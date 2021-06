La advertencia de Alberto Fernández a los ministros: los que no defiendan la gestión se irán del Gobierno

Santiago Cafiero, Eduardo de Pedro, Gabriel Katopodis, Carla Vizzotti, Luana Volnovich y Matías Kulfas lo escuchaban atentamente. “Todos tienen que salir a contar lo que hicimos”, les dijo el presidente Alberto Fernández. Y avisó: “El que no lo pueda hacer o no quiera, se va”. El mensaje fue claro: el Gobierno entró en modo campaña electoral y los ministros que no salgan a explicar la gestión dejarán sus cargos.

Todo ocurrió durante el viaje a Salta. El Presidente además resolvió que Cafiero actuará como jefe de campaña, así repite la fórmula que lo llevó a la Presidencia. Mientras que los ministros de Interior y Obras Públicas tendrán la responsabilidad de trabajar sobre el territorio con actividades de gestión y reuniones políticas con los referentes del Frente de Todos en todo el país.

El jefe de gabinete Santiago Cafiero y los ministros Gabriel Katopodis y Matías Kulfas junto al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, recorre obras en esa provincia.

El trabajo del ministro coordinador, que en las últimas horas se encargó de difundir en mensaje presidencial en el equipo de gobierno, estará unificado al del gobernador Axel Kicillof. Parte de esto se trató en las reuniones de los lunes en La Plata, aunque el último encuentro se suspendió por el acto que protagonizó la vicepresidenta Cristina Kirchner en la ciudad de la diagonales. En principio tampoco habría reunión el lunes por el feriado.

Desde la Casa Rosada advirtieron que el cambio ya es palpable. En este punto resaltaron las presentaciones públicas que tuvieron Kulfas, Katopodis, Volnovich, Jorge Ferraresi (Hábitat), Cecilia Todesca (vicejefa de Gabinete), Daniel Arroyo (Desarrollo Social) y Nicolás Trotta (Educación). “Están saliendo bien. Fijate que vienen saliendo varios y un poco más combativos”, graficó uno de los hombres de máxima confianza del Presidente. El elogio para los siete funcionarios esconde una advertencia para el resto del gabinete nacional que aún no pusieron el cuerpo.

El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, hoy en un acto en Pablo Podestá.

Con el cierre de listas para las elecciones legislativas en el horizonte, el 24 de julio finaliza el plazo para la presentación de las listas de precandidatos para las PASO, en el oficialismo buscan cohesionar el discurso entre las distintas tribus que componen el frente. Mientras avanzan con la vacunación, uno de los ejes de la campaña, ya se resolvió que el enemigo para polarizar será Mauricio Macri.

Con la unidad como principal bandera, desde las tres terminales de poder del Frente de Todos –la Casa Rosada, el Instituto Patria/La Cámpora y el massismo– anunciaron la última semana una tregua en la guerra fría interna hasta después de las elecciones, pero esa promesa se vio alterada hace cuatro días cuando la expresidenta ratificó su intención de reformar el sistema de salud, lo que descolocó a parte de sus socios.

En la provincia, según dijeron fuentes cercanas al mandatario provincial, todavía no definieron “una línea de campaña”, pero gran parte del mensaje partirá de las obras que se lanzaron en los 135 municipios. “Vamos a mostrar las cosas que hicimos más allá de la vacuna, es la puerta de acceso a la recuperación”, aseguraron.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó junto al presidente Alberto Fernández, en la ciudad bonaerense de Mercedes, del anuncio de una inversión total de 77.200 millones de pesos para avanzar en obras de infraestructura

A diferencia de lo que ocurrió en 2019, por las restricciones, Kicillof no recorrerá todos los distritos, pero sí lo harán los ministros. Eso sí, cerca del mandatario provincial ya miran de reojo al Renault Clio que utilizó Kicillof durante la anterior campaña y que se encuentra en la gobernación. A esta altura, una cábala más que una acción de campaña.

El foco del gobernador estará centralizado en tres secciones electorales en las que se eligen senadores provinciales, la cuarta (Alberti, Chacabuco, Chivilcoy, Junín y Pehuajó, entre otros), quinta (algunos municipios son Balcarce, Castelli, Dolores, General Pueyrredón, La Costa, Pinamar, Tandil y Villa Gesell) y séptima (Azul, Bolívar, Olavarría y Saladillo). La Legislatura bonaerense, con el control de Juntos por el Cambio de la Cámara alta, se transformó en un dolor de cabeza para la gestión de Kicillof.

En el principal distrito electoral del país, territorio que domina Cristina Kirchner, la campaña se lanzó el lunes durante el acto que protagonizó la vicepresidenta en el Hospital de Niños Sor María Ludovica. Aunque aún no resolvió cómo será su participación en el proceso electoral, la expresidenta tendrá una injerencia total en las directrices centrales. Además de mantener su poder de veto sobre en las principales candidaturas.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof durante un acto en la puerta del Hospital de Niños Sor María Ludovica Télam Agencia de noticias

Se reaparición pública después de casi tres meses de silencio, evidenció que el conurbano y los jóvenes serán los objetivos de las presentaciones que haga de ahora en más.

Como se resolvió hace dos meses en una reunión que mantuvieron el Presidente, Máximo Kirchner, Sergio Massa, De Pedro y Cafiero, cada uno le hablará a su público, aunque son un hilo conductor: vacunas, obras y grieta, esa es la hoja de ruta con la mira puesta en el 14 de noviembre. “El desastre que dejó Macri todavía está muy fresco”, resumieron fuentes oficiales.