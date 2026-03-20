La agenda de Milei en Hungría: reuniones bilaterales, cumbre de CPAC y una distinción

Javier Milei llegará la noche de este viernes a Budapest, capital de Hungría, para participar el sábado de una nueva cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y encontrarse con uno de sus aliados internacionales, el primer ministro ultraderechista Viktor Orban.

El Presidente ya participó en otras ediciones de la CPAC en Estados Unidos, Paraguay y la Argentina.

El mandatario viajó acompañado de una pequeña comitiva integrada por su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, según confirmaron fuentes del Ejecutivo a LA NACION. No fue de la partida el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Se trata del cuarto país al que Milei visita en poco más de una semana, luego de haber viajado a Estados Unidos, Chile y España, desde comienzos de marzo.

Tras partir a las 23.30 de este jueves, Milei llegará a Budapest a las 20 de ese país (16 de la Argentina). El sábado, a las 7 de la mañana de Buenos Aires, está previsto que mantenga un encuentro con su par húngaro, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor. Y que una hora más tarde se vea con el primer ministro, Viktor Orban, en el Monasterio Carmelita de Buda.

En el mediodía argentino, la tarde húngara, se dará la intervención del mandatario argentino en la ceremonia de cierre de la CPAC. Allí Milei será recibido previamente por el director de la Conferencia en Hungría, Miklós Szanth.

El presidente Javier Milei en la CPAC de Estados Unidos

Por la tarde, Milei recibirá el título “Civis Universitatis Honoris Causa” por parte del rector de la Universidad Ludovika, Gergely Deli. Se trata de una de las universidades más jóvenes de Europa y fue fundada en 2012. Allí el mandatario dará unas palabras y poco después, a las 16.30 de Argentina, emprenderá el viaje de regreso al país, al que arribará a las 9 de la mañana del domingo.

Con Orban, Milei se vio en febrero pasado, en otro viaje a Estados Unidos. Fue cuando ambos participaron del primer encuentro del Consejo de la Paz en Washington, impulsado por Donald Trump.

Allí fueron vistos conversando animadamente y en un video que trascendió, se mostraron abrazados mientras reían y cantaban al ritmo de una canción de Elvis Presley. Adelante, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reía. “Si seguimos así, nos van a separar”, bromeó Orban en sus redes sociales.

El primer ministro húngaro Viktor Orban NICOLAS TUCAT - AFP

La sesión inaugural del foro se llevó adelante en el Instituto de la Paz y participaron presidentes de 27 países, miembros fundadores de la entidad y alineados con la Casa Blanca. Fue durante esa reunión que Milei quedó al lado de Orban. Cada uno tenía en su asiento una gorra roja con la palabra USA, característica del trumpismo.

La previa

La partida del mandatario y la reducida comitiva se dispuso a última hora del jueves, luego de la visita en la tarde a la provincia de Tucumán, en el marco del denominado Tour de la Gratitud, con el que los libertarios buscan agradecer el apoyo electoral el pasado octubre en las elecciones de medio término.

En la provincia, los hermanos Milei participaron del Foro Económico del NOA, en el que se vieron con el exministro del Interior y referente libertario en esa provincia, Lisandro Catalán. Luego de ese viaje, en el que Milei fue recibido por el gobernador de esa provincia, Osvaldo Jaldo, el mandatario retornó a Buenos Aires para partir poco después a Hungría.

En el plano local, Milei afronta las esquirlas del caso $LIBRA, cuyas últimas revelaciones contradicen las explicaciones públicas que dio sobre su papel en la gestación, el lanzamiento y el colapso de la criptomoneda.

El Presidente también enfrenta una polémica con su jefe de Gabinete Adorni, luego de que se conociera el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, a Nueva York en el avión oficial, que junto a ella y su familia viajaron a Punta del Este en avión privado, y la posible adquisición de una casa en un country. Pero en las próximas 48 horas estará alejado, al menos geográficamente, de esas controversias.