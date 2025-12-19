El Senado debate el Presupuesto en comisión: el oficialismo negocia reformas a lo que aprobó Diputados

La Comisión de Presupuesto del Senado debate hoy el proyecto de presupuesto que se aprobó en la madrugada del miércoles en la Cámara baja. El oficialismo negocia para modificar el texto remitido por Diputados, que no logró derogar el artículo que amparaba el financiamiento universitario y la ley de emergencia en discapacidad.

La reunión, que comenzó pasadas las 10, cuenta con la presencia de Carlos Guberman, secretario de Hacienda de la Nación; Claudia Balestrini, subsecretaria de fondos públicos, y Germán Cabado, subsecretario de Presupuesto. En el Gobierno insisten con la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, una de las prioridades que ahora buscará apuntalar La Libertad Avanza con modificaciones al dictamen de Diputados.

Alicia Kirchner, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda Santiago Oróz

En este sentido, Guberman habló de una fuerte baja impositiva, equivalente -según sus cálculos- a 2,5 puntos del PBI, basada fundamentalmente en la quita del impuesto país y los derechos de exportación al sector industrial. Subrayó también el papel de la gestión de Javier Milei en la reducción de gastos -entre otros, de fondos fiduciarios- y el recorte en el empleo público (según destacó, “se redujo un 15% la planta de empleo a nivel nacional”) para ordenar las cuentas públicas.

La exministra de Seguridad Patricia Bullrich, presidenta del bloque libertario en el Senado, negocia para revertir algunos de los cambios que se introdujeron a instancias de la oposición en Diputados. Entre ellos, la eliminación del capítulo que contenía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de declaración de emergencia en discapacidad.

Patricia Bullrich, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda Santiago Oróz

Tal decisión había generado malestar en la Casa Rosada, que cuestionó la actuación de la oposición dialoguista durante el debate en el recinto y deslizó que, tal como había quedado formulado, el presupuesto no le servía. En la Casa Rosada, incluso, habrían mencionado la posibilidad de vetarlo si el Senado no lograba retrotraer algunas de las modificaciones sancionadas el miércoles pasado.

Mejorar la situación del oficialismo en materia de presupuesto es uno de los desafíos de Bullrich que, en realidad, buscaba anotarse un primer triunfo en su nuevo rol parlamentario con la media sanción de la reforma laboral antes de fin de año. Se trata de un plan que terminó por descartar ayer por la tarde, durante la movilización de la CGT contra la iniciativa, cuando adelantó que la discusión en el recinto se postergaría hasta febrero.

Comisión de Presupuesto y Hacienda Santiago Oróz

Inocencia fiscal

Más temprano, el oficialismo logró dictaminar el proyecto de Inocencia Fiscal en la comisión de Justicia y Asuntos Penales. El proyecto será tratado en la sesión prevista para el próximo 26 de diciembre, en la que también podría tratarse el presupuesto, en caso de obtener dictamen hoy.

El proyecto impulsado por el oficialismo propone reformas al régimen penal tributario e incentivar a los argentinos a sacar los pesos y dólares de abajo del colchón para inyectarlos en la economía.

“Este nuevo enfoque reconoce que los contribuyentes son inocentes hasta que el fisco, con documentación y pruebas, demuestre lo contrario. Es un cambio conceptual muy importante”, señaló el senador Maximiliano Abad, que participó de la reunión de comisión.