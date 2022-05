La abogada de Cristina Kirchner salió al cruce de un meme en el que un censista busca a Amado Boudou en un médano

La abogada de Cristina Kirchner, Graciana Peñafort, salió al cruce de un meme que surgió en las redes sociales con motivo al censo 2022 que se realizó ayer en el país. Quien representó a varias figuras del espacio kirchnerista, criticó desde Twitter a un usuario que subió una foto de una persona en un médano con la leyenda “Censista buscando a [Amado] Boudou”, haciendo referencia al juicio que debió enfrentar el ex vicepresidente de la Nación por adulteración de documentos e 2015.

“Se ve que no segis las noticias. Bouodou fue absuelto en esa causa y el responsable de la adulteracion fue le gestor, que por cierto habia usado ese falso domicilio en tres casos.. sorry, not sorry. Lee un cachito si queres evitar el ridiculo [sic]”, escribió, notablemente a las apuradas, la abogada.

se ve que no segis las noticias. Bouodou fue absuelto en esa causa y el responsable de la adulteracion fue le gestor, que por cierto habia usado ese falso domicilio en tres casos.. sorry, not sorry. Lee un cachito si queres evitar el ridiculo https://t.co/Z5QgOg5nhq — Graciana Peñafort (@gracepenafort) May 18, 2022

La causa en contra de Boudou, fue en 2015, cuando era vicepresidente y se refería a la dirección que había generado en su DNI cuando años antes era secretario de Hacienda y Finanzas del Municipio de la Costa. Por ese entonces, había indicado que tenía domicilio en Costanera 3365, en San Bernardo, pero la dirección era inexistente y daba a la playa.

En 2016, el fiscal Gerardo Pollicita pidió que el juez Ariel Lijo llamara a indagatoria al segundo de Cristina Kirchner por el delito de falsedad ideológica de documentos públicos. El fiscal determinó que Boudou insertó datos falsos en su DNI triplicado y en los tres títulos de propiedad de tres vehículos: un auto y dos motos,

Tras ser declarado inocente, (después de dos instancias en las que primero fue absuelto y luego culpable) la causa fue cerrada en 2016 por el juez de Justicia Legítima (de orientación kirchnerista) Alejo Ramos Padilla.