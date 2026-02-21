La alianza Cornejo-Milei busca ampliar su poder y doblegar al PJ en sus últimos bastiones en Mendoza

MENDOZA.- La provincia del oeste argentino, comandada por el radicalismo de Cambia Mendoza (CM), en alianza con La Libertad Avanza (LLA), se juega este domingo la posibilidad de extenderse sobre territorios peronistas. Es que se realizarán las elecciones legislativas municipales en las seis comunas que desdoblaron en octubre, en su mayoría en manos del Partido Justicialista (PJ), que hoy se muestra preocupado para retener sus bastiones. Sin dudas, todos miran hacia los comicios del 2027.

Así, bajo este escenario, el oficialismo provincial y nacional, con el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente Javier Milei a la cabeza, intentarán arrebatar las bancas de los Concejos Deliberantes de la oposición, o al menos, ganar espacios de poder, como plataforma para las elecciones generales del año próximo.

De los seis departamentos, cuatro responden al PJ (San Rafael, Maipú, Santa Rosa y La Paz); uno a un exradical (Rivadavia); y otro a Pro (Luján de Cuyo). Las autoridades macristas de Luján de Cuyo decidieron aliarse con Cornejo y LLA, lo que le asegura una alta performance, teniendo en cuenta que en octubre, en todas esas comunas arrasaron los violetas. Sin dudas, en contextos habituales, se trataría de elecciones poco trascendentes, casi un trámite para los justicialistas, pero los resultados de las legislativas nacionales del año pasado le agregaron el condimento que faltaba: el vendaval libertario.

Alfredo Cornejo es uno de los gobernadores más cercanos a Milei Marcos Brindicci

Hay dos distritos clave para el justicialismo: San Rafael y Maipú. Allí, las fuerzas políticas locales, con los caciques Omar Félix y Matías Stevanato, medirán su poder territorial de cara al resto del año político, pero sobre todo al 2027, cuando se deberá elegir intendente, gobernador y presidente. Sólo San Rafael elegirá además convencionales para un proceso de autonomía municipal.

El justicialismo llega a esta instancia con divisiones internas; en algunos distritos, el kirchnerismo decidió presentar candidatos propios por fuera de la estructura oficial del PJ, lo que debilita el frente opositor frente al avance del oficialismo.

Hasta ahora, según pudo observar LA NACION, los sondeos muestran escenarios “dispares, complejos y expectantes”, aunque la contienda, al tomar relevancia nacional, ha generado una guerra de encuestas donde todo puede pasar. Hay quienes dan como ganadores a los violetas, por estrecho margen, lo que sería una verdadera sorpresa, mientras que otros aseguran que el justicialismo los doblará en el resultado. En el centro de la escena están los vecinos que decidirán si revalidan las gestiones de las intendencias o miran hacia la Gobernación y la Presidencia.

Mañana habrá elecciones municipales en Mendoza

Ya está todo preparado para que más de medio millón de mendocinos acuda a más de 200 escuelas habilitadas para sufragar, desde las 8 de este domingo, bajo el sistema de Boleta Única Papel. Una vez cerrado el acto electoral, a las 18, habrá que esperar hasta las 21 para empezar a conocer una tendencia marcada, según indicaron a este diario de la Justicia Electoral de Mendoza.

Las comunas se harán cargo de los costos logísticos del operativo y la impresión de boletas, por un monto superior a los 2.700 millones de pesos, indicaron desde el organismo electoral, lo que representa de un costo promedio 5.500 pesos por votante. En cuanto a las autoridades de mesa, se convocó a docentes para cubrir los puestos de autoridades, con un viático estimado de 100.000 pesos por la jornada y la capacitación previa.