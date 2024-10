La advertencia de los sindicatos impulsores del paro de transporte al Gobierno: “Si nos atacan, nos vamos a defender”

Los principales dirigentes sindicales que impulsaron el paro de transporte de este miércoles dieron una conferencia de prensa y señalaron que el acatamiento en el sector fue total. Además, destinaron críticas al gremio de los colectiveros de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por no haber adherido al reclamo. “Si nos atacan, nos vamos a defender” , advirtió el ferroviario Omar Maturano. A su lado, Pablo Moyano, de Camioneros e integrante del triunvirato de mando de la Confederación General del Trabajo (CGT), añadió: “Los que nos cagaron fueron los diputados, la clase política, que fueron los que votaron para que vuelve el impuesto a las ganancias, los que le cagaron el aumento a los jubilados y los que votaron la Ley Bases”.

La conferencia fue encabezada por los dirigentes Pablo Moyano, de Camioneros; Pablo Biró, de Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA); Juan Pablo Brey, de Aeronavegantes, Juan Carlos Schmid, de Dragado; Omar Durdos, de SOMU; y Omar Maturano, de La Fraternidad. “Este es el primer paso del plan de lucha. La semana que viene los compañeros de la Mesa Nacional del Transporte van a decidir lo que vamos a hacer de acá en más, que es la defensa, porque nos atacan. Y cuando nos atacan, nos defendemos”, apuntó Maturano.

Según Moyano, el paro de transporte de este este miércoles tuvo un acatamiento “total”. La medida de fuerza generó caos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se generaron largas filas en los colectivos ante la falta de actividad de los trenes y subtes. Mañana la Unión Tranviarios Automotor realizará su propio paro de colectivos ante la falta de acuerdo paritario . “Hubo apoyo del 100% de todos los gremios del transporte que convocamos la medida. No circularon aviones, barcos, trenes, subte, camiones, taxis, toda la amplitud de la modalidad. Acá nadie apretó a nadie. El Gobierno intentó que por todo lo mediático el paro no se lleve adelante”, marcó el hijo del histórico líder sindical Hugo Moyano.

Además se enviaron dardos a los diputados del peronismo: “Antes que pregunten, la CGT somos todos. La mitad quiere hablar y la otra confrontar como lo hemos hecho. Los que nos terminaron cagaron fueron los diputados del peronismo que votaron que los trabajadores paguen ganancias, que les cagaron $12.000 a los jubilados y el aumento del presupuesto universitario. La clase política fue la que traicionó a los trabajadores . Y como dijo el compañero Omar [Maturano], la semana que viene, en la próxima reunión de la Mesa Nacional, se anunciará cómo continúa este plan de lucha que se aprobó hace 20 días”.

Conferencia de prensa de la Mesa Nacional del Transporte Hernán Zenteno - LA NACION

“Se inició como paro de transporte, pero trascendió, fue más allá”, sumó Brey.

Los sindicalistas también señalaron al Gobierno por la campaña contra el paro de transporte. Y es que desde el martes por la tarde, usuarios de la app Mi Argentina comenzaron a recibir notificaciones con críticas a los gremialistas y en los parlantes de las estaciones de tren se transmitió un mensaje asegurando que “los sindicalistas no dejan trabajar”. “Tenemos que agradecerle al Gobierno Nacional por la propaganda que nos hizo nombrando a los compañeros Moyano y Biró en todas las estaciones”, ironizó Maturano.

Respondieron así a las críticas de funcionarios del Gobierno, entre otros, del secretario de Transporte, Franco Mogetta. “No nos sorprenden las declaraciones de funcionarios de esta naturaleza. Creo que todos los que estamos acá en la sala y el Gobierno somos parte de una democracia. Y en la Constitución Nacional está claramente establecido el derecho a protestar, demandar y a realizar medidas de fuerza. Por lo tanto, creo que muchos de los funcionarios del Gobierno Nacional que invocan la libertad, primero lo que tendrían que hacer es leer la Constitución”, contestó Schmid.

“Hacer una persecución mediática utilizando la tecnología para sindicar y señalar a quienes promueven la protesta es de un autoritarismo extremo. Son las expresiones y las costumbres de los regímenes dictatoriales. Es la expresión que tantas veces utilizan los gobiernos, muchas veces que han encarnado las asonadas militares en la Argentina pero también en otras partes del mundo”, agregó.

Pablo Biró durante la conferencia de prensa de la Mesa Nacional del Transporte Hernán Zenteno - LA NACION

Biró se sumó a las críticas, especialmente contra Mogetta, con quien ya tuvo fuertes cruces alrededor de la disputa por Aerolíneas Argentinas: “Solamente [Joseph] Goebbels se atrevió a tanto. Usar el aparato represivo del Estado y usar aplicaciones financiadas por todos los argentinos para perseguir dirigentes es una coacción agravada . Soy víctima de una persecución de manos de este Gobierno y ya lo hemos vivido en la Argentina esto”. Y arremetió: “El señor Mogetta está lleno de oscuridad. Tendría que buscar algo de luz. No tiene ninguna sensibilidad que me ataque a título personal. Lo que le digo es que no sean cobardes, no se metan con la familia. Dejen de perseguir a mi familia. No le da la altura a Mogetta para seguir a mi mujer y a mis hijas. Que se meta conmigo si quiere”.

Biró denunció que “agentes de servicios de inteligencia” siguen a “algunos dirigentes” hasta con “camionetas sin patente” y que le sacaron “fotos en la escuela a sus hijas”. Eso lo llevó a presentar un habeas corpus preventivo, que está en la Justicia.

Allí, brindó una fuerte frase sobre futuras medidas: “ Si nos compraron por débiles, se equivocaron. Los vamos a resistir con toda nuestra energía y todo nuestro alcance para ayudarlos a que reflexionen ”.

Aun así, las críticas también fueron “internas”, dirigidas hacia los gremios que buscaban dialogar con el Gobierno. Schmid sostuvo que la UTA los tiene “acostumbrados a las vacilaciones”. “Hoy vimos la diferencia entre los que queremos enfrentar al Gobierno en paz y en orden y los que quieren dialogar. Así que se va a cumplir el paro de 24 horas, a las 0 lo levantaremos. Ojalá mañana la UTA haga su reclamo si no acuerdan las paritarias”, cruzó Maturano.

