La amenaza de Cecilia Moreau a “algunos jugadores del mercado”: “De acá al viernes van a descubrir a Massa”

En medio de la estampida del dólar, que alcanzó los 495 pesos, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, publicó un tuit con una advertencia sobre la personalidad del ministro de Economía, Sergio Massa.

Hay algunos jugadores del mercado que solo conocen al Massa que trabaja 16 horas por día y dialoga con todos, pero me parece que de acá al viernes van a descubrir al que conocemos en la política, que cuando se cansa de que lo quieran boludear pelea con todo lo que tiene. — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) April 25, 2023

Luego, Moreau se ocupó de responderle a un tuitero kirchnerista que la criticó por supuestamente no escuchar a la vicepresidenta ni a su hijo. “Si escucharán un poquito a la gente, a Máximo y a Cristina no estaríamos en esta situación. Pero se enojaron con Máximo cuando criticó el acuerdo con el FMI. Se enojaron con Cristina cuando pidió que el presidente use la lapicera”.

“Jamas me enojé con Máximo, lo respeto y lo banco, ojalá muchos tuviesen la honestidad intelectual que el tiene. Los cobardes y aventureros nos hacen mucho daño”, respondió la dirigente massista.

Qué dijeron Fernández y Massa

Tras el diagnóstico del presidente Alberto Fernández, quien apuntó a la “derecha argentina” por la suba del dólar, el ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que utilizarán “todas las herramientas del Estado” para solucionar la inestabilidad económica. También adelantó que rediscutirán de otra forma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que a eso ya se lo notificaron al organismo de crédito, como así también que irá a la Justicia para “esclarecer algunos comportamientos” de estos días.

Cuando el dólar blue llegó a 497 pesos, el titular del Palacio de Hacienda activó sus primeras expresiones públicas sobre la divisa extranjera desde que comenzó la corrida, la semana pasada.

“Hace varios días que vivimos una situación atípica de rumores, versiones, falsos informes y su consecuente impacto en los instrumentos financieros vinculados al dólar”, entendió Massa, en Twitter. Después, advirtió: “Vamos a usar toda las herramientas del Estado para ordenar esta situación”.

En ese sentido, planteó que le notificaron al FMI de las “restricciones” que pesan sobre el país y aseveró: “Vamos a cambiar en la rediscusión del programa”. Así le hizo un guiño a sus socios kirchneristas de la coalición, que se quejan por cómo se negoció el acuerdo con el organismo y presionan por sellar otro pacto, diferente al rubricado por el exministro Martín Guzmán, denostado en la terminal que responde a Cristina Kirchner.

“Además vamos a usar a la Justicia penal económica como vehículo de investigación y esclarecimiento de algunos comportamientos, y a la UIF [por la Unidad de Información Financiera] y a la CNV [por la Comisión Nacional de Valores] para el análisis de operaciones vinculadas al lavado de dinero”, sostuvo también el líder del Frente Renovador.

Para cerrar, dijo que el Gobierno recibirá desembolsos del FMI para continuar con el fortalecimiento de las reservas que se vieron “perjudicadas” por la sequía, y que apostarán a los acuerdos multilaterales y a la transformación de exportaciones en yuanes.

La semana pasada, el titular del Palacio de Hacienda se había reunido con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, para mostrar cohesión frente a la crisis financiera, mientras que ayer presentó un plan de obras energéticas para la provincia de Buenos Aires, rodeado de intendentes, pero en esa conferencia no habló de la escalada del dólar.

En tanto, esta mañana el Presidente lo había mencionado. Dijo que ambos trabajaban “muy consustanciados” e incluso aseveró que los dos tratarían de “educar” a los dirigentes opositores para que piensen en la Argentina, en vez de en sus negocios y sus intereses políticos.

Es que Fernández acusó a políticos de Juntos por el Cambio de ir al FMI y hablar en contra de su Gobierno, tal como lo había planteado antes el director ante el organismo, Sergio Chodos, este fin de semana. “Lo que dice Chodos es absolutamente cierto y no es la primera vez que lo vemos. Es una práctica permanente de la derecha argentina. Primero instalan rumores en la mañana, operan durante todo el día y, cuando termina la tarde, retiran su rentabilidad del mercado cambiario y lastiman el ahorro de la mayoría de los argentinos y argentinas”, expresó el mandatario este mediodía durante una conferencia con su par de Rumania, Klaus Iohannis.

Chodos, por su parte, no había dado nombres, pero se supo que iba contra los economistas Alfonso Prat Gay, Hernán Lacunza y Guido Sandleris cuando aseguró que los tres pidieron al FMI que no prestara más dinero a la Argentina.

LA NACION