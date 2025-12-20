La advertencia de Juez al Gobierno por la discusión del Presupuesto y la reforma laboral: “Juguemos con inteligencia”

Mientras el Gobierno se apresta a tratar en el Senado el Presupuesto 2026, Luis Juez le reclamó al oficialismo ser “muy prudente” a la hora de debatir la iniciativa, luego del traspié que sufrió en Diputados con el rechazo al Capítulo 11, que incluía las derogaciones a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. A contramano de la estrategia que evaluaba la Casa Rosada, el legislador sugirió no insistir con este apartado para evitar cualquier tipo de embate en este viernes recinto. “Juguemos con inteligencia”, advirtió.

“Hay que ser muy prudente porque el presupuesto necesita 37 manos levantadas para ser aprobado. Ahí hay que ser muy artesanal. Hemos logrado juntar una mayoría importante para manejar el Senado y para armar estas comisiones. No es poca cosa”, destacó Juez en diálogo con Radio Mitre.

“Esta mayoría tiene mucho que ver con el apoyo de gobernadores. Por eso hay que cuidarlos, no hay que hacer alquimia con la política, hay que ser muy prudente. Cuesta mucho construir la confianza”, insistió el senador por Córdoba, quien recientemente abandonó el bloque de Pro para conformar un monobloque alineado con La Libertad Avanza (LLA).

Los señalamientos de Juez al Gobierno responden, en gran medida, al accionar de LLA en Diputados. Es que, según el legislador, el oficialismo impulsó algunas negociaciones en el recinto que no fueron bien explicadas y que culminaron en el rechazo del Capítulo 11. Por eso, reparó en la importancia de no insistir en su reincorporación.

“El presupuesto que se votó en Diputados no creo que tenga dificultades para poder aprobarse”, marcó. Y tras ello alertó: “Si intentamos darle una vuelta de rosca, el tema se va a complicar”.

El mensaje de Juez no es casual, durante las últimas horas desde la Casa Rosada dejaron trascender que se barajaba la posibilidad de aplicar una serie de modificaciones al capítulo 11 que contemplaba -además de las derogaciones- temas como el régimen de zonas frías, asignaciones familiares y deudas con las distribuidoras eléctricas.

De acuerdo al legislador, la votación en Diputados generó un escenario de gran tensión en el Senado, que incluso derivó en la postergación del proyecto de reforma laboral para febrero, una iniciativa que Patricia Bullrich pretendía tratar antes de fin de año.

Sin embargo, Juez calificó de acertada la decisión de dilatar el debate. “Fue una medida prudente porque la reforma laboral va a ser un tema extremadamente polémico. Ya sabemos quienes nos van a poner palos en la rueda, que son los mismos que obstruyen los cambios en la Argentina. Pero darlo en un contexto tenso a partir de las negociaciones no bien explicadas en Diputados, repercute directamente en el Senado”, señaló.

“Entonces podíamos correr el riesgo de llevar adelante una reforma que había costado un montón juntar la mayoría para que luego ser abortado. Me pareció muy prudente pasarla para febrero”, concluyó al respecto.