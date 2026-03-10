Cómo será la nueva Bombonera

Boca Juniors inicia en junio una reforma integral en su estadio de la Ribera para ampliar la capacidad total. Juan Román Riquelme lidera este proyecto técnico que busca resolver la alta demanda de los socios sin abandonar el predio histórico, con obras que se dividen en dos etapas sucesivas y permiten la localía del equipo durante la primera fase de los trabajos estructurales.

Así será la remodelación de la nueva Bombonera

La dirigencia busca elevar el número de espectadores de 57.000 a 67.000 en una primera fase técnica. El cambio central radica en la construcción de una cuarta bandeja sobre las tribunas existentes, que aportará 6.000 asientos adicionales para el área de plateas. El plan también incluye el retiro de las butacas del sector K para ganar espacio y transformar esa zona en popular. Estas tareas iniciales no requieren la compra de terrenos vecinos ni la demolición de estructuras externas.

Render de la ampliación del estadio de Boca Juniors para 80.000 personas x.com

La obra requiere la instalación de 18 ascensores para el traslado de los hinchas a las zonas más altas del edificio. El diseño contempla columnas que sostienen la nueva estructura sin invadir la propiedad de los frentistas.

Respecto a la necesidad de más espacio, Mauricio “Chicho” Serna, integrante del Consejo de Fútbol en diciembre de 2024, expresó: “Estoy seguro de que en cualquier momento Román nos va a dar la noticia. Lo noto muy ocupado con el tema de la ampliación. Él quiere que muchos más de nuestros hinchas puedan venir a la cancha”.

Los plazos de obra y la logística ferroviaria

Los trabajos comienzan en junio, tras el cierre del torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores. El club mantiene la localía en La Bombonera durante esta etapa inicial. La dirigencia gestiona permisos con la empresa Ferrosur y la CNRT por la cercanía de las vías del tren en la calle Garibaldi, quiénes evalúan el impacto de las columnas en la circulación ferroviaria y los riesgos de seguridad. La intención oficial es que la cuarta bandeja finalice durante este año.

Plano de la remodelación técnica en el estadio de la Bombonera x.com

La transformación profunda del campo de juego y los palcos

La segunda parte del plan contempla una mudanza parcial del primer equipo a otro escenario. Esta fase incluye el desplazamiento del césped cuatro metros hacia el sector de plateas y la reducción de la platea L. Los obreros demolerán los palcos que datan de 1996 para construir dos nuevos sectores de plateas y un esquema moderno de palcos. Con estos cambios, la capacidad total alcanza los 80.000 espectadores.

Riquelme, antes de las elecciones, afirmó: “Después de ganar las elecciones voy a golpear la puerta de cada uno de los vecinos que tenemos. Ojalá que me atiendan, que me dejen tomar mate con ellos. Le voy a preguntar a cada uno si están dispuestos a vender su casa. Si todos están de acuerdo, agrandaremos la Bombonera. Vamos a hacer un estadio nuevo en el mismo lugar donde está porque esa es nuestra historia”.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, impulsa el proyecto de reforma para ampliar el estadio a 80.000 personas Gonzalo Colini

El nuevo espacio comercial de marca internacional

El estadio suma una propuesta gastronómica de 900 metros cuadrados tras un acuerdo comercial. La Asamblea Extraordinaria de Representantes aprobó la instalación de un Hard Rock Café en la histórica confitería. El diseño cuenta con tres accesos: por Brandsen 805, por la esquina de Del Valle Iberlucea y desde la tribuna popular baja. Riquelme firmó el convenio en Miami para transformar este sector del club.

Sobre el sueño de la ampliación, el dirigente sostuvo en 2020: “Nosotros soñamos con que nuestra cancha sea más grande y que entre más gente. Pero en mi casa me enseñaron que uno no puede prometer algo si es de un vecino. Hasta me choca un poco golpearle la puerta a alguien para que se vaya de su casa. Me causa una rareza y no me pone muy bien”.

