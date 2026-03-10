La decisión que tomó la dirigencia de Boca sobre los frentistas que rodean a La Bombonera

La dirigencia de Boca, bajo el mando de Juan Román Riquelme, proyecta una ambiciosa transformación del Estadio Alberto J. Armando. El objetivo central de esta iniciativa consiste en elevar la capacidad del recinto hasta alcanzar un aforo de entre 75 mil y 80 mil espectadores, y busca responder a una demanda histórica de los socios, que piden que la Bombonera se agrande, pero sin mudarse. Cabe destacar que esta mejora estructural proyectada se hace sin la necesidad de adquirir terrenos linderos ni recurrir a planes externos como el denominado “proyecto esloveno”.

Según trascendió, este plan no incluye la negociación con los famosos “frentistas”, los vecinos propietarios de las viviendas ubicadas sobre la calle Del Valle Iberlucea, frente a la Bombonera. La adquisición de estas propiedades es históricamente el principal obstáculo para los diversos proyectos de ampliación del estadio, debido a la complejidad de las negociaciones y al alto valor inmobiliario de los terrenos.

Esta nueva iniciativa no incluye la compra de los terrenos linderos (Foto: X)

En qué consta el proyecto de ampliación

El proyecto se desarrolla en etapas. Actualmente, el club ejecuta obras menores, entre ellas las reformas en la Platea L. Para avanzar con las fases críticas, la institución pidió autorización a Ferrosur, empresa que controla las vías ferroviarias adyacentes al estadio. La propuesta contempla la instalación de 18 torres equipadas con escaleras y ascensores que conectarán la tercera y cuarta bandeja, mientras que el tren mantendrá su recorrido actual por abajo. Si bien la firma ferroviaria brindó su aval, el proyecto aguarda ahora el permiso formal de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, organismo que depende del Poder Ejecutivo Nacional.

Tras la obtención de este aval, el club iniciará la intervención sobre la calle Iberlucea. Esta etapa exige el cierre del estadio durante aproximadamente un año, periodo en el cual el equipo local deberá mudar su localía a recintos como el de Vélez o el estadio Único de La Plata. Durante ese tiempo, la dirigencia demolerá los palcos actuales para levantar dos nuevas plateas preferenciales y 216 palcos distribuidos en seis niveles. Este sector sumará 6000 lugares, además de integrar una planta baja activa con ingresos peatonales para los hinchas.

Paralelamente, el proyecto incluye la creación de la cuarta bandeja, con la premisa de conservar la coherencia arquitectónica original del edificio. Este sector permitirá el ingreso de 10 mil espectadores adicionales. Según el esquema de trabajo, las cabeceras Norte y Sur funcionarán exclusivamente como populares, mientras que las plateas se reubicarán en la estructura nueva. Una vez finalizada la reapertura, la gestión planea techar las cuatro tribunas para mejorar el confort de los asistentes y optimizar la acústica, un sello distintivo de la casa boquense.

Un corte transversal de cómo se verá la Bombonera con una nueva bandeja superior x.com

La renovación alcanzará también a las populares bajas. Los operarios reemplazarán los escalones existentes para sumar 1500 plazas por cada lado, mientras que el campo de juego se desplazará algunos metros hacia el sector de los rieles para ajustarse a las nuevas dimensiones. Estos cambios profundos representan, según los registros de la institución, la modificación más significativa en la historia del estadio.

Sin apelar a proyectos externos, la dirigencia apuesta a una reconfiguración interna que promete transformar la experiencia del hincha en el barrio de La Boca. De esta forma, el club concretará el anhelo de ampliar su capacidad y modernizar sus instalaciones, lo que garantiza que el emblemático estadio mantenga su vigencia en el fútbol actual. Por lo pronto, deberá esperar la resolución de los organismos estatales para acelerar el inicio de las obras principales.