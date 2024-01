escuchar

Camporistas “atrincherados” en dependencias estatales, a la espera de una decisión de sus flamantes superiores. Técnicos de distintas áreas, algunas muy sensibles, que logran pasar desapercibidos y continúan en sus cargos, a pesar de las notables diferencias ideológicas que los separan de la nueva administración. Secretarías clave aún sin ocupante asignado, y decenas de funcionarios trabajando desde hace semanas, sin confirmación oficial ni sueldo a la vista.

Un mes después de haber asumido el poder nacional casi sin tropa propia, y mientras da la batalla central, la de la economía, el gobierno de Javier Milei continúa una transición que parece interminable, con muchos casilleros por llenar, incógnitas y la sombra del ajuste proyectada sobre cada uno de los despachos oficiales.

Con la consigna de terminar con la “casta política”, el Gobierno se propuso borrar lo más rápidamente posible todo vestigio del gobierno anterior. De todos modos, algunas figuras con relevancia en el anterior mandato se sostienen en sus puestos, la mayoría con bajísimo perfil.

La economista salteña Flavia Royón, hoy en la secretaría de Minería, y el también economista Marco Lavagna, que logró extender su mandato a la cabeza del Indec, eran hasta hace escasos meses dos de los miembros de la mesa chica de Sergio Massa (rival de Milei en el balotaje) a su paso por el Ministerio de Economía, y hoy continúan. También el embajador en Brasil, Daniel Scioli, que después de años de adhesión al kirchnerismo sigue en Brasilia y ya mandó a imprimir su gorrita con la consigna “las fuerzas del cielo”. Yanina Martínez, ex número 2 del Ministerio de Turismo en el gobierno anterior, es hoy la subsecretaria de Turismo, dependiente del Ministerio del Interior que encabeza Guillermo Francos. Bien considerados por la nueva gestión, ni Scioli ni Martínez salieron sin embargo indemnes de su salida del kirchnerismo: al ex gobernador bonaerense y frustrado candidato a presidente planean cuestionarlo cuando su pliego sea analizado por el Senado, mientras que a Martínez la hostigaron en vivo y a los gritos ex compañeros en plena reunión de comisión, durante el tratamiento en comisión de la ley Ómnibus.

“¡Siempre oficialista, da lo mismo cualquier gobierno, lo importante es estar en el cargo! Ahí está la casta!”, le gritó la ex titular de Migraciones y hoy diputada, Florencia Carignano, a Martínez, quien optó por retirarse sin responder.

En esa área se sostiene una curiosidad: tanto Martínez como los subsecretarios de Ambiente y Deporte están nombrados, pero la secretaría que abarca a las tres áreas aún permanece vacante. Fuentes del Gobierno aseguran que en abril o mayo una figura de peso nacional asumirá en ese cargo, siempre bajo la órbita de Francos, que tiene como segundo al tucumano Lisandro Catalán, también heredado de la gestión de Alberto Fernández.

En el área de Cancillería, dónde recién este viernes los cuatro secretarios que acompañan a la canciller Diana Mondino fueron confirmados en sus cargos, se sostienen algunas incógnitas de peso, como las embajadas en el Vaticano, la secretaría de Culto o las embajadas en España, Italia y México. Todo hace suponer que esos cargos se ocuparán en los próximos días con diplomáticos de carrera y suenan muchos posibles candidatos, pero habrá que esperar hasta marzo para que el Senado dé el aval a embajadores políticos como Scioli, Gerardo Werthein en Estados Unidos, o el rabino Axel Wahnish en Israel.

Los medios públicos son, tal vez, una de las papas más calientes para la nueva administración. Sujetas a privatización según la ley Ómnibus que se debate en el Congreso, tanto en la agencia Télam-dónde continúa Bernarda Llorente, identificada con el kirchnerismo, por pedido del Gobierno hasta fin de mes-como en RTA, que agrupa a Radio Nacional y la Televisión Pública, hay encargados provisorios, relacionados con la gestión anterior, a la espera de definiciones sobre el futuro. En los pasillos de radio Nacional, por caso, hablan de directivos relacionados con el kirchnerismo “atrincherados”, que se niegan a renunciar. Los cambios y renuncias en la secretaría de Medios (los funcionarios originales, Belén Stettler y Eduardo Roust, ya no están) y la comunicación oficial en los ministerios, dónde también sobreviven segundas líneas de la gestión anterior, se debió en parte a que pocos quisieran ser parte en el eventual desguace del sistema público de medios.

“En muchos lugares no se nombra a nadie porque no se sabe qué va a pasar”, comentan desde una de las secretarías clave en la nueva administración.

Bernarda Llorente Télam

La situación de Télam se repite en otros casos como Aerolíneas Argentinas, dónde quedó a cargo Fabián Lombardo, el director comercial de la gestión anterior, YPF, dónde “se están definiendo los últimos nombramientos” según fuentes de la empresa, o los puertos. Allí, esta semana quedó designado el nuevo titular de la Administración General de Puertos, Gastón Benvenuto, luego de años bajo la conducción del técnico del Instituto Patria, José Beni. Fuentes del sector hablan de unos 1500 empleados entre la AGP, el Ecovina (que controla la Hidrovía) y la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, entes que “se superponen”, por lo que una eventual privatización de los puertos reduciría notablemente esta dotación.

Armando Cavalieri, con la ministra Sandra Pettovello y el secretario Omar Yasín: un acuerdo que hizo ruido en la CGT

En el abarcativo Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, está completa la grilla de secretarios, pero aún restan las confirmaciones oficiales de varios subsecretarios y directores nacionales. El último casillero en vaciarse fue el del subsecretario de Trabajo, Horacio Pitrau, eyectado de su cargo luego de la foto de Pettovello con el sindicalista de los empleados de comercio, Armando Cavalieri, que generó ruido en el CGT. El de Pitrau es otro de los cargos estratégicos aún sin sucesor confirmado, más allá de que los rumores y los contactos para reemplazarlo no escasean.

“Sitio en permanente proceso de actualización”, reza el portal oficial del Estado Argentina.gob.ar, una sentencia que bien describe la actualidad en la conformación del nuevo gobierno.