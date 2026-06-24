Cruces, reproches y chicanas: el PJ expuso su crisis interna en la primera sesión del año en el Senado bonaerense

LA PLATA.- Axel Kicillof y Verónica Magario fueron eje de fuertes cuestionamientos por parte de legisladores peronistas que expusieron la interna del oficialismo provincial en la primera sesión ordinaria del Senado en lo que va del año.

En primer lugar, Sergio Berni, jefe del bloque de Fuerza Patria y exministro de Seguridad de Kicillof, cuestionó a Magario, titular de la Cámara alta, por el “desorden” en el tratamiento de la renovación de licencias extraordinarias, una situación que calificó como “irregular”.

De este modo, el senador desconoció en público la autoridad de Magario para conducir la Cámara Alta.

Axel Kicillof, junto a su vicegobernadora, Verónica Magario Prensa Gobernación de la Provincia de Buenos Aires

El cruce tuvo lugar cuando se puso en consideración la renovación de las licencias extraordinarias de Florencia Saintout y Gabriel Katopodis, quienes se desempeñan como funcionarios provinciales, pese a que fueron electos como senadores.

“La verdad que estoy mareado, ya no sé cuántos senadores somos. Me parece que a Saintout hace seis meses no le votamos la licencia. Se la votamos a Valenzuela y Katopodis en una sesión extraordinaria donde los senadores no estaban legitimados para votar porque había vencido el período ordinario. Después, Valenzuela aparece encabezando una comisión”, criticó Berni.

Sergio Berni al salir del Consejo del PJ tomas-cuesta-8098 - LA NACION

En ese sentido, el titular del bloque de Fuerza Patria aprovechó para cuestionar la desordenada designación de las comisiones. Vale recordar que en una primera oportunidad Magario firmó un decreto que fue fuertemente rechazado por La Cámpora al alegar que la vicegobernadora había incumplido acuerdos.

Acorralada, un mes después, la titular del recinto tuvo que sacar un nuevo decreto para modificar la conformación de 12 de los 27 cuerpos permanentes, por pedido del kirchnerismo y la oposición.

Más tarde, Mario Ishii se sumó a las críticas. “El conurbano se está incendiando”, disparó. “Los hospitales están saturados y hay ollas populares por distritos”, dijo el senador de José C. Paz. En ese contexto, apuntó directamente a Kicillof: “Nosotros somos representantes del pueblo, no del Poder Ejecutivo”, enfatizó. Y cuestionó al gobernador bonaerense por trabar algunos de sus proyectos.

Interna expuesta

La interna del PJ tuvo paralizado al cuerpo en los primeros siete meses del año. Un parate que cuesta miles de millones a los contribuyentes.

La Cámara Alta, que preside Magario, insume un presupuesto equivalente a 428 millones de pesos por día. Lo que suma 13.017 millones por mes y 156.204 millones por año, de acuerdo a la partida aprobada en diciembre último que aún puede ser sujeto a ajuste por inflación.

La última sesión ordinaria había sido el 4 de diciembre de 2025. Desde entonces, la bancada del oficialismo provincial, aún denominada Fuerza Patria, se trenzó en una tensa disputa de poder.

El bloque está sumido en una puja entre los allegados a Cristina Kirchner, los aliados a Axel Kicillof y los representantes de Massa. En otras palabras: allí, entre reparto de cargos y fondos, el oficialismo dirime la disputa que no resuelven en público Kirchner y Kicillof.

Luego de casi siete meses en los que la interna oficialista impidió que el Senado bonaerense funcionara de manera correcta, este miércoles tuvo lugar la primera sesión en el recinto del edificio situado en la ciudad de La Plata.

“Hoy quedó bien en claro los graves problemas que tiene el oficialismo en sus internas”, dijo tras la sesión el jefe del bloque libertario, Carlos Curestis. “Sacaron los ‘trapitos al sol’. Ahora tenemos que aguardar que no esperen a diciembre para volver a llamarnos a una sesión”, ironizó.

Durante la sesión se resolvió que Berni, Fernando Coronel -ambos integrantes del bloque de Fuerza Patria- y María Luz Bambaci (LLA) formarán parte del Consejo de la Magistratura provincial.