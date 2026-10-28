La ayuda oficial para la huida de Bolsonaro complica cada vez más la relación bilateral entre la Argentina y Brasil

La reconocida participación del gobierno argentino en el operativo de salida del senador liberal Flavio Bolsonaro desde Brasil hacia los Estados Unidos le dio un duro golpe adicional a un vínculo político bilateral ya maltrecho desde hace años entre Buenos Aires y Brasilia.

Es esta la sensación en ámbitos diplomáticos de ambos países, luego de conocido el discreto y breve paso de Bolsonaro por Misiones en su camino hacia Miami. Previo a este episodio, como otro antecedente de peso, sobresale el no reconocimiento por parte de Javier Milei del triunfo del domingo pasado de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral contra el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Más allá de que ninguno de los dos presidentes se pronunció sobre el futuro del vínculo tras el nuevo episodio, la fuerte apuesta de Milei por Bolsonaro desde el principio de la campaña electoral–participó del lanzamiento oficial de su postulación, a fines de julio en San Pablo- sumó mucho más ruido a una relación ya de por sí áspera y conflictiva entre ambos presidentes. Milei y Lula se evitan desde hace rato en cada compromiso regional o internacional en el que coinciden y rebajaron desde agosto pasado el vínculo diplomático a la categoría de encargados de Negocios.

Con los insultos de Milei hacia Lula en los días previos a la segunda vuelta del domingo pasado (lo tildó de “ladrón” y puso en duda la transparencia del conteo de votos) como último intercambio, nadie cree que, en el corto plazo, Daniel Raimondi pueda regresar a Brasilia como embajador, e igual de lejano se ve el retorno de Julio Bitelli como embajador de Brasil en Buenos Aires.

Luego de conocido el resultado de las elecciones, Milei dispuso que no hubiese reconocimiento oficial al ganador. “El Gobierno tomó nota del resultado electoral en Brasil”, dijo el martes el portavoz Adrián Ravier, dejando claro que no habría comunicado de felicitación al ganador. “Argentina y Brasil son dos pueblos hermanos, para Javier Milei son más importantes los pueblos que las ideologías”, agregó Ravier, y estimó que “seguiremos trabajando como siempre dentro del Mercosur”, a pesar de “las diferencias ideológicas”.

La postura de no reconocimiento a Lula, en línea con las dudas que mostrara el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (habló de una elección “amañada”), fue enarbolada sobre todo por el sector que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, aunque no fue homogénea dentro del Gobierno.

La senadora Patricia Bullrich afirmó este miércoles que “la gente decide en las urnas y su voluntad se respeta”. Un modo concreto de reconocer el triunfo del presidente brasileño, aunque se mostró crítica de “la utilización de una Justicia no imparcial como instrumento para eliminar a la oposición”, en referencia a las acusaciones judiciales contra los Bolsonaro.

Los aliados de Pro, más proclives a intentar mejorar el vínculo bilateral, afirmaron en un comunicado que “Brasil ya eligió”, y afirmaron que “Argentina necesita una política exterior que sepa dialogar más allá de las diferencias y que defienda siempre el interés de los argentinos”, un sutil modo de diferenciarse de la reacción del gobierno de Milei ante el resultado electoral.

Desde ese sector, que se mantiene como aliado de La Libertad Avanza, se mostraron preocupados por la continuidad de la relación entre ambos países luego de la salida de Bolsonaro desde el aeropuerto de Puerto Iguazú, Misiones, hacia Guayaquil y Miami.

Desde el peronismo, en tanto, sugieren que con este episodio “Milei comenzó una etapa de aislamiento”, y dan como ejemplos los llamados al trabajo conjunto que Lula hizo después de su triunfo a presidentes de derecha, como el chileno José Antonio Kast y el colombiano Abelardo de la Espriella, ambos de buena sintonía con el libertario.

Milei y Lula podrían cruzarse en próximos eventos internacionales, como la Cumbre Iberoamericana, en España, la semana que viene; la cumbre de presidentes del Mercosur, el 4 de diciembre en Montevideo, y la cumbre del G20, en Mar-a-Lago, diez días después. “Difícil que haya reconciliación entre ambos”, estimaron fuentes diplomáticas. Una curiosidad: el último encuentro del Mercosur en el que Lula y Milei coincidieron fue, precisamente, en Foz de Iguazú, en diciembre del año pasado. Todo fue distancia y frialdad entre ellos durante el breve lapso que compartieron, frente a las Cataratas del Iguazú.

Sin planes de reconocimiento oficial al ganador, desde el Gobierno destacan que, al margen de las cuestiones electorales, el vínculo comercial y diplomático entre la Argentina y Brasil continuará como hasta ahora. “A nivel técnico se sigue trabajando y mucho”, dijo una voz autorizada de la gestión libertaria, relativizando el impacto de este nuevo desencuentro, que ensombrece un poco más el vínculo político entre los principales socios del Mercosur.