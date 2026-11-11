La Argentina en busca de la brújula

A lo largo de este año hubo una serie de manifestaciones populares (la movilización por la muerte del Indio Solari, los festejos en las calles de todo el país por las victorias del Mundial y, por último, las multitudes que se desplazaron detrás del papa León XIV) que demostraron hasta qué punto llega la orfandad de la representación política en la Argentina de hoy.

Mientras el gobierno de Javier Milei se asienta en su estilo de gestión, con aciertos y errores según su propio manual, la posibilidad de una construcción alternativa pareciera darse solo desde los márgenes, en la periferia del propio sistema, ahí donde la sociedad se lanza a la calle de manera espontánea y logra dominar (y modificar) la agenda pública por varios días.

En definitiva, postales que dejan en evidencia una necesidad de representación que ninguna alternativa política logra encauzar, a menos de un año para las elecciones presidenciales.

Las oleadas de personas que, sin distinción de edad ni clase social, se trasladaron desde todos los puntos del país hasta Córdoba, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma para escuchar mensajes sobre unidad, solidaridad y comprensión, en definitiva, sobre “tenderle la mano” al otro, sacudieron a propios y ajenos, como ya es costumbre en esta Argentina imprevisible. Es que este país siempre te sorprende. Para bien o para mal. Es una sociedad viva y que, en palabras del propio Papa, “desborda” esa pulsión vital.

Papa Leon XIV llega a la Argentina recibido por el presidente Javier Milei Vatican Media

El Vaticano se sorprendió ante la contundencia de la movilización. También el propio Gobierno, que por unos días se retiró prudentemente. Y la oposición, que contempla el fenómeno con ojos impotentes.

Porque, más allá de que en las filas de Milei quieran esquivar las críticas que León XIV hizo sobre el actual modelo –sobre todo en materia de educación, trabajo y discapacidad–, los planteos sí existieron y fueron propios de un Papa heredero de Francisco y representante de la Doctrina Social de la Iglesia.

“No podemos callar lo que hemos oído aquí”, convocó este miércoles el Sumo Pontífice desde Luján, en la última misa que dio en el país, después de haber visto de primera mano y durante tres días la realidad social de la Argentina, con sus problemas de empleo, sus necesidades económicas y sus porciones de jóvenes víctimas de consumos problemáticos.

Una multitud esperó al Papa en el cottolengo de Calypole Sebastián Hipperdinger

El Papa vino a decir lo que quizás Francisco nunca hubiera podido por su condición de argentino y de figura permeable a los vaivenes de la política doméstica. De ahí la efectividad de su mensaje, la potencia de sus palabras. Un heredero directo de Jorge Bergoglio que tiene la obligación de intervenir desde su rol institucional, de movilizar a la Iglesia y, en última instancia, a aquellos sectores de la sociedad que busquen un cambio.

En definitiva, esta visita de León XIV (y la emoción que generó sobre todo en las juventudes) fue la última prueba de que, a la hora de la construcción de una alternativa, pareciera haber referentes en todos lados menos en la política tradicional. El último que logró encender (y sostener) a un sector de la sociedad fue Milei con su propuesta rupturista. Está por verse si habrá margen para la confección de un modelo que pueda confrontarlo.