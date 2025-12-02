La Boca: intervendrán las veredas para que sean más fáciles de caminar

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un plan integral para modificar la experiencia peatonal en La Boca.

El proyecto, denominado “Caminabilidad La Boca”, incluye el ensanche de veredas, la eliminación de desniveles, la incorporación de luminarias, el aumento de superficie absorbente, mejoras en la captación del sistema pluvial y la construcción de nuevas rampas en 16 cuadras del barrio.

El objetivo es garantizar mayor accesibilidad, ordenar la circulación y resolver obstáculos históricos que dificultan el tránsito de vecinos, trabajadores, turistas y, especialmente, de personas con movilidad reducida. La iniciativa se centra en transformar el espacio peatonal y mejorar la seguridad del recorrido cotidiano en uno de los barrios más transitados de la ciudad.

El objetivo es mejorar la calidad de vida y garantizar la inclusión de todos los vecinos

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, se diseñó a partir de encuentros con vecinos de la zona, quienes aportaron inquietudes y propuestas vinculadas a la accesibilidad.

El gobierno de la Ciudad estima que las obras finalizarán en 2026

Según explicaron desde la cartera porteña a LA NACION, la falta de luminarias, los desniveles, las veredas elevadas y la presencia de viejas rejillas son algunos de los problemas que el plan intenta corregir para ofrecer un desplazamiento más cómodo y seguro.

“Nuestro compromiso es transformar el espacio público para que todos puedan transitar de manera segura, cómoda e inclusiva. La Boca merece calles y veredas pensadas para las personas”, dijo Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana.

En 2025 iniciaron las obras sobre Calle Irala

Las obras se centran en tres corredores estratégicos que conectan puntos de alto movimiento:

Calle Irala , desde la avenida Martín García hasta Brandsen , un tramo de nueve cuadras donde las tareas ya comenzaron.

, desde la , un tramo de donde las tareas ya comenzaron. Calle Brandsen , entre la avenida Regimiento de Patricios y Poliza , sobre cuatro cuadras que se intervendrán en 2026.

, entre la y , sobre que se intervendrán en 2026. Calle Aráoz de Lamadrid, desde Irala hasta Caminito, un trayecto de tres cuadras que también se trabajará el año próximo.

En la calle Irala, donde se concentran los trabajos iniciales, el plan contempla 7700 metros cuadrados de espacio público renovado, 58 vados y cruces seguros y 14 rampas nuevas para garantizar el acceso en cada intersección. Allí también van a incorporar mayor superficie absorbente para favorecer la captación del sistema pluvial, y nuevos faroles para reforzar la iluminación de toda la traza.

El gobierno busca instalar veredas, rampas, luminarias y un nuevo sistema de drenaje pluvial

La propuesta busca mejorar la seguridad peatonal, promover la inclusión de todos los vecinos y asegurar la puesta en valor del espacio público, con una integración más fluida entre sectores como Martín García, Brandsen y Caminito. Una vez finalizada esta etapa, los trabajos seguirán en los otros dos corredores y se estima que toda la transformación quedará concluida en 2026.

Muchas veredas de La Boca estaban en altura debido a las inundaciones que se producían en el barrio en el siglo pasado, hasta que se hicieron obras de infraestructura que terminaron con el problema.