Fuerte mensaje del Gobierno contra el kirchnerismo por el Día de la Mujer

En el marco de la celebración del Día de la Mujer, el Gobierno publicó un fuerte mensaje de saludo en el que aprovechó para apuntar contra la oposición y diferenciar las medidas de la administración mileísta del kirchnerismo.

“Este 8 de marzo conmemoramos el Día de la Mujer recordando que, durante décadas, una causa noble fue distorsionada y transformada en una estructura destinada a concentrar militancia política", comienza el spot, que es acompañado con una voz en off femenina mientras se ven distintas imágenes y videos de marchas y movilizaciones como la del aborto o la de Ni Una Menos.

Y apunta directamente contra la gestión albertista: “En 2019, el nacimiento del Ministerio de la Mujer no fue un avance, fue el comienzo del saqueo. Lo que nos vendieron como una conquista fue en realidad una estafa millonaria. Las políticas de género y diversidad impulsadas desde el Estado se convirtieron en un negocio de pocos, mientras funcionarios de alto rango, intendentes y dirigentes políticos no daban el ejemplo".

El video, publicado en la cuenta oficial de Casa Rosada en X, continúa mientras expone capturas de las facturas con valores millonarios en mobiliario que se encontraron en el Ministerio de la Mujer, sumado a una serie de paredes y espacios públicos pintados con frases con consignas feministas como “Muerte al macho”, entre otras.

Este 8 de marzo conmemoramos el Día de la Mujer recordando que durante años una causa noble fue utilizada para sostener estructuras políticas millonarias, imponer agendas ideológicas absurdas y dividir a los argentinos. Ese modelo terminó.



Hoy la Argentina celebra a las mujeres… pic.twitter.com/Un83hpbOc2 — Casa Rosada (@CasaRosada) March 8, 2026

Al mismo tiempo, se suceden fotografías del expresidente Alberto Fernández y capturas sobre la causa en la que está acusado de violencia de género por su expareja, Fabiola Yáñez, y del escándalo de la visita de la periodista Tamara Pettinato a la Casa Rosada. También añaden una imagen del intendente del partido bonaerense de La Matanza, Fernando Espinoza, involucrado en una denuncia de abuso sexual por parte de su exsecretaria.

“Mientras tanto, la inflación castigaba con mayor intensidad, la pobreza avanzaba, la inseguridad crecía y el esfuerzo de las argentinas valía cada vez menos. La agenda de género y el relato que las sostenía crecían año a año, pero las soluciones nunca llegaban", sigue el video, que intercala más fotografías de manifestaciones e incluso añade una foto de varias mujeres que forman parte del colectivo de Actrices Argentinas y suelen mostrarse críticas del gobierno de Javier Milei, como Dolores Fonzi, Nancy Duplaá y Florencia Peña, entre otras.

Con gráficos que apoyan los datos que celebra la administración mileísta, el spot remarca que ahora el rumbo “es claro”: igualdad ante la ley, libertad económica y déficit cero para poner fin a la inflación son los pilares principales. “El verdadero homenaje a las mujeres no es multiplicar estructuras políticas inútiles que nunca dieron resultados”, remarca —y destaca el comunicado que informa el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en 2024—.

Y cierra: “Es construir un país en el que cada argentina pueda vivir segura, trabajar en libertad y progresar gracias a su propio esfuerzo".