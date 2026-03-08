La agenda completa de Javier Milei en Nueva York

Javier Milei inició este domingo en Nueva York la segunda etapa de su gira oficial por Estados Unidos. El eje central de su viaje número 15 al país norteamericano es la “Argentina Week”, evento con el que el Gobierno busca atraer inversiones clave.

La agenda en la Gran Manzana comenzó con una visita privada a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, el “rebe de Lubavitch”. Esta parada en el cementerio de Queens es una práctica habitual del mandatario, quien considera al líder espiritual de Jabad Lubavitch como su principal guía.

El Presidente estuvo acompañado por su comitiva, integrada por el canciller Pablo Quirno; su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Donald Trump posa junto a Milei en Miami “Escudo de las Américas” SAUL LOEB�,Agencia AFP - AFP�

Previamente, Milei participó el sábado en Miami en el lanzamiento del “Escudo de las Américas”, una nueva iniciativa de seguridad regional que busca consolidar una coalición de países de América Latina para combatir a los carteles, el narcotráfico y la migración ilegal. El presidente norteamericano enfatizó en varias oportunidades la necesidad de limitar la influencia de potencias extranjeras adversarias, como China y Rusia en la región.

Asistieron al encuentro también mandatarios y representantes de Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Cómo sigue la agenda de Milei

Lunes 9/03

14: disertación del presidente Milei en la Yeshiva University.

21.55: el jefe de Estado participa en la Gala Anual J100 de The Algemeiner, donde ofrecerá unas palabras.

Martes 10/03

9.50: breve encuentro de Milei con el CEO del JPMorgan, Jamie Dimon.

10: el Presidente inaugurará la Argentina Week 2026 en la ciudad de Nueva York, actividad organizada por la Embajada Argentina en los Estados Unidos, el JPMorgan y el Bank of America.

13: partida del vuelo especial que conduce al mandatario y comitiva a la ciudad de Santiago de Chile, donde llegará a las 23.30

Miércoles 11/03

12: Javier Milei asiste a la Ceremonia de Trasmisión del Mando Presidencial de Chile a manos de José Antonio Kast, que se realizará en el Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso.

15: partida del vuelo especial que conduce al Presidente de regreso a la Argentina.

17: llegada a la Ciudad de Buenos Aires.