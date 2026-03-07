Un nuevo capítulo del cruce entre Villarruel y Petri se llevó todas las miradas en la Vendimia

MENDOZA.- Fue una Vendimia atípica, tranquila y sin sorpresas políticas, atravesada también por una crisis de la industria de alcance mundial. Así se vivió la fiesta máxima de la provincia, que siempre es una vidriera para los dirigentes. En esta oportunidad, en sus 90 años de historia, se sintió el impacto de la ausencia de figuras nacionales, por el viaje del presidente Javier Milei a los Estados Unidos. La excepción fue la vicepresidenta Victoria Villarruel quien, por segunda vez, participó de la celebración y concitó toda la atención, sobre todo por la semana caliente que protagonizó con el mileísmo, que la acusó de “golpista”, principalmente el diputado nacional Luis Petri.

Victoria Villarruel, participó del Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) Marcelo Aguilar

Este sábado, en medio de los actos oficiales, las aguas parecían calmarse, pero hubo declaraciones que volvieron a mover el avispero. Luego de que ambos se contuvieran en sus dichos, Villarruel indicó que Petri deberá demostrar en la Justicia las acusaciones que realizó en su contra.

Luis Petri, junto a la periodista Cristina Pérez, llega al Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) Marcelo Aguilar

Se intentó por todos lados bajar la espuma de la controversia y darle lugar a la institucionalidad. De hecho, cuando comenzó el tradicional Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), el gobernador radical, Alfredo Cornejo, hoy aliado de Milei, ingresó al escenario junto con la vicepresidenta, mientras Petri miraba atentamente desde el público. Sin embargo, se notaba poca sintonía y mucha formalidad. Pocas risas y varios gestos adustos. Es más, durante toda la jornada se registraron acciones que evidenciaban los cortocircuitos de uno y otro lado. Antes de que hablara Cornejo y Villarruel frente a dirigentes, empresarios y productores, Petri se levantó del acto y desapareció de escena. “Había que continuar con los compromisos”, expresó el diputado a LA NACION.

Alfredo Cornejo, en su discurso, hizo alusión a la ausencia de Milei en la Vendimia Marcelo Aguilar

De hecho, previo al inicio del evento hubo declaraciones de uno y otro lado, hasta que Villarruel volvió a referirse a la controversia con mayor claridad. Así las cosas, en tierra del legislador que más la cruzó en los últimos días, la vicepresidenta, evitando profundizar en la contienda, lanzó: “No voy a hablar de esa persona. Lo que se dice debe ser luego demostrado en la Justicia”. Inmediatamente, puso en valor su presencia como la máxima autoridad nacional. “Vengo solo a darle relevancia a esta fiesta, nada más. Es importante para los mendocinos. No quiero desviar esa atención”, apuntó, dejando en claro que no se sintió “incómoda” en su visita, a pesar de que nadie la recibió el viernes cuando aterrizó en la IV Brigada Aérea.

“No voy a hablar de esa persona. Lo que se dice debe ser luego demostrado en la Justicia”, dijo la vicepresidenta, Victoria Villarruel, en referencia al diputado Luis Petri Marcelo Aguilar

Luego del Desayuno de Coviar, Villarruel partió al Agasajo de Bodegas de Argentina (BA), otro evento de relevancia. Allí la vicepresidente compartió nuevamente el saludo con los dirigentes del sector, pero se levantó cuando el gobernador comenzaba su discurso. Adujo compromisos de agenda, ya que debía asistir a un almuerzo en las instalaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). “Acá la noticia es la ausencia del presidente Javier Milei”, fue una de las primeras frases de Cornejo, mientras daba su discurso sobre los problemas y desafíos que tiene la vitivinicultura, confiando en el repunte de las condiciones macroeconómicas de la gestión libertaria. En esos minutos llegó Petri, para sumarse al convite de los bodegueros.

LA NACION volvió a consultar al diputado nacional quien se limitó a decir que no había “nada más” que agregar sobre el accionar de Villarruel durante la gestión de Milei, al tiempo que aclaró que no se le pedirá la renuncia a la titular del Senado nacional.

Sin embargo, en el entorno violeta el malestar no se disimulaba y explicaban que la vicepresidenta es quien debería dar cuentas en los tribunales por haberse reunido con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien está siendo investigado por el fiscal federal Carlos Stornelli por instigación a cometer delitos. Es que el mandatario riojano, de extracción peronista, aseguró que Javier Milei “no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027” y sostuvo que “hay sacrificios que valen la pena” al evocar la crisis de 2001. Fueron las declaraciones que destacaron los libertarios como muestra de las intenciones golpistas.