fortunas”, se quejaron en la Cámara de Diputados. El artículo 15 del presupuesto de la Cámara buscaba evitar atrasos como los que se registraron este año, según se informó a LA NACION en la Legislatura.

Kicillof vetó los artículos 14, 15 16 y 18. Todos ellos estaban destinados a que Diputados se asegure la administración financiera e incluso “adecuaciones presupuestarias”, con sólo avisar a la Contaduría de la Provincia.

Los artículos vetados disponían -además- que ante un incumplimiento del Poder Ejecutivo, tomaría intervención el Tribunal de Cuentas de la provincia.

Kicillof sostuvo el veto a esos artículos bajo el argumento de que Diputados -con la presidencia entonces de Alexis Guerrera, aliado a Sergio Massa y ahora de Alejandro Dichiara aliado a Máximo Kirchner- modificó los procedimientos contables de la provincia.

Kicillof, con Alexis Guerrera, presidente de la Cámara de Diputados bonaerense Cámara de Diputados PBA

En la Gobernación afirmaron que se obligó al Banco Provincia a un sistema de transferencias diarias, calculado sobre los ingresos de libre disponibilidad de la provincia, algo considerado inaceptable por el Poder Ejecutivo.

En el veto a los cuatro artículos objetados, firmado por los ministros de Economía, Pablo López, y de Gobierno, Carlos Bianco, el Poder Ejecutivo argumentó que la Cámara baja al modificar los procedimientos contables rompe con el “equilibrio y equidad” de la administración pública.

Más aún, indicaron que “los artículos 15 y 16 del proyecto de ley, estrechamente relacionados con el 14 y 17 de la norma sancionada al innovar con vocación de permanencia el subsistema de la Tesorería de la Provincia, estableciendo modalidades de transferencias y adecuaciones diarias y automáticas, ponen en crisis el funcionamiento para todo el sector público provincial, el poder judicial y el propio poder legislativo”.

De aplicarse estas disposiciones -dijeron los ministros de Kicillof- quedaría configurada una “palmaria disparidad entre poderes con un tratamiento diferencial para la Honorable Cámara de Diputados, incluso respecto de la Honorable Cámara de Senadores, lesivo del equilibrio de poderes”.

Axel Kicillof junto a Carlos Bianco, Verónica Magario, Alexis Guerrera y Pablo López NICOLAS ABOAF - GPBA

Los ministros firmantes con el aval de Kicillof recordaron a la presidencia de Diputados la “extrema imprevisibilidad” financiera de la Provincia por los recortes dispuestos por el gobierno nacional. Y recordaron que la misma Legislatura votó la emergencia económica, en la misma sesión del 26 de noviembre.

El veto parcial desencadenó la furia de los aliados electorales del peronismo: desde Diputados se apuntó que el presupuesto de esa Cámara no se puede vetar por mandato constitucional.

En particular se recordó que el artículo 94 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires manda que “la Legislatura sancionará su presupuesto, acordando el número de empleados que necesite, su dotación y la forma en que deben proveerse. Esta ley no podrá ser vetada por el Poder Ejecutivo”.

La Cámara de Diputados evalúa dos alternativas sin antecedentes: la primera es insistir con el proyecto original. Y la segunda es ir en queja a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Detalles del gasto

Mientras, se conocieron detalles de los gastos que prevé la Cámara baja. De los 222.800.000.000 pesos de presupuesto, unos $150.000.000.000 son para gastos de personal.

Las autoridades del cuerpo previeron pagar sueldos de 1154 empleados de planta permanente, 10 funcionarios y 92 diputados, más 359 empleados de planta temporaria. Se aprobaron además becas educativas para el personal de planta permanente y temporaria con exclusión de los bloques políticos.

Alejandro Dichiara, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, abraza al saliente Alexis Guerrera

La presidencia de la Cámara, que se rotarán Dichiara y Guerrera, quedaron autorizadas para disponer reestructuraciones y modificaciones en los gastos.

La Legislatura de la provincia tiene por ley un presupuesto del 0,9 por ciento del total de los gastos de la administración provincial, que este año asciende a 43 billones de pesos. Este presupuesto se promulgó el martes, un día antes del veto parcial que Kicillof dispuso sobre el presupuesto de la Cámara baja.